Sâmbătă, 9 Mai 2026
Trump ar urma să retragă și mai mulți militari SUA din Europa. Care sunt statele vizate, după Germania

Aliații europeni ai Statelor Unite anticipează că președintele Donald Trump va retrage și mai multe trupe americane din Europa, după ce a anunțat că va retrage 5.000 de militari din Germania.

Militari SUA în Europa FOTO: EPA EFE
Diplomați de rang înalt din statele membre NATO estimează că Trump va anunța noi reduceri de efective, posibil inclusiv din Italia, și va renunța la un plan inițiat în timpul președinției lui Joe Biden privind amplasarea de rachete cu rază lungă de acțiune în Germania, au declarat sursele, care au cerut să rămână anonime deoarece discută deliberări private, potrivit Bloomberg.

Alte scenarii posibile includ absența trupelor americane de la anumite exerciții militare cu țări NATO și relocarea de trupe din țările „neprietenoase” către cele care afișează o atitudine mai favorabilă față de Trump, au declarat sursele citate.

„Dacă unul din principalele motive pentru care SUA sunt în NATO este capacitatea de a avea forțe desfășurate în Europa pe care să le folosim în situații de cirză, iar asta nu mai e acum valabil, cel puțin când vine vorba de anumiți membri ai NATO, atunci asta e o problemă și trebuie să o examinăm”, a declarat secretarul de stat al SUA, MArco Rubio, în cadrul unei vizite făcute în Italia, unde s-a întâlnit cu premiera Giorgia Meloni.

SUA au în Europa în jur de 85.000 de militari

Pe lângă retragerea de trupe din Germania, Donald Trump a declarat recent că ia în considerare să reducă numărul de forţe armate americane staţionate în Italia şi Spania din cauza poziţiei acestor ţări în războiul cu Iranul.

Întrebat de reporterii din Biroul Oval despre posibilitatea reducerii numărului de trupe americane din Spania şi Italia, preşedintele a răspuns afirmativ: „Probabil, probabil o voi face. De ce nu?”.

„Italia nu ne-a oferit niciun ajutor, iar Spania a fost oribilă, absolut oribilă”, a continuat el, reproşându-le aliaţilor din NATO că nu au venit în ajutorul Statelor Unite de la începutul conflictului declanşat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

SUA au în prezent în jur de 85.000 de militari staționați în Europa. După anunțul lui Trump de retragere a 5.000 de soldați din Germania, unii congresmeni americani s-au întrebat dacă decizia contravine unei legi adoptate în 2025, conform căreia e nevoie de aprobarea Congresului, atunci când se decide o reducere a trupelor SUA din Europa sub 76.000 de militari.

Unde ar putea muta Trump trupele retrase din Germania. „Am o relație bună cu președintele lor”

Preşedintele american Donald Trump nu a exclus vineri posibilitatea redistribuirii trupelor pe care Statele Unite le vor retrage din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice (NATO), transmite sâmbătă EFE, preluată de Agerpres.

Într-un schimb de replici cu reporterii vineri seară, Donald Trump a declarat că o astfel de decizie „este posibilă, aş putea să o fac”, mai ales având în vedere relaţia sa bună cu preşedintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susţinut în alegerile de anul trecut.

Întrebat dacă va muta trupe din Germania în Polonia, preşedintele SUA a sugerat că Varşoviei „i-ar plăcea”.

„Am o relaţie bună cu preşedintele lor. L-am susţinut la alegerea sa şi a câştigat. Este un mare luptător; un tip grozav; îmi place foarte mult de el. Aşa că este posibil. Aş putea să o fac”.

Pentagonul a anunţat săptămâna trecută retragerea a 5.000 de soldaţi din Germania, ţară care găzduieşte unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său, deşi Donald Trump a declarat ulterior că reducerea trupelor va fi „mult mai mare”.

