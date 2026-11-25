Un grup de 19 parlamentari liberali îi reproșează lui Ilie Bolojan modul în care conduce PNL și cere anularea sancțiunilor aplicate senatorilor Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie, excluse din grupul parlamentar al partidului de la Senat. Totodată, aceștia contestă îndepărtarea lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu din funcțiile de conducere ale comisiilor parlamentare.

Revoltă în PNL împotriva lui Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Inițiatorii acuză conducerea partidului de comportament „abuziv” și „autocratic” și susțin că măsurile împotriva celor patru colegi ar avea legătură cu opoziția acestora față de Ilie Bolojan.

Cei 19 deputați și senatori care au semnat documentul contestă justificarea sancțiunilor prin nerespectarea disciplinei de vot și afirmă că aceasta ar fi aplicată selectiv. Ei susțin că alți parlamentari care nu au votat Guvernul Niculescu nu au fost sancționați, ceea ce, în opinia lor, ar demonstra existența unui tratament diferit în funcție de pozițiile politice exprimate în partid.

Acuzații de presiuni pentru retragerea proceselor

Parlamentarii mai afirmă că, pe 8 noiembrie, o parte dintre ei ar fi fost puși să aleagă între retragerea acțiunilor în instanță împotriva unor decizii ale conducerii PNL și riscul excluderii din grupurile parlamentare.

Aceștia susțin că instanțele au admis cererile formulate și au suspendat deciziile contestate ale conducerii partidului. În comunicat, semnatarii spun că dreptul de a se adresa justiției este garantat de Constituție și critică presiunile pe care le atribuie conducerii liberale.

„Nu putem accepta ideea că un membru al unui partid liberal trebuie să renunțe la posibilitatea de a se adresa justiției pentru a-și păstra locul în grupul parlamentar al PNL”, transmit parlamentarii.

Dispute privind colaborarea cu USR și direcția partidului

Dincolo de sancțiunile aplicate celor patru colegi, semnatarii susțin că principala problemă este direcția politică în care Ilie Bolojan conduce PNL. Aceștia reclamă lipsa unei dezbateri interne privind colaborarea cu USR, limitele acesteia și efectele asupra identității liberale a partidului.

În același timp, parlamentarii critică promovarea în funcții de conducere a unor persoane despre care afirmă că nu au contribuit la dezvoltarea PNL, în detrimentul celor care au muncit ani de zile pentru partid și au câștigat alegeri.

Semnatarii solicită anularea sancțiunilor, respectarea statutului și a regulamentelor parlamentare, precum și organizarea unei dezbateri reale privind orientarea politică și ideologică a formațiunii.

„Unitatea partidului nu se obține prin eliminarea colegilor care au opinii diferite”, se mai arată în comunicat. Cei 19 parlamentari avertizează că vor folosi instrumentele statutare și legale pentru a contesta măsurile, atât pe cale politică, cât și instituțională.

Printre semnatari se numără Alina Gorghiu, Lucian Bode, Cătălin Predoiu, Ionuț Stroe, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Nicoleta Pauliuc și Mihail Veștea.

Două parlamentare, excluse din grupul PNL de la Senat

Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri, 25 noiembrie, din grupul parlamentar al PNL, după expirarea ultimatumului pentru retragerea acțiunilor în instanță împotriva deciziilor partidului. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate, a declarat purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan. În același timp, senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost și ei sancționați, prin retragerea din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisii.

Fostul ministrul al Educației Monica Anisie îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a exclus-o din grupul parlamentar al PNL pentru că a criticat măsurile adoptate în domeniul educației.