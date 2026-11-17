Bunica atacatorului din Cracovia a solicitat preluarea trupului nepotului său pentru a organiza înmormântarea, a anunțat Parchetul Național din Polonia.

Foto: Reddit / r/Roumanie

Onet.pl notează că primarul Cracoviei, Łukasz Gibała, a anunțat luni, 16 noiembrie, că municipalitatea nu intenționează să organizeze funeraliile atacatorului.

Potrivit legislației în vigoare, dacă familia persoanei decedate nu revendică trupul, primăria trebuie să organizeze înmormântarea, cheltuielile fiind suportate din bani publici.

Primarul Cracoviei a anunțat că dorește să transfere trupul atacatorului către Colegiul Medical al Universității Jagiellone, în scopuri științifice și medicale. Potrivit presei, bunica atacatorului s-a opus acestei variante. Femeia intenționează să revendice trupul nepotului și să organizeze înmormântarea.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Parchetului Național, Przemysław Nowak, într-o declarație pentru agenția de presă PAP. Acesta a precizat că trupul neînsuflețit al atacatorului urmează să fie revendicat de „cea mai apropiată rudă”.

Procurorii intenționează să efectueze și alte examinări, până la finalizarea cărora trupul tânărului de 24 de ani nu va fi predat.

„Dacă vom încheia procedurile, vom preda trupul acestei persoane”, a declarat procurorul Nowak.

Deocamdată, nu se știe dacă bărbatul va fi înmormântat cu numele său real sau în mod anonim.

Pe 9 noiembrie, atacatorul care a ucis șase persoane în centrul orașului Cracovia a murit la spital. Tânărul de 24 de ani este suspectat și de uciderea părinților și surorii sale, ale căror trupuri au fost descoperite în locuința familiei.

Autoritățile poloneze investighează atacul ca pe un posibil act terorist, în contextul în care suspectul era fascinat de ideologiile de extremă dreapta.

În urma atacului, 15 persoane au fost rănite, inclusiv cinci cetățeni străini, iar doi polițiști au fost grav răniți în schimbul de focuri cu agresorul.

Între timp, polonezii au lansat o campanie de solidaritate pentru polițiștii răniți și familiile acestora. În doar 17 ore, peste 91.000 de persoane au donat aproape cinci milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 1,13 milioane de euro.