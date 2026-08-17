 Eugen Tomac: Nicușor Dan nu va promulga o lege care reduce salariile din Educație și Sănătate | adevarul.ro
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Eugen Tomac: Nicușor Dan nu va promulga o lege care reduce salariile din Educație și Sănătate

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Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan, a declarat luni dimineață că adoptarea noii Legi a salarizării unitare este necesară, inclusiv pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR, însă a subliniat că președintele Nicușor Dan nu va promulga o lege care să ducă la diminuarea veniturilor salariale din Educație și Sănătate.

Eugen Tomac, consilier al președintelui Nicușor Dan
Eugen Tomac FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„Legea salarizării unitare este necesară. Noi avem nevoie de un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și președintele s-a implicat în aceste negocieri. Chiar s-a creat un acord politic pe care l-a gestionat domnul Radu Burnete și, acest jalon fiind unul dintre jaloanele critice, evident că, din nefericire, a creat și foarte multe discuții în cadrul partidelor politice cu privire la consecințele pe care le poate produce această lege”, a declarat Eugen Tomac la Digi24.

Eugen Tomac a spus că obiectivul este găsirea unei formule care să permită adoptarea legii și a amintit că, săptămâna trecută, președintele i-a invitat la Cotroceni pe liderii partidelor care au susținut reformele din PNRR, precum și pe membrii grupului de lucru format din reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului.

„Obiectivul nostru este să găsim o formulă prin care să avem totuși o lege, pentru că ea este, subliniez din nou, necesară. (…) Sperăm ca ultima variantă propusă de Ministerul Muncii să corespundă așteptărilor pe care le au și partidele politice, și sindicatele și, evident, cetățenii români care sunt vizați de aceste modificări”, a afirmat Tomac.

Întrebat dacă ultima variantă a proiectului este una bună, Eugen Tomac a precizat că nu a văzut încă documentul, dar a transmis că șeful statului nu va accepta diminuarea veniturilor angajaților din Educație și Sănătate.

„Nu am văzut ultima variantă a legii propuse. Ceea ce vreau să subliniez este că, deși suntem conștienți și, subliniez din nou, președintele își dorește să atragem fiecare leu pe care îl primim din partea Uniunii Europene, însă președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru cei din Educație și Sănătate”, a spus consilierul onorific al lui Nicușor Dan.

„Fiecare euro pe care îl pierdem va fi un euro împrumutat”

Tomac a afirmat că următoarea variantă a proiectului ar trebui să clarifice aspectele care au provocat controverse până acum, însă a atras atenția că adoptarea legii depinde în cele din urmă de existența unui consens politic în Parlament.

„Noi sperăm că, în zilele următoare, ultima formulă de lucru propusă de Guvern să fie cea care va clarifica toate aspectele ce țin de semnele de întrebare pe care proiectul de lege până acum le-a ridicat. Rămâne de văzut însă dacă se va găsi un consens politic, pentru că, până la urmă, președintele doar propune soluții pentru a debloca această criză. Dar Parlamentul decide”, a precizat Eugen Tomac.

El a avertizat că neîndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR și pierderea fondurilor europene ar avea un cost direct pentru România.

„Ceea ce vreau să subliniez însă este foarte important. Și anume că fiecare euro pe care îl pierdem va fi un euro împrumutat și, de fapt, acesta este și costul crizei politice”, a spus Tomac.

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