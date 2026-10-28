 Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania: „Sunt mulți morți, este oribil”, confirmă un martor al accidentului. Sunt cel puțin 39 de decedați | adevarul.ro
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Video Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania: „Sunt mulți morți, este oribil”, confirmă un martor al accidentului. Sunt cel puțin 39 de decedați

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O nouă catastrofă feroviară a zguduit Spania marți dimineață, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Toledo. Cel puțin 39 de persoane au murit în urma impactului violent produs între localitățile Mora și Orgaz, care a provocat deraierea a două vagoane și prăbușirea lor într-un șanț. Circulația feroviară pe principala linie de mare viteză care leagă Madridul de Andaluzia a fost suspendată.

Accident feroviar
Accidentul a avut loc în zona Toledo Foto: X/J Simon

UPDATE 12.45 Dan Neculaescu, ministrul Afacerilor Externe: „România este solidară cu Spania”

„Sunt profund întristat de tragica ciocnire feroviară din provincia Toledo, Spania. Transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor și le doresc însănătoșire grabnică celor răniți. România este solidară cu Spania.

Misiunile noastre diplomatice și consulare sunt în contact permanent cu autoritățile spaniole și sunt pregătite să ofere asistență”, a transmis ministrul Afacerilor Externe într-o postare pe X.

UPDATE 12.16 Imagini de la fața locului

Pe rețelele sociale au apărut imagini de la locul tragediei unde pot fi văzute echipele de salvatori acordând primul ajutor.

UPDATE 12.05 Eroarea umană, principala ipoteză a anchetatorilor

Ancheta preliminară sugerează o eroare umană din partea unui operator: trenul Renfe (cu 297 de pasageri la bord) ar fi trecut de un semnal de oprire care ar fi trebuit să blocheze sau să oprească garnitura, fiind ghidat sau autorizat să continue parcursul în timp ce celălalt tren se afla oprit în față, ceea ce a dus la impactul violent din spate, potrivit El Pais. Aceasta este ipoteza principală pe care o analizează autoritățile spaniole: o defecțiune tehnică a sistemului automat, gestionată printr-o eroare de comunicare sau de operare umană în centrul de control.

Celălalt tren implicat în coliziune avea la bord 147 de călători, scrie Skynews. 544 de oameni s-ar fi aflat în cele două trenuri.

UPDATE 11.40 Cel puțin 39 de morți

Cel puţin 39 au murit după ce două trenuri au intrat în coliziune, miercuri dimineaţa, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid, în Spania, potrivit unui prim bilanţ al autorităţilor locale.

Surse din administrația locală citate de presa spaniolă vorbesc de mai mult de 39 de decese.

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Cum s-a produs accidentul 

Un tren de mare viteză aparținând operatorului de stat Renfe a lovit din spate o altă garnitură operată de compania privată Iryo, care era oprită pe aceeași linie, din cauza unei defecțiuni, relatează presa locală. Impactul s-a produs la scurt timp după ora 09:00, în zona Urda, pe tronsonul dintre localitățile Mora și Orgaz, în provincia Toledo.

Locul accidentului feroviar
Foto: Sky News

La bordul celor două trenuri se aflau sute de persoane: trenul Iryo transporta 147 de pasageri, în timp ce garnitura AVE (Renfe) avea la bord 297 de pasageri, potrivit Sky News.

Reacția premierului 

Premierul Pedro Sánchez s-a declarat șocat de proporțiile catastrofei.

„Șocat de gravul accident feroviar din Toledo. Rămân în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele din Castilla-La Mancha. Serviciile de urgență acționează la fața locului pentru a acorda asistență celor afectați și pentru a le garanta siguranța... Întreaga mea afecțiune, solidaritate și sprijin se îndreaptă către toate victimele și familiile lor”, a transmis premierul.  

Pompierii de la stațiile de pompieri Alcázar de San Juan și Orgaz , Protecția Civilă din mai multe orașe din jur, trei elicoptere medicale și două unități mobile de terapie intensivă lucrează la fața locului, scrie Telecinco.

Un martor la accidentul feroviar din Urda a povestit în cadrul emisiunii „El Programa de Ana Rosa” cele mai recente evoluții în urma coliziunii dintre două vagoane.

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„Sunt mulți morți, este oribil”, confirmă un martor al accidentului, transmite Telecinco.

În accident au fost implicate un tren de mare viteză AVE, care plecase din Madrid cu destinaţia Sevilla, şi un tren Iryo, care circula în direcţia opusă, se arată în relatare.

Guvernul regional a activat Planul Teritorial de Urgență ca urmare a accidentului feroviar.

Prim-ministrul Pedro Sánchez și-a anulat participarea la un eveniment programat miercuri dimineață la Ministerul Sănătății pentru a monitoriza îndeaproape situația în urma accidentului feroviar de la Toledo.

Autoritățile locale au mobilizat de urgență echipe de salvare și au pregătit săli de sport pentru a prelua răniții. Operatorul feroviar Adif a suspendat total circulația pe principala linie de mare viteză care leagă Madridul de Andaluzia.


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