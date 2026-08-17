Prețul dragostei și al carierei. Cum monitorizează Partidul Comunist Chinez viața privată a membrilor săi

Sub conducerea lui Xi Jinping, controlul asupra vieții private a milioane de funcționari publici și membri ai partidului din China s-a intensificat, transformând decizii cotidiene precum căsătoria, călătoriile sau prieteniile în chestiuni de securitate națională.

O tânără funcționară publică din China a fost pusă recent în fața unei alegeri dificile: să se căsătorească cu un cetățean străin sau să-și păstreze locul de muncă. În conformitate cu reglementările stricte din sectorul de stat, angajații guvernamentali sau cei care au acces la informații sensibile au interdicție de a se căsători cu cetățeni străini.

O supraveghere fără precedent a vieții private

De la venirea la putere a președintelui Xi Jinping în 2012, controlul asupra vieții personale a membrilor Partidului Comunist și a angajaților din sectorul de stat s-a extins considerabil. Această politică face parte dintr-o strategie amplă de combatere a corupției și de reducere a riscurilor la adresa securității naționale, creând o tensiune constantă între loialitatea politică și dreptul la viață privată.

Restricții de călătorie: Angajații instituțiilor publice și chiar unii pensionari trebuie să-și predea pașapoartele personale și să parcurgă un proces complex de aprobare pentru orice călătorie în străinătate, indicând detalii stricte despre destinație și activități.

Controlul relațiilor: Divorțurile, relațiile personale și chiar interacțiunile sociale dintre colegi sunt monitorizate îndeaproape pentru a preveni posibile conflicte de interese sau comportamente considerate contrare normelor stricte ale partidului.

Atracția sistemului: În ciuda acestor restricții, milioane de tineri continuă să candideze pentru posturi guvernamentale, atrași de stabilitatea și prestigiul pe care le oferă sectorul public într-un context economic global plin de incertitudini.

Complicațiile schimbări

În China, chiar și un divorț poate atrage atenția autorităților asupra unui oficial.

Mass-media de stat a relatat cazuri de oficiali care au divorțat pentru a ascunde bunuri obținute ilegal. Într-un astfel de caz, un oficial de rang înalt din provincia Anhui a divorțat rapid de soția sa, după ce a aflat că urma să fie anchetat, transferându-i ulterior cea mai mare parte a fondurilor deturnate, în încercarea de a le sustrage controlului autorităților.

Potrivit regulamentelor de partid, oficialii — în special cei aflați în funcții de conducere — sunt obligați să declare orice schimbare a statutului marital, pentru a putea fi monitorizați și verificați în privința eventualelor legături cu fapte de corupție.

Reguli și mai stricte pentru militari

Când vine vorba de relații și căsătorie, membrii Armatei Populare de Eliberare (PLA) se confruntă cu restricții chiar mai severe. Înainte de căsătorie, aceștia trebuie să depună un dosar cu profilul partenerului pentru o verificare a antecedentelor politice, conform unui regulament emis în 2021 de Comisia Militară Centrală, cel mai înalt for militar al Chinei.

Dacă un cuplu se desparte, lucrurile devin și mai complicate. În cazul în care ambii parteneri sunt militari, superiorii trebuie să intervină pentru a media conflictul, iar divorțul civil poate fi obținut doar cu aprobarea armatei, ceea ce poate prelungi considerabil procesul.

Katja Drinhausen, de la think tank-ul Merics, a declarat pentru CNN că aspecte precum divorțul sau căsătoria pot influența modul în care este percepută reputația morală a unui membru în cadrul partidului.

„Dacă ești în armată, mai bine ai fi foarte sigur că te căsătorești cu dragostea vieții tale”, a spus ea.

O aventură extraconjugală poate distruge o carieră

Deși într-o altă țară o aventură extraconjugală ar putea părea, cel mult, un subiect de bârfă, în sistemul de partid chinez ea poate costa întreaga carieră. Regulamentele disciplinare ale Partidului Comunist prevăd explicit că un membru care întreține „o relație sexuală necorespunzătoare, cu impact negativ” riscă excluderea din partid.

Aventurile extraconjugale sunt descrise frecvent drept „decădere morală” în comunicatele Comisiei Centrale pentru Inspecție Disciplinară — principalul organism anticorupție al Chinei — atunci când anunță demiterea unor oficiali de rang înalt.

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Până și prieteniile dintre colegi sunt privite cu suspiciune

Chiar și relațiile de prietenie dintre colegi pot atrage atenția autorităților. O sursă, a cărei identitate CNN nu o dezvăluie din cauza sensibilității subiectului, a declarat că angajații sunt descurajați să participe la mese în grup.

„Dacă nu ne mai întâlnim să mâncăm și să vorbim, relația noastră se va răci”, a spus persoana respectivă. „Nu mă mai aștept să devin prieten apropiat cu colegii mei — deși, cândva, am avut câțiva.”

CNN a aflat că unii angajați preferă să se întâlnească mai târziu, seara, departe de birou, pentru a evita să fie văzuți.

„Purificarea” relațiilor în epoca lui Xi Jinping

Această tendință face parte din efortul liderului chinez Xi Jinping de a „purifica” relațiile din interiorul partidului, pentru a consolida loialitatea față de conducerea sa. Xi a cerut în repetate rânduri membrilor de partid să mențină „relații curate și directe între tovarăși” — o măsură interpretată ca o încercare de a descuraja formarea unor rețele sau alianțe interne.

„Oficialii, la fel ca militarii, sunt supuși acum unor standarde extrem de exigente”, a declarat pentru CNN Kerry Brown, profesor de studii chineze la King’s College London. „La urma urmei, partidul este familia și viața ta. Familia ta naturală trece pe locul doi.”

„Să trăiești și să respiri prin partid”

Fondat în 1921 de un grup de intelectuali, Partidul Comunist Chinez a evoluat dintr-o mică mișcare revoluționară într-o organizație politică cu peste 101 de milioane de membri, devenind unul dintre cele mai mari și mai longevive partide de guvernământ din lume.

Partidul a rămas în centrul sistemului politic chinez încă de la proclamarea Republicii Populare Chineze, în 1949. Deși era reformelor și a deschiderii economice a adus, la un moment dat, o oarecare separare între rolurile partidului și cele ale statului, Xi Jinping a extins supremația partidului asupra tuturor domeniilor societății. În 2017, el a inclus în statutul partidului un slogan devenit celebru: „Guvernul, armata, societatea și școlile, nordul, sudul, estul și vestul — partidul conduce totul”.

Jonathan Czin, cercetător la Brookings Institution și fost analist CIA specializat în China, a declarat pentru CNN că Xi este pe deplin dedicat remodelării întregii societăți chineze în jurul unui sistem de valori conservator, care pune accent pe muncă, viață de familie și un stil de viață „curat”.

„Xi chiar vede partidul ca pe un model de urmat”, a spus Czin, adăugând că liderul chinez are o latură morală extrem de rigidă, aproape „puritană”.

„Membrii de partid nu ar trebui să aibă amante, nu ar trebui să iasă la mese și băuturi imediat după întâlnirile oficiale. Acesta a fost tonul dominant pe parcursul întregului său mandat.”

Potrivit lui Czin, Xi manifestă o „devoțiune aproape religioasă” față de partid și dorește să cultive același tip de loialitate în rândul membrilor săi.

„Nu cred că se așteaptă, în mod realist, ca toți membrii de partid să simtă exact acest lucru, de aceea este atât de strict în folosirea pârghiilor de control pe care le are la dispoziție, pentru că nu poate garanta că, în sufletul lor, toți au același nivel de loialitate pe care pare să îl aibă el însuși”, a explicat Czin. „Dar vrea să se apropie cât mai mult posibil de acest ideal.”

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Reguli nescrise, dar bine înțelese

Unele dintre restricțiile impuse cadrelor de partid nu sunt interdicții explicite, iar mulți membri au învățat să „citească printre rânduri” și să își regleze singuri comportamentul, pentru a evita problemele.

Persoanele intervievate de CNN au recunoscut că aceste reguli sunt incomode, însă majoritatea au spus că s-au obișnuit cu ele și apreciază stabilitatea și prestigiul oferite de un post în structurile statului.

„În poziția noastră, deciziile de zi cu zi pot influența direcția unei întregi industrii, ceea ce înseamnă că ai puterea de a face mult bine pentru societate”, a spus una dintre persoanele intervievate.

Potrivit lui Drinhausen, de la Merics, cei din interiorul partidului „știu cum să facă politică” și folosesc pozițiile pe care le dețin pentru a avansa și pentru a construi rețele și mecanisme care îi pot proteja de campaniile periodice de epurare — exact fenomenul pe care Xi încearcă să îl elimine.

Ea a explicat că epurările constante, disciplina internă și autocenzura au transformat anumite precauții — precum întâlnirile cu prietenii doar după ora 22:00, în afara biroului — într-o „reacție firească”.

Potrivit acesteia, sub conducerea lui Xi, membrii de partid trebuie nu doar să își facă bine treaba, ci și să respecte toate regulile, atât în interiorul, cât și în afara biroului, pentru a fi considerați „cadre bune”.

„Nu este suficient să îți faci bine treaba, trebuie să o faci într-un mod curat și conform tuturor regulilor, inclusiv celor de ordin moral… dar trebuie, de asemenea, să monitorizezi și să raportezi atunci când observi că alții se abat de la linia trasată sau au un comportament necorespunzător.”

Experții notează că viziunea liderului de la Beijing presupune o dedicare totală față de obiectivele partidului, transformând viața publică și privată a funcționarilor într-un angajament absolut față de stat.