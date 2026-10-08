 Militar din Marina Regală britanică, acuzat că se pregătea să transmită Rusiei informații secrete | adevarul.ro
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Militar din Marina Regală britanică, acuzat că se pregătea să transmită Rusiei informații secrete

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Un militar al Marinei Regale britanice, specializat în informații militare, este acuzat că se pregătea să transmită Rusiei informații sensibile. Tânărul de 24 de ani ar fi păstrat materiale britanice de apărare și informații la care avea acces.

Marina britanica FOTO EPA-EFE
Tânărul suspectat de spionaj este membru al Marinei Regale Foto: EPA-EFE

Marinarul Teddy Young, în vârstă de 24 de ani s-a prezentat joi în fața Tribunalului de Magistrați din Westminster, după ce a fost pus sub acuzare în baza Legii privind securitatea națională.

Acuzațiile formulate împotriva lui Young includ traducerea unui mesaj în limba rusă și căutarea unui portal online prin care oamenii erau invitați să transmită informații Rusiei, potrivit BBC.

Young a răspuns în instanță pentru a-și confirma numele, data nașterii și adresa din Clapham, în apropiere de Bedford. El este acuzat oficial că a desfășurat activități în vederea divulgării unor informații protejate și că a obținut, copiat, înregistrat sau păstrat informații protejate, intenționând ca aceste acțiuni să aducă beneficii unei puteri străine.

Acuzațiile vizează perioada cuprinsă între 26 noiembrie 2024 și 21 mai 2025.

„Acuzația este că, în timp ce activa în cadrul Marinei Regale ca specialist în informații militare, având un nivel ridicat de autorizare de securitate și acces la sisteme de informații, Teddy Stanley Greenidge Young a accesat și păstrat materiale sensibile de apărare și informații ale Regatului Unit și a desfășurat activități compatibile cu pregătirea pentru transmiterea unor informații protejate unei puteri străine”, a transmis Serviciul Procuraturii Coroanei instanței, într-un rezumat scris al acuzațiilor.

Poliția a precizat că presupusele infracțiuni nu au legătură cu incidentul recent de la RAF Fairford, care a dus la mai multe arestări după ce în apropierea bazei a fost raportată o activitate suspectă.

În total, șapte bărbați au fost arestați și ulterior eliberați pe cauțiune în legătură cu incidentul, care este investigat de poliția antiteroristă.

Young a fost arestat marți, la domiciliul său din Bedfordshire. El este primul membru al forțelor armate britanice pus sub acuzare în baza noii Legi privind securitatea națională din 2023.

Comandantul Helen Flanagan, șefa Poliției Antiteroriste din Londra, a declarat: „Acestea sunt acuzații foarte grave formulate împotriva unui membru în activitate al forțelor armate. Am colaborat îndeaproape cu colegii responsabili de operațiuni din cadrul Ministerului Apărării pe măsură ce ancheta noastră a avansat, pentru a ne asigura că pot fi luate măsurile adecvate pentru a reduce la minimum orice riscuri potențiale asociate acestui caz.”

Un purtător de cuvânt al Marinei Regale a confirmat că un membru al forțelor armate a fost pus sub acuzare și a adăugat: „Întrucât procedurile judiciare sunt în desfășurare, nu ar fi oportun să facem alte comentarii în această etapă.”

Judecătoarea Annabel Pilling a decis ca Young să rămână în arest. El va fi prezentat din nou în fața instanței Old Bailey pe 16 octombrie.

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