Video Detalii tulburătoare ies la iveală după arestarea mamei acuzate că și-a lăsat copiii să moară de foame

Mama de 22 de ani, acuzată că și-a lăsat copilul de 2 ani și 9 luni să moară de foame, a fost arestată preventiv, fiind cercetată pentru omor asupra unui membru de familie și rele tratamente aplicate minorului. Ea riscă 25 de ani de închisoare sau detenție pe viață.

sursa video: Pro Lider FM

Femeia a fost reținută și dusă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, după ce unul dintre copiii săi a fost găsit decedat în locuință, iar ceilalți doi minori se aflau în stare de subnutriție.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, procurorii au dispus pe 23 iunie 2026 punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatei.

„La data de 23.06.2026, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea unei inculpate cercetate pentru săvârșirea: – unei infracțiuni de omor asupra unui membru de familie, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2026–10.06.2026, prin neasigurarea unei alimentații corespunzătoare și prin neprezentarea pentru efectuarea unor investigații medicale necesare, inculpata a cauzat, la data de 10.06.2026, decesul fiului său, în vârstă de 2 ani și 9 luni; – a două infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2026–10.06.2026, inculpata, prin privarea de hrană și asistență medicală, precum și prin neasigurarea unor condiții corespunzătoare de locuit, a pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică și intelectuală a celorlalți doi copii minori în vârstă de 4 ani și 10 luni și de 2 ani și 9 luni”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați.

În același comunicat, procurorii au precizat că au solicitat instanței arestarea preventivă a femeii pentru o perioadă de 30 de zile.

Tragedia a devenit publică pe 10 iunie 2026, când polițiștii și pompierii au intervenit la un apartament din municipiul Galați, în urma unei sesizări făcute de rude.

După deblocarea ușii, echipele de intervenție au descoperit un copil decedat, iar mama și ceilalți doi minori se aflau într-o stare gravă de malnutriție și deshidratare, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Surse apropiate anchetei susțin că tatăl copiilor se află la muncă în străinătate, iar intervenția autorităților a fost solicitată de o rudă a familiei.

Copilul decedat avea vârsta de 2 ani și 9 luni și prezenta semne de deshidratare și malnutriție severă, potrivit primelor concluzii ale anchetei.

În locuință au fost găsiți și ceilalți doi copii ai femeii, în vârstă de aproximativ 4 ani și 10 luni și 2 ani și 9 luni, ambii în stare de subnutriție. Aceștia au fost transportați la Spitalul de Copii Galați pentru îngrijiri medicale, ulterior fiind preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.



Potrivit informațiilor transmise de DGASPC Galați, cei doi copii rămași în viață, în vârstă de 2 și 5 ani, care au fost găsiți în stare de malnutriție și deshidratare, vor fi preluați în regim de urgență de instituție, după ce starea lor medicală se va stabiliza.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă verificările în acest caz.