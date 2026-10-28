Un român a fost primul care a sunat la 112 după tragedia feroviară din Spania: „A fost o explozie ca o bombă”

Un român a fost primul care a alertat autoritățile după accidentul feroviar soldat cu zeci de morți și răniți în Spania. Ioan Dunca a văzut momentul în care cele două trenuri s-au ciocnit și a sunat la numărul de urgență 112, apoi a încercat să îi ajute pe pasagerii răniți să iasă din vagoanele avariate.

Un român a fost primul care a alertat autoritățile după accidentul feroviar din Spania. Foto: X

Bărbatul a povestit că se afla la doar 15-20 de metri de locul accidentului. Potrivit mărturiei sale, unul dintre trenuri era oprit pe calea ferată, în zona unui semafor, când a fost lovit de o garnitură care venea din spate.

„S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat și au sărit trei vagoane în partea asta. (...) A fost o explozie ca o bombă, foarte mare s-a auzit. Explozie și fum, totul plin de fum. Aici, în Spania, în zona asta, e sârmă pe o parte de calea ferată și pe cealaltă parte. Și trei vagoane s-au răsturnat unde sunt eu acum”, a relatat Ioan Dunca în exclusivitate pentru TVR.

Românul a ajutat pasagerii să iasă din trenurile avariate

După ce a sunat la 112, Ioan Dunca a contactat și o gară din apropiere, de unde sunt dirijate trenurile. El susține că nici personalul de acolo nu știa inițial ce se întâmplase.

Martorul a intervenit apoi pentru a-i ajuta pe pasagerii care încercau să iasă din vagoanele răsturnate. Acesta a povestit că a tăiat gardul de sârmă de lângă calea ferată pentru a le facilita accesul în exterior.

„Când am văzut eu, m-am apucat și am tăiat sârma și am scos oamenii de acolo, se dădeau jos din tren acolo, săracii oameni, plini de sânge, cu copii, i-am ajutat să iasă, e o coastă așa mare și i-am ajutat să iasă, că sunt niște măslini pe aici pe unde a fost accidentul”, a declarat românul pentru Știrile TVR.

Catastrofă feroviară în Spania. „Multe persoane aveau fețele pline de sânge”

O catastrofă feroviară a zguduit Spania miercuri dimineață, 28 octombrie, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Toledo. Cel puțin 68 de persoane au murit în urma impactului violent produs între localitățile Mora și Orgaz, care a provocat deraierea a două vagoane și prăbușirea lor într-un șanț. Circulația feroviară pe principala linie de mare viteză care leagă Madridul de Andaluzia a fost suspendată.

Autoritățile au precizat că zeci de persoane rămân internate în stare gravă, echipele medicale continuând să acorde asistență răniților în spitalele din regiune.

Óscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor, a declarat că primele date ale anchetei indică o succesiune de erori care au dus la coliziunea dintre trenurile de mare viteză.