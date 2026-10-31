Schimbările climatice impun o nouă abordare a investițiilor

Impactul tot mai mare al schimbărilor climatice influențează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi în întreaga Europă. Valurile de căldură, secetele și incendiile de vegetație exercită presiuni asupra comunităților, întreprinderilor și naturii. Vara trecută ne-a arătat, mai clar ca oricând, cât de grave pot fi aceste efecte. De la asigurarea aprovizionării cu apă până la protejarea drumurilor și a rețelelor energetice, pregătirea pentru schimbările climatice reprezintă o prioritate practică, iar pregătirea pentru ziua de mâine începe cu investițiile de astăzi. Alegerea Uniunii Europene este clară: ne vom proteja cetățenii și întreprinderile și ne vom pregăti pentru o Europă tot mai expusă la temperaturi extreme.

Foto: Apele Romane

Investițiile în reziliența la schimbările climatice nu au ca scop doar reducerea riscurilor, ci și protejarea cetățenilor, a întreprinderilor și a locurilor de muncă și consolidarea competitivității Europei. Alegerile pe care le facem pot, de asemenea, să deschidă noi piețe pentru tehnologiile europene, contribuind astfel la transformarea provocărilor climatice în oportunități economice.

Săptămâna trecută, BEI a anunțat că va investi 30 de miliarde EUR în proiecte de adaptare la schimbările climatice până în 2030 – o sumă de două ori mai mare decât cea pe care s-a angajat să o aloce în prima jumătate a deceniului. Această măsură va contribui la o gestionare mai eficientă a apei, la o agricultură mai rezilientă la schimbările climatice și la o infrastructură mai bine echipată pentru a face față inundațiilor și secetelor. Argumentele economice în favoarea unei acțiuni imediate sunt convingătoare: cele mai recente estimări indică faptul că fiecare euro investit în prevenire și adaptare permite economisirea a 10 EUR care, altfel, ar fi cheltuiți pentru daune și costuri de reparare.

În România BEI colaborează cu Banca Română de Investiții și Dezvoltare pentru a consolida infrastructura de apă și a debloca investiții în proiecte de alimentare cu apa si de gestionare a apelor uzate, reziliente la schimbările climatice.

În plus, săptămâna aceasta, Comisia a prezentat un pachet de măsuri privind reziliența la schimbările climatice, destinat să ajute autoritățile locale, regionale și naționale să se pregătească pentru clima de mâine. Punctul de plecare în luarea deciziilor privind politicile, activele sau investițiile va fi definirea unei traiectorii de referință a încălzirii globale, sau, mai simplu spus, existența unei înțelegeri comune a nivelului potențial de încălzire a climei în Uniunea Europeană.

În prezent nu dispunem de o astfel de traiectorie, ceea ce risca sa genereze costuri mai mari, sa afecteze siguranța cetățenilor si să slăbească reziliența pe termen lung. Planificarea orașelor noastre, construirea infrastructurii sau gestionarea resurselor noastre arată cu totul diferit atunci când luăm în considerare faptul că ne îndreptăm către o încălzire globală de 3°C până la sfârșitul secolului și către o creștere și mai mare a temperaturii, de 4–5°C, în Europa, comparativ cu situația în care am ignora complet această realitate.

Pachetul de măsuri impune, de asemenea, responsabilități clare și transparență în ceea ce privește gestionarea riscurilor climatice în diferite domenii, de la amenajarea teritoriului la sistemele energetice critice. Definirea unor responsabilități clare ajută autoritățile să se pregătească, să răspundă în mod eficace și să învețe din experiență, astfel încât să prevină repetarea dezastrelor.

În fine, UE poate profita și de oportunitatea de a deveni un lider mondial pe piața soluțiilor de reziliență la schimbările climatice și în domeniul tehnologiilor aferente. Creșterea bruscă a numărului de produse, tehnologii și servicii care consolidează reziliența la schimbările climatice deschide oportunități de export pentru întreprinderile din UE, estimându-se că piața mondială va ajunge la aproximativ 3,5 mii de miliarde EUR până în 2050.

De la soluții de ultimă generație pentru gestionarea apei și agricultura de precizie la pompe de căldură, sisteme de izolație și tehnici avansate de construcție, Europa își poate valorifica atuurile ca actor important în domeniul tehnologiei și al producției industriale, protejându-și, în același timp, cetățenii și comunitățile.

Inițiativele în materie de reziliență și adaptare întreprinse de Comisie și Grupul BEI reprezintă un pas important în găsirea unor soluții pentru a face față unei lumi cu o climă mai caldă și mai multe fenomene meteorologice extreme, iar aceste inițiative sunt doar începutul. Pentru ca ele să se transforme în rezultate durabile va fi necesar ca instituțiile europene, statele membre, întreprinderile și autoritățile regionale și locale să colaboreze. Ca în cazul multor altor provocări, unitatea ne va face mai puternici. Investind astăzi, putem construi o Europă mai puternică și mai bine pregătită pentru ziua de mâine.