Tragedia din Franța care a alertat România: Apelul urgent al IGSU către toți părinții

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, marți, un avertisment pentru părinți, în contextul temperaturilor ridicate prognozate în această perioadă. Pompierii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de lăsarea copiilor singuri în autoturisme, chiar și pentru perioade foarte scurte de timp.

Apelul vine după ce, în Franța, doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți într-o mașină, în urma expunerii la temperaturi extreme.

„Nu lăsați niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. (...) Explicați copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism”, au transmis reprezentanții IGSU.

Totodată, autoritățile le recomandă părinților să nu lase cheile mașinii la îndemâna celor mici, pentru a evita situațiile în care aceștia pot rămâne blocați în interiorul vehiculului.

„Reamintim că temperatura din interiorul unui autoturism poate crește rapid la niveluri periculoase pentru viață, chiar și în perioade în care afară nu pare extrem de cald”, avertizează IGSU.

Pompierii subliniază că un autoturism parcat în soare se poate transforma în doar câteva minute într-un spațiu extrem de periculos, în special pentru copii și animale, care sunt mult mai vulnerabili la efectele căldurii.

În cazul în care observă un copil sau un animal închis într-un autoturism și aflat în pericol, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.