Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican

Publicat:

O amplă anchetă realizată de cotidianul francez Le Figaro scoate la lumină detalii din trecutul tulbure al lui Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation, mistuit de un incendiu devastator care a curmat viețile a 40 de persoane. De la condamnări pentru proxenetism și fraudă, până la angajări la negru, inclusiv a unui român, portretul afaceristului în vârstă de 49 ani contrastează izbitor cu imaginea de familist convins pe care o afișa în stațiunea de lux Crans-Montana.

Jacques și Jessica Moretti, proprietarii barului Le Constellation FOTO: X
Jacques și Jessica Moretti, proprietarii barului Le Constellation FOTO: X

Cu doar două săptămâni înainte de tragedia care a șocat Europa, Jacques Moretti oferea un interviu relaxat postului elvețian Canal 9. În fața altarului bisericii din Lens, stațiune din cantonul Valais, și pe fondul muzical asigurat de grupul polifonic „I Vagabondi”, Moretti vorbea despre „rădăcinile tradiției” și naționalismul corsican. Difuzat pe 12 decembrie 2025, materialul pare astăzi desprins dintr-o altă realitate, notează jurnaliștii francezi. Acum, în aceeași biserică se aud plânsetele familiilor celor 40 de morți și ale celor 116 răniți în incendiul barului său, Le Constellation.

După două săptămâni petrecute în arest preventiv, Jacques Moretti a fost eliberat vineri, în urma unei decizii a justiției elvețiene. Soția sa, Jessica Moretti, este cercetată și ea sub control judiciar pentru „ucidere din culpă”.

Originile corsicane ale lui Jacques Moretti

Pentru a înțelege cine este Jacques Moretti, jurnaliștii francezi au mers pe urmele sale în Corsica. Copilăria sa a fost una dificilă, descrisă de soție drept „haotică”, marcată de sărăcie și de viața dură de cartier. Tatăl său, Jean-Mathieu Moretti, care deține un bistrou în Solenzara, respinge acuzațiile privind legăturile cu mafia, deși recunoaște cu ironie că a învățat „Belote” (un joc de cărți – n.red.) în închisoarea Baumettes din Marsilia. În localul său, deasupra șemineului, tronează o fotografie cu Don Corleone, însă bătrânul insistă: „Nu suntem derbedei!”.

Deși a renunțat la școală în adolescență și a muncit ca electrician, zidar sau agricultor, fiul său a avut mereu ambiții mari. Tatăl povestește cum Jacques, deși avea un handicap la picior, a muncit pe șantiere până a „tocit 20 de betoniere”. Totuși, surse judiciare indică faptul că acesta a abandonat rapid munca cinstită din construcții pentru afaceri la limita legii.

Trecutul infracțional al lui Jacques Moretti

Investigația Le Figaro reconstituie ascensiunea corsicanului. La începutul anilor 2000, Moretti a fost condamnat la un an de închisoare, mare parte cu suspendare, pentru proxenetism. În cocheta stațiune franceză La Clusaz, sub paravanul unor „saloane de masaj”, el a angajat tinere pe care, ulterior, le-a plasat în mai multe saloane din Elveția, în special la Berna și Solothurn (Soleure), conduse de proxeneți locali.

Citește și: Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor”

În aceeași perioadă, a fraudat statul francez cu aproape 7.000 de euro, folosind documente false pentru a obține ajutoare sociale, faptă pentru care a primit o nouă condamnare la Bastia, în 2010.

Problemele judiciare nu i-au întrerupt însă afacerile. A preluat, împreună cu partenera sa de atunci, conducerea unei discoteci din Bonifacio: Lolla Palooza. Pe pliantele vremii erau promovate tinere îmbrăcate sumar. Afacerea a durat cinci ani, până în 2014. Jean-Marc, fiul fostei sale partenere de la acea vreme, rămăsese extrem de atașat de Jacques, pe care îl considera un tată. Printr-o ironie tragică a sorții, iubita lui Jean-Marc, Cyane Panine, angajată chelneriță la Constellation, a fost una dintre victimele incendiului.

Căsătoria cu Jessica Maric

Cu un an înainte de închiderea clubului Lolla Palooza, Jacques Moretti s-a recăsătorit cu Jessica Maric, fiica unui pompier, crescută la Cannes, care visa să devină actriță. Ea a urmat numeroase cursuri de teatru la Paris, dar a obținut doar roluri minore, inclusiv într-un serial produs de TF1.

Cei doi s-au căsătorit pe 1 iunie 2013, la Sartène, în Corsica. După episodul din La Clusaz, privirea lui Jacques Moretti a rămas îndreptată spre Alpi. Încă din 2011, în timpul unor vacanțe, a identificat potențialul stațiunii elvețiene Crans-Montana, care atrage de regulă turiști înstăriți. În 2015, cuplul a primit cheile unui bar abandonat: Le Constellation. A realizat singur lucrările de renovare, cu materiale cumpărate din Valais sau importate din Bulgaria și Ungaria. O firmă corsicană s-a ocupat de sonorizare și lumini.

În 2023, Jacques și Jessica Moretti au cumpărat Le Vieux Chalet, un restaurant mai rafinat, cu un meniu elaborat, inspirat din bucătăriile corsicană și valaisană. Proiectul inițial viza transformarea barului într-un lounge pentru turiști bogați, însă nu le-a reușit. Unii localnici au început să-l suspecteze de diverse ilegalități. Sub protecția anonimatului, proprietarul unui alt bar din Crans-Montana a povestit cum Moretti își păcălea clienții oferindu-le băuturi ieftine în locul celor scumpe, afișate în meniu sau pe etichetă.

Un român angajat la negru pentru Jacques Moretti

În spatele imaginii de antreprenori de succes, soții Moretti și-au continuat practicile controversate. În 2016, autoritățile i-au amendat pentru angajarea unor muncitori străini fără forme legale. Printre aceștia se număra și un român, același om care îl ajutase pe Moretti la construirea vilei sale din Bonifacio. Un fost angajat a descris familia Moretti drept „oameni lacomi, care nu cred decât în bani, în disprețul oricăror altor valori”.

Patru ani mai târziu, Moretti a devenit suspect într-un dosar de fraudă, fiind acuzat că a folosit un credit garantat de stat în valoare de 75.500 de franci elvețieni – acordat pentru susținerea afacerilor în timpul pandemiei de Covid-19 – pentru a achita leasingul unui Maserati.

