Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Scandal între Italia și Elveția: Roma refuză să plătească spitalizarea victimelor italiene din incendiul din Crans-Montana

Italia nu va achita costurile pentru cetățenii săi internați în Elveția în urma incendiului de la Crans-Montana, chiar dacă sistemul elvețian de asigurări de sănătate va solicita acest lucru, a confirmat vineri ambasadorul Italiei la Berna, Gian Lorenzo Cornado.

Incendiul s-a produs în noaptea de Revelion FOTO Profimedia
Spitalul din Sion (Valais) a trimis statului italian trei facturi în valoare totală de peste 100.000 de franci elvețieni (109.000 de euro) „pentru o singură zi de spitalizare, pe 1 ianuarie”, a declarat ambasadorul, potrivit Blick.

„Absolut exorbitant”

Ambasadorul Italiei în Elveția consideră aceste sume „absolut exorbitante” și susține că ele „trebuie acoperite fie de LAMal (asigurarea elvețiană de sănătate), fie de cantonul Valais, dar în niciun caz de familii sau de statul italian”, potrivit publicației.

Incendiul de la barul Constellation din Crans-Montana, produs în noaptea de Revelion 2026, s-a soldat cu 41 de morți, printre care șase italieni, și 115 răniți.

În cadrul unei întâlniri de vineri cu președintele cantonului Valais, Mathias Reynard, ambasadorul italian a dat asigurări că „statul italian nu va accepta niciodată să suporte costurile îngrijirilor acordate timp de doar câteva ore tinerilor noștri care au fost intoxicați sau arși și care au avut de suferit din cauza iresponsabilității administratorilor localului, unde ieșirile de urgență fuseseră blocate, precum și a autorităților municipale și cantonale care ar fi trebuit să efectueze sau să dispună controalele și nu au făcut-o”.

Președintele guvernului din Valais i-a sugerat, potrivit acestuia, să contacteze Departamentul Federal elvețian de Interne, responsabil de domeniul sănătății, pentru a „ajunge la o soluție bilaterală”, pe baza reciprocității, în condițiile în care doi pacienți elvețieni au fost internați luni de zile într-un spital din Milano fără a li se emite facturi.

Tensiuni între Italia și Elveția

Ambasadorul italian fusese deja rechemat la Roma de câteva săptămâni, guvernul său protestând față de eliberarea administratorului barului și cerând constituirea unei echipe comune de anchetă.

Facturile au fost trimise pacienților „doar cu titlu informativ”, fără a se solicita plata, conform legislației italiene privind asigurările de sănătate (LAMal). Premierul italian Giorgia Meloni a condamnat marți aceste facturi, catalogându-le drept „o insultă, dar și o farsă pe care doar o birocrație inumană ar putea să o producă”.

Aceasta reprezintă „o nouă sursă de tensiune” între Elveția și Italia în legătură cu această tragedie, a comentat vineri ambasadorul, exprimându-și speranța că „problema poate fi rezolvată fără alte complicații”, cu implicarea Confederației.

