Bilanțul tragediei din Crans-Montana crește la 41 de morți, după ce un tânăr de 18 ani a decedat la spital

Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani, rănit în incendiul produs în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a decedat sâmbătă, 31 ianuarie, la spitalul din Zurich, potrivit unui comunicat al procurorului general al cantonului Valais. Astfel, bilanțul tragediei din barul Le Constellation a ajuns la 41 de persoane decedate, anunță AFP.

Anterior, autoritățile raportaseră 40 de morți și 116 răniți. Câteva zeci dintre răniți, mulți în stare gravă, rămân internați în spitale din Elveția, dar și din Franța, Germania, Italia și Belgia.

Incendiul, ale cărui victime au fost în principal adolescenți și tineri adulți, a fost provocat, potrivit anchetei preliminare, de artificii care au aprins spuma insonorizantă folosită la izolarea plafonului subsolului localului. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte, respectarea normelor de siguranță de către proprietari și eventualele responsabilități penale.

Proprietarii barului, soții francezi Jacques și Jessica Moretti, fac obiectul unei anchete pentru „omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență”. Ancheta vizează, de asemenea, doi responsabili cu securitatea din cadrul primăriei Crans-Montana, care au recunoscut că, din 2019, nu mai fusese efectuată nicio inspecție de securitate și prevenire a incendiilor la barul Le Constellation.

Guvernul cantonului Valais a anunțat alocarea a zece milioane de franci elvețieni (aproximativ 10,8 milioane de euro) pentru sprijinirea victimelor și a familiilor acestora. Fondurile vor fi gestionate prin intermediul unei fundații aflate în curs de constituire și vor acoperi, pe lângă daune și ajutor financiar, cheltuielile funerare și costurile de repatriere a rămășițelor victimelor din alte țări.