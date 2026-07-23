 Tren de călători Suceava-Constanța, implicat într-o coliziune cu un autocamion în județul Neamț. Camionul a luat foc | adevarul.ro
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Video Tren de călători Suceava-Constanța, implicat într-o coliziune cu un autocamion în județul Neamț. Camionul a luat foc

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Un tren InterRegio care circula pe ruta Suceava–Constanța a fost implicat, joi seară, într-un accident feroviar produs între stațiile Săcueni Roman și Galbeni, în județul Neamț. Trenul a lovit un autocamion care transporta ciment la o trecere la nivel cu calea ferată, iar în urma impactului camionul a luat foc.

Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, joi seară. FOTO: CFR.ro
Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, joi seară. FOTO: CFR.ro

Accidentul s-a produs în jurul orei 22:00, când trenul IR 1952, operat de CFR Călători, a intrat în coliziune cu autocamionul la trecerea la nivel situată la kilometrul feroviar 323+650, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Reprezentanții CFR precizează că trecerea la nivel era echipată cu instalație de semnalizare automată, care avertizează participanții la trafic cu privire la apropierea trenurilor.

În urma impactului, autocamionul a fost cuprins de flăcări, iar echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea incendiului.

Accidentul a provocat și avarii importante la infrastructura feroviară. Linia de contact care alimentează locomotivele electrice a fost ruptă pe firul II, iar CFR anunță că pagubele sunt semnificative și necesită intervenții tehnice complexe.

Pentru remedierea instalațiilor au fost trimise două drezine din Bacău și Roman, iar echipele Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași evaluează starea infrastructurii și organizează lucrările de reparație.

„Repunerea sub tensiune și reluarea circulației pe firul afectat se vor realiza numai după finalizarea intervențiilor și efectuarea tuturor verificărilor tehnice de siguranță”, a transmis CFR SA.

La momentul transmiterii comunicatului, autoritățile verificau dacă există victime și evaluau impactul accidentului asupra circulației feroviare.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de instituțiile abilitate.

Cu această ocazie, CFR SA a reluat apelul adresat șoferilor de a respecta semnalele luminoase și acustice de la trecerile la nivel cu calea ferată, în cadrul campaniei de prevenție „O clipă, o viață!”.

Sursa video: CFR.ro

Două persoane au murit într-un accident feroviar cu o zi în urmă

Accidentul de joi seară vine după ce două persoane au murit miercuri într-un incident feroviar. Autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată din zona pasajului Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași.

Trenul implicat în accident, IR 1763, circula pe ruta Iași – Timișoara Nord și avea aproximativ 350 de pasageri. Niciunul dintre călători nu a solicitat îngrijiri medicale.

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