SUA se retrag pentru a doua oară din Acordul de la Paris privind schimbările climatice

Publicat:

Statele Unite s-au retras oficial, pentru a doua oară, din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, fapt ce consolidează politica „America First” promovată de președintele Donald Trump. Acțiunea a stârnit reacții critice din partea organizațiilor de mediu și a comunității internaționale.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

America devine astfel singura țară care a ratificat și apoi s-a retras efectiv din acest acord internațional de două ori, alăturându-se, din perspectiva neparticipării, unor state precum Iran, Libia și Yemen, care nu au ratificat pactul, notează The Independent.

Donald Trump a retras SUA din Acordul de la Paris și în primul său mandat. În iunie 2017, el a anunțat că pactul este „nedrept” pentru economia americană, iar retragerea a devenit efectivă de la 4 noiembrie 2020, după finalizarea procedurilor ONU. Ulterior, sub administrația Biden, Statele Unite au revenit în acord la 19 februarie 2021. Decizia actuală marchează a doua ieșire formală a Washingtonului din tratatul care se află în centrul eforturilor globale de limitare a încălzirii climatice.

Acordul de la Paris prevede ca statele semnatare să depună eforturi pentru a menține creșterea temperaturii globale sub 2°C față de nivelurile preindustriale și, ideal, sub 1,5°C, pentru a reduce efectele dramatice ale schimbărilor climatice. Având în vedere că SUA sunt unul dintre cei mai mari emițători de gaze cu efect de seră, retragerea a stârnit îngrijorări majore.

„Retragerea SUA din Acordul de la Paris stabilește un precedent îngrijorător, care riscă să declanșeze o cursă spre cel mai jos nivel al ambiției climatice și, alături de retragerea din alte pacte majore, urmărește să destructureze sistemul global de cooperare în domeniul climei”, a declarat Marta Schaaf, directoarea programului pentru climă al Amnesty International, avertizând că decizia „provoacă un prejudiciu deosebit și amenință să anuleze peste un deceniu de progrese globale”.

Reacții critice au venit și din interiorul Statelor Unite. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat că statul său va continua să respecte angajamentele climatice internaționale. „În timp ce dezastrele climatice costă americanii trilioane de dolari, răspunsul lui Trump este să ridice steagul alb. California nu se va retrage”, a transmis acesta, precizând că va colabora în continuare cu parteneri internaționali pentru dezvoltarea energiei curate.

Deși sursele regenerabile au reprezentat peste 90% din noile capacități de producție de energie în 2025, retragerea SUA complică eforturile globale de menținere a încălzirii sub pragurile critice.

La începutul lunii, Washingtonul a anunțat și ieșirea din Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), sub egida căreia a fost creat Acordul de la Paris, decizie care izolează și mai mult Statele Unite de principalele mecanisme internaționale de combatere a crizei climatice.

