 17 august: 101 de ani de la moartea lui Ioan Slavici, scriitorul acuzat de trădare și spionaj, scuipat de Nicolae Iorga pe stradă | adevarul.ro
search
Luni, 17 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

17 august: 101 de ani de la moartea lui Ioan Slavici, scriitorul acuzat de trădare și spionaj, scuipat de Nicolae Iorga pe stradă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Data de 17 august este legată de momente importante din istoria aviației și culturii. În această zi s-a născut Traian Vuia, unul dintre pionierii aviației mondiale, iar Hans Grade a realizat primul zbor cu monoplanul său. În aceeași zi, dar în 1925, a murit scriitorul Ioan Slavici, ale cărui convingeri l-au transformat într-una dintre cele mai controversate personalități ale României de la începutul secolului XX.

Ioan Slavici și familia. FOTO Freiwadau / Complexul Muzeal Arad
Ioan Slavici și familia. FOTO Freiwadau / Complexul Muzeal Arad

1629: S-a născut Ioan al III-lea Sobieski, regele polonez care a salvat Viena de asediul otoman

Ioan al III-lea Sobieski, una dintre cele mai importante figuri militare ale Europei secolului al XVII-lea, s-a născut la 17 august 1629. Rege al Poloniei și Mare Duce al Lituaniei între 1674 și 1696, Sobieski a rămas în istorie mai ales pentru victoria decisivă împotriva Imperiului Otoman în timpul asediului Vienei, potrivit Wikipedia.

Ioan al III-lea Sobieski. FOTO Wikipedia Marcello Bacciarelli - www.zamek-krolewski.pl
Ioan al III-lea Sobieski. FOTO Wikipedia Marcello Bacciarelli - www.zamek-krolewski.pl

Format ca militar și diplomat, Sobieski s-a remarcat încă din tinerețe în războaiele purtate de Polonia împotriva cazacilor, tătarilor și otomanilor. Succesele de pe câmpul de luptă l-au propulsat în funcția de comandant suprem al armatei poloneze, iar după victoria de la Hotin, din 1673, a fost ales rege al Poloniei.

Apogeul carierei sale a venit în 1683, când a condus armata creștină care a eliberat Viena asediată de otomani. În fruntea a aproximativ 27.000 de cavaleri polonezi și a unei coaliții europene, Sobieski a obținut o victorie considerată decisivă pentru oprirea expansiunii otomane în Europa Centrală.

În timpul domniei sale, a reorganizat armata poloneză, a consolidat apărarea granițelor și a încercat să stabilizeze un stat slăbit de decenii de războaie.

Ioan al III-lea Sobieski a murit la 17 iunie 1696, la Palatul Wilanów. Este considerat unul dintre cei mai importanți monarhi ai Poloniei și unul dintre marii comandanți militari ai Europei.

1872: S-a născut pionierul aviației românești Traian Vuia

Traian Vuia s-a născut la 17 august 1872, în localitatea Surducu Mic, din actualul județ Timiș. Deși a urmat studii juridice și și-a obținut doctoratul în Științe Juridice la Budapesta, pasiunea sa pentru zbor avea să-i definească destinul.

În 1902, Vuia s-a stabilit la Paris, unde a început să promoveze proiectul unui „aeroplan-automobil”, conceput încă din perioada studenției. Ideea sa a întâmpinat numeroase obstacole, inclusiv scepticismul comunității științifice. Academia de Științe din Paris i-a respins proiectul, considerând imposibil zborul unui aparat mai greu decât aerul.

Inventatorul român nu a renunțat însă la cercetări. În 1903 a obținut brevetul pentru aparatul său de zbor, iar în anii următori a lucrat la dezvoltarea unui sistem de propulsie și la construcția prototipului.

Momentul care l-a consacrat a avut loc la 18 martie 1906, la Montesson, lângă Paris, când aparatul „Vuia I”, supranumit și „Liliacul”, a reușit să se desprindă de la sol prin mijloace proprii.

După o rulare de aproximativ 50 de metri, aparatul s-a ridicat la circa un metru înălțime și a parcurs aproximativ 12 metri înainte de a ateriza. Deși zborul a fost scurt, experimentul a demonstrat posibilitatea decolării autonome a unui aparat mai greu decât aerul.

Performanța a atras atenția presei internaționale, care l-a prezentat pe Vuia drept unul dintre pionierii aviației moderne. Ulterior, inventatorul a continuat să îmbunătățească aparatul și a mai realizat alte zboruri experimentale în același an.

Pentru contribuția sa la dezvoltarea aviației, Traian Vuia a fost ales membru de onoare al Academiei Române în 1946. A murit la București, la 3 septembrie 1950, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu.

1909: Hans Grade efectuează primul zbor cu Libelle, un avion cu un singur loc

Pionierul german Hans Grade, născut în 1879 în regiunea Pomerania, este considerat una dintre figurile importante ale începuturilor aviației din Germania.

După ce în 1908 reușise un zbor cu un avion motorizat construit de el, Grade a prezentat în 1909 monoplanul „Libelle”, o aeronavă cu un singur loc. Pe 17 august 1909, acesta a efectuat primul zbor cu noul aparat.

Hans Grade/FOTO: Wikipedia
Hans Grade/FOTO: Wikipedia

Modelul s-a dovedit un succes și a devenit una dintre primele aeronave mai grele decât aerul produse cu succes în Germania. Aproximativ 80 de exemplare au fost construite ulterior.

Tot în 1909, Hans Grade a câștigat prestigiosul premiu „Lanz-Preis der Lüfte”, iar un an mai târziu a fondat prima școală de aviație din Germania. În 1912, un avion construit de el a fost folosit pentru primul transport poștal aerian german.

Hans Grade a murit la 22 octombrie 1946, în localitatea Borkheide.

1925: A murit scriitorul Ioan Slavici

La 17 august 1925 s-a stins din viață Ioan Slavici, una dintre figurile fundamentale ale literaturii române.

Născut în 1848, la Șiria, în județul Arad, Slavici a fost scriitor, jurnalist și pedagog, fiind apropiat de mari personalități precum Mihai Eminescu, Ion Creangă și I.L. Caragiale.

Ioan Slavici FOTO Complexul Muzeal Arad
Ioan Slavici FOTO Complexul Muzeal Arad

Încurajat de Eminescu, a debutat în revista „Convorbiri literare”, unde a publicat primele sale creații. Consacrarea a venit odată cu volumul „Novele din popor”, apărut în 1881, care a inclus opere devenite clasice ale literaturii române, precum „Popa Tanda”, „Moara cu noroc”, „Budulea taichii” și „Pădureanca”.

175 de ani de la nașterea lui Ioan Slavici. De ce îşi compunea scriitorul textele cu voce tare

Implicat activ în apărarea drepturilor românilor din Transilvania, Slavici a avut și de suferit din cauza convingerilor sale politice, care l-au transformat într-una dintre cele mai controversate personalități ale României de la începutul secolului XX.


În anii Primului Război Mondial, Slavici a susținut neutralitatea României și s-a opus alianței cu Rusia și statele Antantei, poziție care i-a atras ostilitatea unei părți a opiniei publice și a elitelor politice. După război, opiniile sale i-au adus acuzații de colaborare cu ocupanții germani și de atentat la siguranța statului.

În 1919, la peste 70 de ani, Ioan Slavici a fost trimis în fața Curții Marțiale, fiind judecat alături de mai mulți colaboratori ai publicației Gazeta Bucureștilor, apărută în perioada ocupației germane.

Memoriile sale descriu climatul ostil în care a fost anchetat și judecat. În aceeași perioadă, relațiile sale cu o parte a intelectualității române ajunseseră la un punct critic. Slavici povestea că, în drum spre Curtea Marțială, a fost întâlnit de istoricul Nicolae Iorga, unul dintre cei mai vehemenți critici ai săi.

Procesul a vizat presupuse activități de colaborare cu autoritățile germane și articolele publicate în timpul războiului. Scriitorul a respins acuzațiile și a susținut că opiniile sale au fost motivate de convingeri politice, nu de interese străine.

După arestare, Slavici a fost închis la Văcărești, unde a petrecut luni întregi în condiții pe care le-a descris drept cumplite în volumul memorialistic „Închisorile mele”.

În detenție s-a aflat alături de numeroși ziariști și oameni politici, dar și de figuri care aveau să joace ulterior roluri importante în viața publică a României.

 Slavici a încercat să demonstreze că situația sa materială modestă contrazicea acuzațiile potrivit cărora ar fi fost recompensat financiar pentru activitatea desfășurată în timpul ocupației germane.

Unul dintre argumentele invocate de scriitor în apărarea sa a fost intervenția constantă a cenzurii asupra articolelor publicate în presa vremii.

Cea mai gravă acuzație care i-a fost adusă a fost aceea de spionaj în favoarea Germaniei. Ioan Slavici a negat constant aceste acuzații, argumentând că legăturile sale cu lumea germană erau de natură culturală și editorială.

Controversa a continuat însă și după moartea sa. Documente și interpretări istorice apărute ulterior au readus în discuție relațiile sale cu autoritățile germane și activitatea publicistică desfășurată în timpul ocupației.

În decembrie 1919, după aproximativ 11 luni de detenție, scriitorul a fost eliberat. A refuzat să semneze o cerere de grațiere, considerând că acest lucru ar fi însemnat recunoașterea vinovăției.

Ioan Slavici a murit la Panciu, la vârsta de 77 de ani. La funeralii au participat, printre alții, Liviu Rebreanu, Gala Galaction și Mihail Sorbul.

1943: S-a născut actorul american Robert De Niro

Actorul american Robert De Niro, unul dintre cei mai apreciați interpreți ai cinematografiei mondiale, s-a născut la 17 august 1943, în Manhattan, New York.

Cariera sa a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în anii '70, odată cu rolurile din producții precum „Bang the Drum Slowly” și „Mean Streets”, film care a marcat începutul colaborării sale legendare cu regizorul Martin Scorsese.

De Niro a câștigat primul Oscar pentru rolul lui Vito Corleone din „The Godfather Part II” (1974), iar ulterior a obținut al doilea trofeu pentru interpretarea boxerului Jake LaMotta în „Raging Bull” (1980).

De-a lungul carierei, a primit numeroase nominalizări și premii pentru roluri memorabile din filme precum „Taxi Driver”, „The Deer Hunter”, „Cape Fear”, „Midnight Run”, „Analyze This” și „Meet the Parents”.

Considerat una dintre marile legende ale cinematografiei americane, Robert De Niro și-a continuat activitatea artistică și după împlinirea vârstei de 80 de ani, rămânând un nume de referință în industria filmului.

Patimile lui Ioan Slavici, scriitorul acuzat de trădare și spionaj: a fost scuipat de Nicolae Iorga pe stradă, iar Siguranța i-a furat manuscrisul unui roman

1945: Indonezia și-a proclamat independența

La 17 august 1945, Indonezia și-a declarat independența, profitând de vidul de putere creat după capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

În timpul conflictului, Japonia ocupase Indiile Olandeze de Est, în martie 1942, după înfrângerea administrației coloniale olandeze. Situația din regiune s-a schimbat radical în vara anului 1945, când Statele Unite au lansat bombele atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, iar Japonia a anunțat capitularea la 15 august.

La doar două zile după încheierea războiului în Pacific, liderii naționali Sukarno și Mohammad Hatta au proclamat independența Indoneziei în numele poporului indonezian. Actul a marcat începutul procesului de desprindere de dominația colonială și nașterea statului indonezian modern.

Proclamarea independenței a fost urmată de ani de confruntări și negocieri cu Olanda, însă 17 august a rămas ziua națională a Indoneziei și unul dintre cele mai importante momente din istoria țării.

2017: O furgonetă condusă de un cetățean marocan a intrat într-o mulțime de oameni, în Barcelona

La 17 august 2017, Spania a fost zguduită de unul dintre cele mai grave atentate teroriste din ultimii ani. O furgonetă a intrat în mulțimea aflată pe celebra promenadă La Rambla din Barcelona, provocând moartea a numeroase persoane și rănirea altor zeci.

Atacul din capitala Cataloniei a fost urmat, câteva ore mai târziu, de un al doilea incident violent în stațiunea Cambrils. În total, 16 persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite.

Printre victime s-au numărat cetățeni din numeroase state, ceea ce a subliniat caracterul internațional al tragediei. Persoane din peste 24 de țări au fost afectate de atacuri, iar printre cei uciși s-au aflat cetățeni spanioli, italieni, portughezi, belgieni, germani, americani și canadieni.

Atentatul de la Barcelona s-a înscris într-o serie de atacuri similare comise în Europa în acea perioadă, în care vehicule au fost folosite pentru a lovi mulțimi aflate în zone turistice și pietonale aglomerate. Evenimentul a declanșat ample măsuri de securitate în Spania și a reaprins dezbaterea europeană privind combaterea terorismului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
digi24.ro
image
David Popovici, dezvăluire după aurul la 100 și 200 de metri la Europene: „Îmi doresc să ne înfruntăm”
stirileprotv.ro
image
USR și PNL, dublu standard pentru întâlnirile judecătorilor CCR. În urmă cu 9 ani, o poză cu Florin Iordache și Daniel Morar stârnea un scandal uriaș. După întâlnirea secretă dintre Bolojan și șefa Curții Constituționale e liniște totală în tabăra USR-PNL
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
„N-a fost nicio șmecherie!” Andrei Nicolescu spune tot adevărul despre faza care a dus la eliminarea lui Pancu
fanatik.ro
image
Zona veche din Calea Moșilor a îmbătrânit urât. Strada arată ca după un dezastru apocaliptic
libertatea.ro
image
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
digi24.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
digisport.ro
image
Rămășițe umane mumificate, vândute online. Cercetătorii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Au găsit ploșnițe în cameră, dar tot ei au fost dați afară din hotel. Coșmarul unor români în Bulgaria
observatornews.ro
image
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
cancan.ro
image
Ce pensie va avea un pensionar care a muncit 35 ani pe un salariu între 4.000 și 5.000 lei?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Ai închis balconul fără autorizație? Ce riscă proprietarii și când pot fi obligați să intre în legalitate
playtech.ro
image
Cum a câștigat Dinamo pe Giulești și unde a pierdut Pancu duelul cu Campos. Cifrele Wyscout
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital! ”Scene ireale”
digisport.ro
image
Povestea impresionantă a unui cuplu căsătorit de 80 de ani. Ce fac cei doi în fiecare vineri dimineață
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nu plânge, Anna! Inima ANNA de pe Transfăgărășan a fost ştearsă!
romaniatv.net
image
Dispozitive medicale gratuite pentru pensionari. Procedura decontată prin CNAS în 2026
mediaflux.ro
image
Povestea incredibilă a puștiului de 17 ani: a așteptat 212 zile să joace și a debutat într-un mod fantastic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”
click.ro
image
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”
click.ro
image
Loredana Groza, apariție neașteptată. Artista a atras toate privirile într-o ținută transparentă
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Tun antitanc de calibrul 37 mm din dotarea Wehrmachtului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Bundesarchiv Bild 101I-127-0391-21)
Armamentul performant trimis de Germania în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
image
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om”

OK! Magazine

image
Destine în oglindă, iubiri interzise la Palat. Regele Charles și Prințul William o au în comun cea mai bârfită femeie din regat