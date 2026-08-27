De ce NATO și legătura transatlantică vor supraviețui erei Trump. „SUA au nevoie de Europa, iar Europa are nevoie de SUA”

Amenințările și criticile dure lansate de Trump au tulburat Europa, însă creșterea bugetelor pentru apărare și interesele comune de durată fac ca alianța să aibă mai multe șanse să reziste decât să se destrame.

NATO ar putea supraviețui în ciuda amenințărilor lui Trump Foto: Shutterstock

Europenii sunt, în mod justificat, îngrijorați că parteneriatul lor strategic cu Statele Unite se apropie de sfârșit. Atitudinea disprețuitoare a președintelui Donald Trump față de NATO, decizia sa de a opri ajutorul pentru Ucraina, amenințările de a prelua Groenlanda de la Danemarca, atacul său controversat asupra Iranului, precum și alte măsuri, le oferă europenilor motive serioase să se întrebe dacă se mai pot baza pe aliatul lor american, scrie Charles A. Kupchan, profesor de relații internaționale la Universitatea Georgetown, într-o analiză publicată de Council on Foreign Affairs.

Cu toate acestea, este mult prea devreme pentru a declara ruptura ireparabilă și moartea alianței transatlantice. Da, Europa are nevoie de un plan B - prudența impune ca europenii să se pregătească pentru a deveni autonomi din punct de vedere al securității - dar un asemenea deznodământ este foarte puțin probabil, mai susține profesorul.

Alianța transatlantică se bazează pe interese și valori comune care rezistă în timp. Cei mai buni parteneri ai Statelor Unite rămân aliații europeni, iar Europa are în continuare nevoie de puterea și determinarea SUA pentru a-și asigura securitatea.

Prin urmare, europenii ar trebui să continue să-și majoreze bugetele pentru apărare și să urmărească dobândirea unei greutăți geopolitice mai mari. În același timp, ar trebui să adopte o perspectivă pe termen lung în relația cu Trump, colaborând cu el atunci când este posibil și opunându-i-se doar atunci când este necesar. Este foarte probabil ca NATO să iasă din era Trump nu doar intactă, ci și consolidată, prin întărirea pilonului european.

Legătura transatlantică este benefică pentru Statele Unite

Trump are dreptate să insiste asupra unei reechilibrări a alianței atlantice. Prea mult timp, europenii au investit insuficient în propriile armate, lăsându-se cuprinși de complacere datorită scutului de protecție oferit de Statele Unite și a păcii aparent stabile care s-a instalat după încheierea Războiului Rece.

Trump ar putea, desigur, să fie mai diplomat atunci când le cere aliaților europeni să-și majoreze cheltuielile pentru apărare; tonul său critic generează în mod inutil resentimente.

Însă, combinată cu reapariția amenințării ruse, campania de presiune a lui Trump funcționează. Aproape toate statele membre NATO au convenit să aloce 5% din PIB pentru forțele armate și infrastructura de securitate până în 2035.

Este deosebit de important faptul că Germania, cea mai mare economie a Europei, a construit un consens politic solid în jurul unor investiții majore în propriul sector militar.

Este adevărat că Trump a vorbit uneori despre retragerea Statelor Unite din NATO și continuă să-i numească pe aliați „restanțieri” în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare. Între timp, Pentagonul efectuează o analiză a dispozitivului militar american care ar putea duce la reducerea prezenței militare a SUA în Europa.

Cu toate acestea, este foarte puțin probabil ca Trump să abandoneze alianța transatlantică. Războiul în desfășurare al Rusiei împotriva Ucrainei și atitudinea amenințătoare a Moscovei față de flancul estic al NATO ar transforma retragerea Statelor Unite din Europa într-o decizie de o profundă imprudență strategică.

Forțele americane sunt în continuare necesare pentru descurajarea și apărarea împotriva unei eventuale agresiuni ruse. În plus, bazele militare avansate din Europa le oferă Statelor Unite platforme pentru proiectarea puterii militare în Africa, Orientul Mijlociu și în alte regiuni.

Europenii depun eforturi considerabile pentru a răspunde solicitării lui Trump de a-și asuma o parte echitabilă din povara apărării. Iar chiar și în pofida propriilor deficiențe militare, Europa a demonstrat în repetate rânduri că este un aliat loial și capabil. Militarii europeni și cei americani au colaborat pentru instaurarea păcii în Balcani în anii 1990.

Cum schimbă Donald Trump viitorul NATO și de ce Europa se pregătește să preia un rol mai mare în propria apărare

După atentatele de la 11 septembrie 2001, militari europeni au luptat alături de colegii lor americani în Afganistan. NATO a avut un rol în campania condusă de SUA împotriva grupării care se autoproclamă Statul Islamic. Iar datorită cooperării transatlantice, Ucraina a reușit să reziste ofensivei ruse care continuă.

Având în vedere acest bilanț, NATO beneficiază de sprijinul bipartizan puternic pe care îl merită, atât în Congres, cât și în rândul populației americane. Comerțul, investițiile și turismul transatlantice consolidează legătura dintre cele două maluri ale Atlanticului.

Comerțul transatlantic cu bunuri și servicii depășește 2.000 de miliarde de dolari anual. În aceste luni aglomerate de vară, peste o mie de zboruri traversează zilnic Atlanticul. Această rețea de legături strategice, politice, economice și sociale îi oferă lui Trump toate motivele pentru a menține NATO în viață și în stare de funcționare.

Autonomia strategică a Europei nu se va materializa

Având în vedere că Europa are motive întemeiate să presupună că legătura transatlantică va supraviețui cu mult erei Trump, cea mai bună strategie a sa este să gestioneze relația cu acesta și să colaboreze cu el, nu să îl confrunte și să rupă legăturile. În plus, Europa trebuie să investească în propriile capacități militare indiferent de evoluția politicii americane.

În cel mai bun scenariu, legătura transatlantică se consolidează deoarece Statele Unite descoperă în Europa un partener mai capabil. În cel mai rău scenariu, Statele Unite abandonează Europa, însă aceasta este mai bine pregătită să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare.

În timp ce europenii își analizează opțiunile, trebuie să fie realiști și în privința dependenței lor continue de puterea militară americană. Creșterile cheltuielilor pentru apărare la care s-au angajat europenii sunt impresionante, însă va fi nevoie de un deceniu sau chiar mai mult pentru ca noile cheltuieli să acopere lacune importante în capacitățile militare.

„Între timp, Europa va continua să aibă nevoie de efective militare americane, putere de foc, capacități de transport strategic și informații”, se mai arată în analiză.

Marea Britanie și Franța dețin arme nucleare, iar Parisul a avansat ideea unei descurajări extinse - extinderea umbrelei nucleare franceze asupra statelor vecine. Însă arsenalele britanic și francez sunt mici și au capacități limitate. Ele nu au forța de descurajare a umbrelei nucleare americane.

„În timp ce Europa se confruntă cu războiul din Ucraina și cu amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru statele de pe flancul estic al NATO, pur și simplu nu își poate permite o ruptură strategică de Statele Unite”, susține Kupchan.

Cum ar putea pierde SUA controlul global dacă Europa devine independentă militar

Deficitul strategic al Europei este, de asemenea, de natură politică. Europenii nu au nevoie doar de mai multă putere militară, ci și de voința politică de a reuni și utiliza în comun puterea de care dispun deja.

Transferarea unei părți a suveranității, alături de punerea în comun a resurselor pentru apărare, ar conferi Uniunii Europene autoritatea de a supraveghea achizițiile de armament, distribuirea responsabilităților în domeniul apărării între statele membre și politica de securitate în ansamblu.

Însă statele membre rămân reticente în a renunța la controlul național asupra chestiunilor privind războiul și pacea. Mai mult, creșterea în forță a partidelor populiste și a etno-naționalismului alimentează forțele anti-UE, ceea ce face și mai dificil transferul autorității în materie de politică de securitate de la capitalele naționale către instituțiile UE de la Bruxelles.

„În lipsa unei unități politice mai mari, care este deocamdată de neatins, Europa va continua să aibă o influență mai mică decât ar permite dimensiunea și resursele sale”, avertizează profesorul.

Potrivit acestuia, concluzia este simplă: Statele Unite au în continuare nevoie de Europa, iar Europa are în continuare nevoie de Statele Unite. „Această realitate nu se va schimba prea curând”, conchide Kupchan.

Charles A. Kupchan este profesor de relații internaționale la Universitatea Georgetown și autorul cărții care urmează să fie publicată, Bringing Order to Anarchy: Governing the World to Come. Anterior, a ocupat funcția de consilier special al președintelui și director principal pentru afaceri europene în cadrul Consiliului Național de Securitate, în timpul administrației Obama.