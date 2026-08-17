Motorina s-a ieftinit la pompă. Cât costă astăzi în București și cât economisești la un plin. Unde poți verifica prețurile

Motorina standard s-a ieftinit la benzinăriile din România după intrarea în vigoare a mecanismului de acciză dinamică. În București, prețurile coboară astăzi până la 9,99 lei pe litru, iar diferența se simte cel mai bine la un plin de rezervor.

Reducerea prețurilor vine după intrarea în vigoare, la 16 august, a primei etape de reducere a accizei pentru motorina standard. Mecanismul de „acciză dinamică” a fost introdus pentru a tempera efectul creșterilor puternice ale cotațiilor petroliere asupra prețurilor de la pompă.

În etapa actuală, reducerea accizei este de 20%. Cu TVA inclus, efectul asupra prețului final este de aproximativ 68 de bani pe litrul de motorină.

Cât costă motorina astăzi în București

Prețurile diferă de la o rețea la alta și, în cadrul aceleiași rețele, de la o stație la alta. Pentru luni, 17 august, prețurile indicate pentru motorina standard în principalele rețele din București sunt:

Petrom – 9,99 lei/litru

SOCAR – 9,99 lei/litru

MOL – 10,05 lei/litru

OMV – 10,05 lei/litru

Rompetrol – 10,05 lei/litru

Lukoil – 10,35 lei/litru

Astfel, pragul de 10 lei pe litru a fost depășit sau coborât în funcție de stația aleasă. Cele mai mici prețuri din lista de astăzi sunt cele de la Petrom și SOCAR, de 9,99 lei pe litru.

La nivel național, media pentru motorina standard era luni de aproximativ 10,11 lei/litru, potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro, care monitorizează peste 1.300 de stații.

Cât se economisește la un plin

Reducerea de aproximativ 68 de bani pe litru înseamnă o economie de 34 de lei la un rezervor de 50 de litri.

Pentru un rezervor de 60 de litri, economia ajunge la aproximativ 41 de lei, dacă întreaga reducere fiscală se reflectă în prețul plătit la pompă.

Diferența poate deveni mai importantă pentru cei care alimentează frecvent. Transportatorii și agricultorii, mari consumatori de motorină, sunt printre cei mai expuși la variațiile prețului carburantului, astfel că orice reducere a prețului pe litru se reflectă într-o economie mai mare pe parcursul unui an.

Acciza dinamică, o măsură temporară

Mecanismul nu fixează definitiv acciza la un nivel mai mic. Reducerea este legată de evoluția prețurilor la carburanți și a cotațiilor internaționale și este recalculată periodic.

Principiul este ca, atunci când prețurile la pompă și cotațiile internaționale cresc, statul să poată reduce acciza pentru a limita o parte din scumpirea suportată de consumatori. Proiectul care a introdus mecanismul prevede o ajustare a accizei în trepte, între 5% și 25%.

În cazul motorinei, reducerea poate ajunge, în funcție de nivelul prețurilor, la o diminuare a prețului final de până la aproximativ 85 de bani pe litru în treapta maximă.

Deocamdată, măsura aplicată începând cu 16 august reprezintă o reducere de 20%, iar evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor petroliere va determina următoarele ajustări.

Unde poți afla prețurile carburanților din principalele lanțuri de benzinării

Șoferii pot verifica înainte de alimentare prețurile practicate în stațiile din apropiere prin Monitorul Prețurilor, platforma Consiliului Concurenței dedicată carburanților. Platforma afișează prețurile raportate de rețelele participante și permite căutarea stațiilor în funcție de zonă și de tipul de carburant.

Este important însă că prețul afișat online este cel raportat la momentul respectiv și poate diferi de cel întâlnit ulterior la pompă. Consiliul Concurenței precizează că prețurile de la punctul de vânzare sunt cele valabile și că valorile din platformă au caracter informativ.

Astfel, pentru un șofer care are de făcut plinul, diferența dintre două stații poate însemna câțiva lei, iar pentru cei care alimentează frecvent, verificarea prețului înainte de a opri la pompă poate aduce economii consistente.