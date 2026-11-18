După cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, mulți locatari se întreabă cât de sigură este clădirea în care locuiesc și ce pot face pentru a reduce riscurile. Primul pas este verificarea situației tehnice a imobilului și, dacă există suspiciuni, solicitarea unei expertize. Matei Sumbasacu, seismolog și reprezentant al organizației Re:Rise, a explicat pentru „Adevărul” cum pot afla oamenii dacă blocul lor a fost evaluat, cum pot obține finanțare pentru consolidare și de ce unele dintre cele mai răspândite convingeri despre clădirile bucureștene sunt doar mituri.

Cladire cu risc seismic in Bucuresti Foto: Iquam

Primul lucru pe care îl pot face locatarii este să verifice dacă imobilul în care trăiesc a fost deja expertizat și dacă există informații oficiale despre riscul seismic. Pentru București, Matei Sumbasacu recomandă consultarea platformei „După cutremur”, realizată de Re:Rise. Harta folosește date oficiale despre clădirile expertizate din Capitală, verificate manual de voluntarii organizației. Dacă blocul apare pe platformă, locatarii pot găsi informații despre situația sa seismică.

Dacă imobilul nu a fost expertizat, proprietarii pot solicita realizarea unei expertize tehnice. Costurile pot fi însă ridicate, motiv pentru care este important să știe că există și programe prin care statul poate finanța aproape integral expertizarea și consolidarea blocurilor de locuințe, în condițiile prevăzute de acestea.

Demersul presupune implicarea proprietarilor și acceptarea unui proces care poate dura. În unele cazuri, locatarii trebuie să elibereze temporar apartamentele, iar intervențiile pot presupune inclusiv modificări structurale în interiorul locuințelor.

Un alt indiciu care îi poate ajuta pe bucureșteni să înțeleagă vechimea blocului este anul în care a fost construit. Matei Sumbasacu atrage atenția că 1978 marchează o schimbare importantă în proiectarea seismică din România.

„Din punct de vedere al rezistenței seismice și al proiectării seismice, în 1977 noi ne-am dat seama de foarte multe lucruri, foarte multe particularități ale cutremurelor vrâncene, și apoi le-am implementat în coduri. Cumva, am învățat să ne pregătim clădirile pentru cutremurele noastre cu adevărat de abia după 1978”, explică acesta.

Anul construcției nu reprezintă însă o expertiză și nu garantează că un imobil este sigur. Pentru a verifica dacă blocul exista deja la cutremurul din 1977, bucureștenii pot consulta arhiva de fotografii aeriene disponibilă pe site-ul Fostul București. Platforma reunește imagini realizate din avion în diferite perioade, inclusiv în 1977 și 1978, care pot ajuta la stabilirea vechimii clădirilor.

De ce cred bucureștenii că blocurile lor sunt mai sigure decât în realitate

O parte dintre convingerile despre rezistența blocurilor din București își au originea în perioada de după cutremurul din 1977. Matei Sumbasacu explică faptul că regimul Ceaușescu nu a încurajat consolidarea clădirilor afectate, iar locatarii s-au întors în apartamente fără să știe cât de sigure mai erau acestea.

„După cutremurul din 1977, conducerea țării de atunci, în special Nicolae Ceaușescu, n-a avut deloc de gând să consolideze sau să repare clădiri, însă multe, multe, multe mii de clădiri fuseseră foarte afectate”, afirmă reprezentantul Re:Rise.

Organizația a documentat stenograma ședinței în care Ceaușescu ar fi interzis reparațiile și consolidările, document publicat pe site-ul Ordinul Criminal. Inginerul Gheorghe Ursu a încercat să denunțe situația printr-o scrisoare trimisă către Europa Liberă. A fost arestat, torturat și ucis de Securitate, pe 17 noiembrie 1985.

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În acea perioadă, oamenii aveau nevoie să creadă că locuințele lor erau sigure, chiar dacă intervențiile asupra clădirilor erau superficiale. Inclusiv persoane apropiate regimului, precum membri ai Securității, aveau nevoie să creadă că autoritățile nu le-ar fi lăsat familiile să locuiască în pericol. Aceste convingeri s-au transmis între vecini și au rămas în mentalul colectiv.

Unul dintre cele mai răspândite mituri este cel al blocurilor construite „pe bile”, despre care se spune că ar rezista mai bine la cutremure. Există, într-adevăr, o metodă inginerească numită izolarea bazei, dar aplicarea ei în România la clădirile de locuit a fost extrem de rară.

Un alt mit este cel al blocurilor în care ar fi locuit membri ai Securității, despre care se crede că ar fi fost construite sau reparate mai bine.

„Toată lumea crede că blocul în care locuiește este pe bile și că cumva nu se va mișca la cutremur că e izolat sau că un securist important trăiește acolo, așa că ei sunt în siguranță”, spune Sumbasacu.

De ce contează comunitatea în cazul unui cutremur major

Consolidarea clădirilor nu este singura măsură care poate reduce riscurile. Reprezentantul Re:Rise insistă și asupra implicării comunităților, mai ales în condițiile în care primele ore după un cutremur major pot fi decisive.

„Aproape trei sferturi din oamenii salvați la cutremurul din Kobe au fost salvați de vecini, de comunitate”, afirmă Sumbasacu, referindu-se la seismul produs în Japonia în 1995.

Experiența a determinat autoritățile japoneze să investească mai mult în pregătirea comunităților pentru intervenția în caz de dezastru. În opinia specialistului, oamenii ar trebui să își cunoască vecinii și să stabilească din timp cum se pot ajuta reciproc.

„Cutremurul este un fenomen cu impact la nivel de societate, la nivel de comunitate și la nivel individual, iar soluțiile se găsesc tot la aceste trei niveluri”, conchide reprezentantul Re:Rise.

Rucsacul de urgență, pregătit pentru primele 72 de ore

O altă măsură importantă este pregătirea deja celebrului rucsac de urgență, care poate fi esențial în perioada de după seism, când oamenii pot rămâne fără apă, lumină sau posibilitatea de a se întoarce în locuințe.

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„Rucsacul de urgență ajută foarte mult și este cel mai altruist gest pe care îl poate face cineva pentru pregătirea la cutremur”, explică Matei Sumbasacu.

Primele 72 de ore sunt esențiale pentru intervenția autorităților, care trebuie să se concentreze în primul rând pe salvarea persoanelor prinse sub dărâmături. Oamenii care nu și-au pregătit din timp proviziile și ajung să aibă nevoie de lucruri de bază, precum apă, hrană sau o pătură, pot consuma resurse care ar putea fi folosite pentru salvarea unor vieți.

Pregătirea rucsacului nu înseamnă doar adunarea unor obiecte pe o listă, ci și anticiparea situațiilor care pot apărea după cutremur. Oamenii trebuie să se gândească, de exemplu, ce vor face dacă se întrerupe curentul, unde țin lanterna și dacă au suficiente baterii pentru mai multe zile.

„Când îți faci trusa pentru cutremur, nu e pur și simplu că iei o listă de cumpărături și îți faci un rucsac unde bagi toate cumpărăturile. Practic, te obligă să te gândești cum va arăta viața ta în alea trei zile după cutremur”, spune Sumbasacu.

Pe lângă provizii, este util să existe un plan pentru întâlnirea cu cei apropiați, pentru păstrarea legăturii dacă rețelele de comunicații sunt afectate și pentru ajutorul reciproc între vecini.

„Siguranța ta post-cutremur poate să stea în trusa de urgență pe care o are pregătită vecinul tău și viceversa”, afirmă specialistul.