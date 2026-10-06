 Campanie cu premii majore în asigurări, oferite de OMNIASIG | adevarul.ro

Campanie cu premii majore în asigurări, oferite de OMNIASIG

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O asigurare facultativă încheiată pentru protecția locuinței sau a mașinii poate aduce și un premiu atractiv. Primii doi clienți desemnați câștigători în campania OMNIASIG „Asigură-te că ești câștigător” au primit deja un iPhone 17, respectiv, o bicicletă electrică. În ambele cazuri, au fost premiați și consultanții în asigurări care au emis polițele.

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Foto: Omniasig

Primul premiu a ajuns la Sibiu. O asigurare facultativă de locuință OMNIASIG i-a adus clientului, cât și emitentul poliței câștigătoare câte un iPhone 17.

La a doua extragere, câștigătoare a fost o clientă din București, care și-a asigurat mașina printr-o poliță CASCO OMNIASIG. Premiul ei este o bicicletă electrică în valoare de aproximativ 4.000 de lei.  Același model de bicicletă a fost câștigat și de consultanta OMNIASIG care i-a emis polița clientei.

„Primele două extrageri au adus în prim-plan două alegeri diferite: protecția locuinței și protecția mașinii. Ne bucurăm să îi premiem atât pe clienții care aleg asigurările OMNIASIG, cât și pe cei care îi ajută să găsească soluția potrivită. Campania continuă până la finalul anului, iar fiecare poliță eligibilă oferă o nouă șansă la premiile interesante și utile puse în joc”, a declarat Mihai Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Cum poți intra în cursa pentru premii?

Mecanismul este simplu. Dacă ești persoană fizică și închei sau reînnoiești, până la 31 decembrie 2026, o asigurare facultativă OMNIASIG eligibilă, cu o valabilitate de minimum 12 luni, intri automat în campanie.

Nu trebuie să completezi formulare suplimentare și nu există costuri de înscriere. Mai mult, fiecare poliță eligibilă înseamnă o șansă distinctă de câștig. Dacă închei mai multe polițe, vei avea mai multe înscrieri la tragerile la sorți.

Printre asigurările incluse în campanie se numără cele facultative de locuință, CASCO Standard și CASCO ECOnom, asigurările de bunuri și răspundere civilă, asigurarea de sănătate Medical Protect și mai multe categorii de asigurări de răspundere.

De la iPhone 17 la Ford Puma hybrid

Până la finalul anului sunt programate alte patru extrageri, iar lista premiilor neacordate până acum cuprinde lucruri utile pentru stiluri de viață diferite: Apple Watch Ultra 3, voucher de vacanță în valoare de 4.000 de lei, purificator de aer Dyson sau compostor de bucătărie.

Câștigarea unui premiu anterior nu elimină polița eligibilă din tragerea la sorți pentru premiul cel mare, un Ford Puma hybrid, galben. Așadar, cei doi clienți premiați până acum au în continuare șansa de a câștiga marele premiu.

Ai grijă de lucrurile importante și intri în cursa pentru premii

Rolul unei asigurări facultative este să te ajute să reduci impactul financiar al unor evenimente neprevăzute. Campania OMNIASIG adaugă acestei alegeri și șansa de a câștiga un premiu.

Primul iPhone 17 a ajuns la Sibiu, iar prima bicicletă electrică, la București. Următorul premiu ar putea ajunge oriunde în țară. Iar câștigătorul poți fi chiar tu.

Află toate detaliile despre campania „Asigură-te că ești câștigător”, produsele eligibile, calendarul extragerilor și regulamentul complet pe pagina dedicată de pe website-ul OMNIASIG:

https://www.omniasig.ro/ro/concurs/ia-ti-o-asigurare-cu-optiunea-premii

*Campania „Asigură-te că ești câștigător” se desfășoară în perioada 15 iulie – 31 decembrie 2026. Sunt eligibile CASCO Standard, CASCO ECOnom, Asigurarea facultativă de locuință (orice produs), Bunuri și răspundere civilă, Medical Protect și Răspunderi, cu excepția Safe Travel, Medicas Perfect și Asistenței Rutiere, pentru polițe cu o perioadă de valabilitate de minimum 12 luni. Polița trebuie să fie activă la data extragerii.

Articol susținut de Omniasig

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