Românii par să câștige mai bine decât bulgarii atunci când sunt comparate salariile brute, însă realitatea din conturile angajaților este diferită. Potrivit unei analize publicate de Blocul Național Sindical (BNS), pe baza datelor Eurostat, nivelul ridicat al taxării face ca venitul net al unui salariat român să fie mai mic decât al unui angajat din Bulgaria.

Propunerile BNS Foto: FB BNS

„Românii câștigă mai mult pe hârtie decât bulgarii, dar rămân cu mai puțini bani în buzunar! România are un salariu mediu brut mai mare decât Bulgaria, însă taxarea face diferența. Potrivit datelor Eurostat analizate în studiul BNS, în 2025, un salariat român fără copii, plătit la nivelul salariului mediu, a rămas cu 13.877 de euro net pe an, în timp ce un salariat bulgar a încasat 14.450 de euro”, a explicat BNS joi, 19 noiembrie, pe Facebook.

Diferențele devin și mai evidente atunci când este analizată ponderea veniturilor care rămân efectiv în buzunarul angajatului după plata obligațiilor fiscale.

„Deși salariul brut anual din România a fost de 23.722 de euro, față de 18.622 de euro în Bulgaria, angajatul român păstrează doar aproximativ 58% din venitul brut. În Bulgaria, procentul ajunge la 78%”, se arată în analiza organizației sindicale.

Potrivit BNS, tendința s-a menținut și în 2026. Datele analizate de sindicat indică faptul că, în trimestrul al doilea al anului, salariul mediu net din Bulgaria a fost ușor mai mare decât cel din România, în ciuda faptului că economia românească continuă să afișeze valori brute mai ridicate.

Organizația sindicală atrage atenția că diferențele se reduc rapid și în privința salariului minim:

„Nici la salariul minim avantajul României nu este sigur pe termen lung. În 2027, salariul minim net estimat în România ar putea ajunge la aproximativ 515-531 de euro, în funcție de menținerea facilității fiscale de 200 de lei. În Bulgaria, Guvernul a propus deja un salariu minim de 660 de euro brut, echivalentul a aproximativ 512 euro net”.

În acest context, reprezentanții Blocului Național Sindical susțin că dezbaterea privind nivelul salariilor trebuie să țină cont nu doar de valoarea brută a veniturilor, ci mai ales de sumele care rămân efectiv angajaților după plata taxelor și contribuțiilor.

„Concluzia este clară: nu contează doar cât câștigă un angajat pe hârtie, ci mai ales câți bani îi rămân efectiv după plata taxelor. România are nevoie de politici salariale și fiscale care să protejeze mai bine veniturile lucrătorilor”, subliniază BNS.

Propunerile BNS

În paralel, sindicaliștii susțin că este necesară introducerea unor reguli clare privind evoluția salariului minim.

BNS arată că, după majorarea de la 4.050 la 4.325 de lei brut în 2026, nivelul remunerației minime nu ar trebui înghețat, ci actualizat anual.

Confederația propune o creștere obligatorie la începutul fiecărui an și o indexare automată cu inflația atunci când Executivul nu adoptă la timp o nouă valoare, pentru a proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri reduse.