David Popovici a dus România între primele zece națiuni ale Europei. Cum arată clasamentul final

David Popovici a avut o prestație remarcabilă la Campionatele Europene de natație de la Paris, unde a reușit să cucerească două titluri continentale. Înotătorul român s-a impus atât în proba de 100 de metri liber, cât și în cea de 200 de metri liber.

Odată cu încheierea competiției, România a ocupat poziția a 9-a în ierarhia pe medalii întocmită exclusiv pe baza rezultatelor din probele de înot. Același loc a fost ocupat de delegația tricoloră și în clasamentul general al Campionatelor Europene.

România încheie Europenele de natație de la Paris în top 10

Campionatele Europene de natație de la Paris au ajuns la final duminică, iar România nu a mai avut niciun reprezentant în competițiile programate în ultima zi. Delegația tricoloră a încheiat participarea cu trei prezențe în finale la probele de înot.

David Popovici a fost implicat în două dintre aceste finale, în timp ce Theodor Andrei Proca a reprezentat România în ultimul act al probei de 1.500 de metri liber. Înotătorul de la CSM Pitești a încheiat cursa pe poziția a șaptea, după ce a oprit cronometrul la 15:02,18.

Performanțele lui David Popovici au contribuit decisiv la poziționarea României în primele zece națiuni ale clasamentului pe medalii întocmit după încheierea probelor de înot. Tricolorii ocupă locul 9, la egalitate cu Cehia. Marea Britanie conduce ierarhia, cu 14 medalii, dintre care 8 de aur. Italia se află pe poziția secundă și are cel mai bogat bilanț numeric, cu 20 de medalii, însă doar 6 dintre acestea sunt de aur. Podiumul este completat de echipa neutră B, care a strâns 19 medalii, inclusiv 5 titluri europene.

România, trei medalii de aur la Europenele de natație de la Paris

România ocupă poziția a 9-a în clasamentul general pe medalii al Campionatelor Europene de natație de la Paris, competiție care reunește toate disciplinele. Sportivii tricolori au cucerit până acum trei medalii de aur, dintre care două poartă semnătura lui David Popovici, iar cea de-a treia îi aparține lui Cătălin Preda, la sărituri de la mare înălțime.

Cătălin Preda a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după o evoluție excelentă în ultima parte a concursului. În manșa a patra, românul a mizat pe o săritură spectaculoasă, cu un grad de dificultate de 5,2, care i-a adus un total de 411,60 puncte și, implicit, titlul european.

Celălalt reprezentant al României din această probă, Constantin Popovici, nu a avut parte de finalul dorit. Acesta a ratat execuția din ultima manșă și a terminat competiția pe locul al șaptelea, cu 325,40 puncte. Condițiile concursului au fost diferite față de cele cu care sportivii sunt obișnuiți, platforma fiind amplasată la doar 20 de metri.