Bulgaria nu dispune, în prezent, de capacitatea tehnică necesară pentru a doborî dronele care operează în Marea Neagră. Declarația îi aparține premierului Rumen Radev, care a precizat că autoritățile de la Sofia negociază cu aliații intensificarea patrulelor aeriene pentru o mai bună supraveghere a regiunii. Între timp, opoziția cere convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, însă președinta Iliana Iotova nu consideră necesară o nouă reuniune.

Bulgaria nu poate doborî dronele din Marea Neagră. Foto: X @MaritimeBul

„Și eu mi-aș dori să distrugem dronele, dar, în acest moment, acest lucru nu este posibil, din motive pur tehnico-militare”, a declarat Radev, la conferința „Marea Neagră 2026: Orientul mai apropiat”, organizată la Sofia, conform News.ro.

Premierul a explicat că sistemele radar existente pe litoralul bulgăresc nu permit detectarea eficientă a dronelor care zboară la joasă altitudine sau a celor navale, care au o suprafață reflectorizantă redusă. În aceste condiții, Bulgaria beneficiază de sprijinul aliaților prin avioane de patrulare și încearcă să obțină creșterea frecvenței zborurilor de supraveghere.

Declarațiile vin pe fondul unei serii de atacuri asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei.

Opoziția cere convocarea Consiliului de Securitate

Liderul GERB, Boiko Borisov, a criticat Guvernul pentru lipsa unor măsuri care să permită identificarea responsabililor și a susținut că dronele ar trebui distruse prin mobilizarea forțelor aeriene și a sistemelor de apărare.

GERB și Bulgaria Democratică au solicitat convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională. Ministrul Apărării, Dimitar Stoianov, a apreciat însă că o nouă reuniune nu este necesară.

La rândul său, președinta Iliana Iotova a declarat că nu intenționează, deocamdată, să convoace Consiliul, amintind că ultima ședință a avut loc pe 7 octombrie și că o parte importantă dintre măsurile stabilite atunci au fost deja aplicate.

Bulgaria propune un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră

În contextul tensiunilor, Rumen Radev a reluat propunerea unui acord între cele șase state riverane Mării Negre privind instituirea unui moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor civile.

Premierul a susținut că regiunea trebuie transformată dintr-o zonă de conflict într-un spațiu al securității comune și a avertizat asupra riscurilor economice și umanitare generate de atacurile asupra transportului maritim.

La rândul său, Iliana Iotova a precizat că Bulgaria continuă demersurile diplomatice pentru organizarea unor discuții cu toate cele șase state riverane, după consultările deja desfășurate între miniștrii Apărării din Bulgaria, România și Turcia.

„Statul bulgar acţionează la diferite niveluri pentru a facilita această a doua reuniune, un dialog deschis între toate cele şase ţări riverane Mării Negre, în vederea obţinerii acestui moratoriu”, a declarat Iotova.

Radev a pledat și pentru intensificarea eforturilor diplomatice în vederea încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina, avertizând asupra riscurilor de securitate, inclusiv a amenințării nucleare.