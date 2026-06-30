Video Două surori în vârstă de un an și trei luni au murit din cauza deshidratării în Franța. Gemenele au fost găsite fără suflare în pătuțul lor

Două surori gemene, în vârstă de 15 luni, au fost găsite fără viață în locuința familiei din Beuvrages, în nordul Franței. Tragedia vine după un alt episod asociat caniculei soldat cu moartea a doi copii.

Părinții au descoperit trupurile gemenelor în pătuțurile lor și au alertat serviciile de urgență în jurul prânzului, scrie Le Parisien.

Ceilalți patru copii ai familiei, cu vârste între 3 și 6 ani, se aflau și ei în stare de deshidratare și au fost transportați la spital, unde medicii au anunțat că nu sunt în pericol.

Potrivit informațiilor publicate de RTL și confirmate de AFP, primele constatări indică faptul că micuțele ar fi murit din cauza deshidratării.

Părinții au fost reținuți și duși la audieri la poliția din Valenciennes. Conform presei locale, mama ar fi pus gemenele la somn în jurul orei 19, fără să mai verifice starea lor până a doua zi, spre finalul dimineții.

Procurorii au deschis o anchetă pentru „privare de îngrijiri”, dosarul fiind preluat de Brigada pentru Minori din Valenciennes.

O autopsie urmează să stabilească exact cauzele decesului, inclusiv rolul temperaturilor ridicate din camera copiilor.

Cartierul liniștit unde familia se mutase recent e în stare de șoc.

Locuința în care s-a întâmplat tragedia este acum sigilată, iar vecinii descriu familia drept „bine integrată”, devastată de tragedia care a lovit-o.

Recent, tot în Franța, doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți într-o mașină, în urma expunerii la temperaturi extreme.

Amintim că luni, în România, o fetiță de 4 ani a fost la un pas de a-și pierde viața în Iași, după ce a fost lăsată singură într-un autoturism parcat în plin soare, în condiții de cod roșu de caniculă. Polițiștii locali, aflați în patrulare, au observat copilul aflat în stare de disconfort sever și au intervenit imediat.

Anul trecut, un copil de doi ani din SUA a fost găsit fără viață după ce a fost uitat în mașină timp de opt ore, în timp ce afară era caniculă.