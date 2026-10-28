Primele concluzii ale anchetei în cazul accidentului feroviar din Spania: o defecțiune tehnică la semnalizare și o posibilă eroare umană

Accidentul feroviar produs miercuri în Spania, în apropierea stației Urda din regiunea Toledo, la kilometrul 118 al traseului, în urma căruia cel puțin 39 de oameni au murit, ar fi fost provocat de o defecțiune a sistemului principal de semnalizare, urmată de o eroare în gestionarea traficului feroviar.

Foto: AFP

Sistemul automat de siguranță ar fi cedat în cursul dimineții, determinând oprirea mai multor trenuri aflate în zonă, potrivit EL PAÍS.

În aceste condiții, controlul circulației a trecut în regim manual. Conform primelor investigații, un operator din centrul de control Atocha din Madrid ar fi autorizat din greșeală un tren AVE al Renfe să își continue deplasarea, deși pe aceeași linie se afla staționat un tren al operatorului Iryo.

În urma acestei decizii, garnitura Renfe a lovit din spate trenul Iryo.

Datele oficiale arată că cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, însă potrivit presei spaniole, numărul celor decedați ar fi trecut de 39.

Viteza exactă în momentul impactului nu a fost stabilită deocamdată, însă anchetatorii consideră că aceasta a contribuit la gravitatea dezastrului.

Autoritățile spaniole continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei și pentru a determina dacă au existat și alte deficiențe tehnice sau umane care au favorizat producerea accidentului.

Accidentul de tren produs miercuri în Toledo este cel al cincilea incident feroviar major înregistrat în Spania în 2026, relatează Visegrád 24.

Cel mai grav dintre acestea a avut loc pe 18 ianuarie, la Adamuz (Córdoba), unde un tren de mare viteză al operatorului Iryo a deraiat, iar un tren Renfe a intrat ulterior în garnitura avariată, provocând moartea a 46 de persoane și rănirea altor 292.

Au urmat deraierea de la Gelida, soldată cu un mort și cel puțin 37 de răniți, un accident la Cartagena în care șase persoane au fost rănite, precum și un alt incident la Talavera la Real.

Potrivit informațiilor publicate de Visegrád 24, cele cinci accidente au provocat în total cel puțin 86 de decese și sute de răniți.

Coliziunea de miercuri din Toledo s-a produs pe aceeași linie de mare viteză Madrid-Andaluzia pe care a avut loc și tragedia de la Adamuz, amplificând întrebările privind siguranța infrastructurii feroviare spaniole.