Un fals pompier s-a infiltrat, timp de trei luni, în anturajul victimelor tragediei de la Crans-Montana. Cine l-a descoperit pe impostor

Pe lângă doliu, unele familii ale victimelor incendiului de la barul Le Constellation, din Crans-Montana, trebuie să facă faţă acum şi unei imposturi. Conform dezvăluirilor ziarului „24 Heures”, un tânăr de 20 de ani s-a dat timp de aproape trei luni drept pompier voluntar care a intervenit în noaptea tragediei, relatează Le Figaro.

Prezentându-se sub numele fals de „ acesta s-a împrietenit cu mai mulţi apropiaţi ai victimelor încă de la începutul lunii ianuarie, ajungând să însoţească zilnic una dintre familii în demersurile sale.

De asemenea, a avut numeroase apariţii publice şi în mass-media, prezentându-se uneori ca salvator mobilizat la faţa locului, alteori drept client al barului care a scăpat de flăcări după ce şi-a pierdut doi prieteni acolo.

În realitate, în seara de Anul Nou, el se afla la o petrecere în Anzère, la aproximativ 20 de kilometri distanţă. „Eram la o petrecere în Anzère în seara tragediei, nu în Crans-Montana”, a recunoscut el pentru 24 Heures.

Între timp, tânărul a ajuns chiar să-şi tatueze data de 1 ianuarie 2026, evocând „un moment care face acum parte din viaţa (sa)”.

Înşelăciunea a luat sfârşit la începutul lunii martie. În timp ce participa la organizarea unui concert caritabil programat pentru 19 martie în memoria incendiului care a făcut 41 de morţi şi 115 răniţi, un rapper care urma să participe la eveniment a descoperit înşelăciunea. Concertul a fost anulat imediat, iar tânărul impostor a recunoscut că „a cedat nervos” într-o „perioadă complicată”.

Potrivit unui psihiatru citat de Blick, acest tip de comportament poate fi rezultatul unui mecanism de identificare cu o „comunitate de victime”, observat deja după anumite atentate, în special cel de la Bataclan.

Deşi acest lucru poate cauza suferinţă familiilor, cea mai afectată dintre acestea a declarat totuşi ziarului 24 Heures că îl iartă, apreciindu-i totuşi sprijinul. Tânărul de 20 de ani a însoţit rudele victimei în timpul audierii tumultoase a Jessicăi Moretti, proprietara barului.