 Iranul ar fi plănuit un atac cu drone asupra bazei aeriene britanice Fairford, după modelul operațiunii ucrainene „Pânza de păianjen" | adevarul.ro
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Iranul ar fi plănuit un atac cu drone asupra bazei aeriene britanice Fairford, după modelul operațiunii ucrainene „Pânza de păianjen"

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Gărzile Revoluționare ar fi recrutat cetățeni britanici pentru a pregăti lovituri inspirate de atacul Ucrainei din 2025 asupra avioanelor rusești.

Cinci cetățeni britanici și un cetățean britanico-iranian au fost arestați sub suspiciunea de infrac
Cinci cetățeni britanici și un cetățean britanico-iranian au fost arestați Foto: X/@boot15_vu

Statele Unite și-au retras bombardierele de la baza aeriană britanică Fairford, din comitatul Gloucestershire, după ce au primit informații despre un posibil atac iranian cu drone.

Potrivit unor oficiali americani, atacul ar fi fost ordonat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și ar fi vizat bombardierele B-1, cu scopul de a ucide piloți americani. Oficialii au spus că au fost informați și despre posibila folosire a unor mașini-capcană.

Serviciile de informații au indicat că o ramură a IRGC ar fi recrutat cetățeni britanici pentru a pune în practică planul. Acesta includea și o diversiune într-un sat din apropiere, ceea ce ar fi făcut din operațiune un atac pe mai multe direcții.

Complotul a fost comparat cu Operațiunea „Pânza de păianjen", prin care Ucraina a introdus în iunie 2025, în camioane, peste 100 de drone adânc pe teritoriul rus și le-a lansat apoi de la distanță împotriva avioanelor inamice. Potrivit unor relatări, oficialii americani se temeau că Iranul ar putea organiza o lovitură similară.

Declarațiile lui Trump

Luni, Donald Trump a sugerat că decizia de a muta aeronavele, luată duminică, a venit după o serie de amenințări la adresa bazei, folosită de forțele americane pentru loviturile asupra Iranului.

„Au existat unele amenințări. În loc să ispitim inamicul, îl vom captura și îl vom învinge. De ce să-i lăsăm acolo?", a spus președintele american jurnaliștilor, pe peluza de la Casa Albă.

Întrebat dacă Iranul a introdus drone de luptă în Marea Britanie, Trump a răspuns: „Nu vă pot spune asta. Dar dacă au făcut-o, vor suferi mult."

Întrebat dacă mai consideră Marea Britanie un loc sigur pentru trupele americane, el a spus: „Cred că da, și am o relație foarte bună cu noul vostru premier. E liberal, foarte liberal, dar aud că are de gând să deschidă exploatarea petrolului din Marea Nordului."

Duminică, doi oficiali americani au declarat pentru New York Times că plecarea bruscă a avioanelor a venit după ce armata SUA a primit informații noi despre un complot susținut de Iran împotriva bazei.

Guvernul britanic insistă că baza RAF Fairford este în siguranță. Dezvăluirile ridică totuși întrebări despre securitatea ei și despre capacitatea de a face față atacurilor cu drone, devenite o trăsătură definitorie a războiului modern.

Ancheta și arestările

Poliția antiteroristă britanică investighează dacă Iranul se află în spatele unui presupus complot împotriva bazei, în ziua de 27 septembrie. Cinci cetățeni britanici și un cetățean britanico-iranian au fost arestați sub suspiciunea de infracțiuni de terorism în legătură cu acest caz.

Ziarul The Times a scris că unul dintre cei cinci suspecți ar fi sunat la 999 în primele ore ale dimineții de duminică. Nu este clar dacă apelul a făcut parte dintr-o diversiune planificată.

La câteva ore după incidentul din 27 septembrie, Trump a lăsat să se înțeleagă că SUA aveau informații despre un posibil atac asupra bazei. „Îi urmăream de mult timp și i-am prins", a spus el. La acel moment, surse britanice afirmau însă că operațiunea nu a fost declanșată pe baza unor informații de intelligence.

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Cei cinci bărbați, toți în jurul vârstei de 25 de ani, au fost arestați în apropierea perimetrului bazei, sub suspiciunea de infracțiuni de terorism și legate de explozibili. Toți au fost eliberați pe cauțiune a doua zi, decizie criticată de Trump și de Marco Rubio, secretarul de stat. Trump a spus ulterior că el nu i-ar fi eliberat, iar Rubio a afirmat că în spatele cazului se află „mâna unui actor străin".

Mesaje contradictorii la Washington

Duminică, vicepreședintele JD Vance a spus că retragerea tuturor bombardierelor B-1 a fost făcută „din precauție excesivă... pentru a-i proteja pe oamenii noștri".

„Avem o anumită încredere că iranienii încearcă să facă ceea ce statul iranian face de 49 de ani, adică să comită acte de terorism împotriva Statelor Unite și a multor altora. Așa că suntem extrem de prudenți și asta e tot ce pot spune", a adăugat el.

Declarațiile lui Vance par să contrazică pe cele ale lui Rubio, care a respins luni ideea că ar fi vorba de o retragere extraordinară, numind-o o realocare obișnuită de resurse.

„Departamentul Războiului realocă permanent resursele acolo unde sunt necesare. Au loc și rotații regulate", a spus Rubio. Potrivit lui, jurnaliștii se concentrează pe numărul de avioane de la Fairford doar din cauza amenințării de săptămâna trecută, dar mutările sunt frecvente și depind de exerciții, redislocări, schimburi de personal și de aeronave noi sau vechi.

Contextul militar

Baza RAF Fairford, aflată la granița dintre Gloucestershire și Wiltshire, găzduiește în mod regulat avioane americane cu rază lungă de acțiune, printre care bombardierele B-1 și B-52 și avioanele de recunoaștere U-2, precum și sute de militari americani.

Începând cu 1 martie, bombardierele grele americane au decolat de aici „pentru misiuni defensive de distrugere a capacităților de rachete ale Iranului", potrivit armatei SUA.

În iulie, Gărzile Revoluționare au avertizat că orice bază britanică folosită pentru lovituri asupra Teheranului este o „țintă legitimă" și au făcut amenințări voalate la adresa „regimului monarhiei britanice".

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Retragerea a venit după ce Consiliul Național de Securitate, din care fac parte Vance și Rubio, s-a reunit la Camp David pentru a discuta răspunsul la războiul cu Iranul. „Nu e neobișnuit ca noi, ca echipă, să ne întâlnim. A fost o ocazie de a o face într-un cadru cu mai puține distrageri", a spus Rubio.

Negocierile sunt blocate, iar alegerile intermediare se anunță dificile. În acest context, Trump ia în calcul reluarea operațiunilor militare majore în Iran, ceea ce ar necesita, cel mai probabil, folosirea în continuare a bazei RAF Fairford ca bază avansată.

Informații israeliene și reacția Teheranului

Săptămâna trecută, The Telegraph a dezvăluit că serviciile israeliene de informații au avertizat MI5 în legătură cu un atac iminent, susținut de Iran, asupra bazei. Avertismentul a venit cu puțin timp înainte ca Ed Miliband, ministrul de externe britanic, să anunțe planurile de interzicere a importurilor de bunuri din coloniile israeliene din Cisiordania.

Iranul a respins acuzațiile privind implicarea sa în presupusul complot, numindu-le nefondate, iar joi Teheranul l-a convocat pe ambasadorul britanic pentru a protesta.

Un oficial al Pentagonului a declarat pentru The Telegraph: „Din motive de securitate operațională, nu am putut confirma în timp real mișcarea activelor și forțelor noastre, dar putem spune acum că toate bombardierele americane dislocate la RAF Fairford au revenit la bazele lor din Statele Unite."

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