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Cum schimbă Donald Trump viitorul NATO și de ce Europa se pregătește să preia un rol mai mare în propria apărare

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Pe fondul semnelor de întrebare privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de NATO, statele europene accelerează planurile de consolidare a propriilor capacități de apărare. Tema va domina summitul Alianței care începe,marți, la Ankara, unde liderii celor 32 de state membre vor discuta despre viitorul securității euroatlantice.

Ankara găzduiește summit-ul NATO/FOTO:X
Ankara găzduiește summit-ul NATO/FOTO:X

Deși oficialii NATO insistă că Statele Unite rămân principalul pilon al Alianței, tot mai multe capitale europene pornesc de la premisa că Washingtonul își va reduce treptat implicarea militară pe continent, indiferent de administrația aflată la Casa Albă.

Washingtonul cere Europei să își asume mai multe responsabilități

Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru nivelul cheltuielilor de apărare și a pus sub semnul întrebării disponibilitatea Statelor Unite de a respecta automat articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac asupra unui stat membru.

După revenirea sa la Casa Albă, administrația americană a transmis în mod repetat că Europa trebuie să preia rolul principal în apărarea continentului, în timp ce Statele Unite își concentrează atenția asupra altor regiuni ale lumii, scrie France Press.

În luna mai, Pentagonul a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania și suspendarea unei desfășurări planificate în Polonia, înainte de a reveni parțial asupra deciziei. Ulterior, Departamentul Apărării a informat aliații că va reduce o parte din capacitățile militare puse la dispoziția NATO și a lansat o analiză privind viitorul prezenței militare americane în Europa.

Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a declarat că obiectivul administrației este transformarea NATO într-o alianță „echilibrată”, în care Europa să fie principalul responsabil pentru propria apărare.

Europa își majorează investițiile în apărare

Creșterea cheltuielilor militare în Europa a început după invazia rusă în Ucraina din 2022, însă presiunile exercitate de administrația Trump au accelerat acest proces.

La summitul NATO de anul trecut, statele membre au convenit să urmărească atingerea unui nivel al cheltuielilor pentru apărare și securitate echivalent cu 5% din PIB până în 2035.

Mai mulți diplomați europeni afirmă că Alianța traversează una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii.

Germania și-a majorat semnificativ bugetul militar, iar statele aflate pe flancul estic al NATO, cele mai apropiate de Rusia, se numără deja printre țările care investesc cel mai mult în apărare, raportat la dimensiunea economiei lor.

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O schimbare considerată structurală

Potrivit experților, reducerea treptată a rolului militar american în Europa nu este privită ca o consecință exclusivă a mandatului lui Donald Trump.

Claudia Major, specialistă în securitate la German Marshall Fund, consideră că este vorba despre o schimbare de lungă durată.

„Nu este doar despre Trump. Este o transformare structurală, pe termen lung. Poate fi gestionată, dar nu poate fi evitată”, afirmă aceasta.

Analiștii apreciază că Europa poate compensa deja o parte dintre capacitățile pe care Statele Unite le-ar putea reduce, însă în domenii precum rachetele cu rază lungă de acțiune, transportul strategic sau anumite sisteme de comandă și control va continua să depindă de sprijinul american pentru încă mai mulți ani.

Ce s-a schimbat până acum

În pofida dezbaterilor politice, modificările concrete sunt deocamdată limitate.

Statele Unite mențin aproximativ 80.000 de militari pe continentul european, iar descurajarea nucleară americană continuă să fie considerată principalul garant al securității NATO.

În interiorul Alianței au avut loc însă unele schimbări la nivelul conducerii militare. Comenzile regionale sunt ocupate într-o măsură mai mare de ofițeri europeni, însă funcția de comandant suprem al forțelor aliate din Europa rămâne deținută de un general american, la fel ca principalele comenzi aeriene, navale și terestre.

Diplomații NATO spun că transformarea este graduală și urmărește consolidarea rolului Europei fără diminuarea coeziunii Alianței.

NATO rămâne cadrul principal al apărării europene

În prezent, nici statele europene și nici conducerea NATO nu discută despre înlocuirea Alianței sau despre construirea unui sistem de securitate complet separat de Statele Unite, notează AFP.

Potrivit diplomaților implicați în pregătirea summitului de la Ankara, declarația finală va reafirma obiectivul unei „Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”, iar liderii vor încerca să mențină implicarea Washingtonului în securitatea continentului.

În paralel, statele europene analizează modalități de integrare mai strânsă a Ucrainei în arhitectura de securitate a continentului. În condițiile în care aderarea Kievului la NATO rămâne blocată pentru moment, atenția este îndreptată către apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană și consolidarea cooperării militare cu statele membre ale Alianței.

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