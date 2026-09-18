Provocarea zilei pe „Adevărul”. Știi să rezolvi rebusul de vineri, 18 septembrie?

Ziarul Adevărul aduce una dintre cele mai populare rubrici din ediția tipărită direct pe ecranul cititorilor: „Jocurile zilei”, o secțiune interactivă care poate fi accesată gratuit, fără instalări, direct din browser.

Foto: Adevarul

Noua platformă oferă zilnic jocuri menite să stimuleze atenția, memoria și spiritul de observație, transformând pauzele de cafea sau momentele de relaxare într-un antrenament pentru minte.

Jocurile sunt disponibile AICI.

O selecție variată pentru toate nivelurile

Secțiunea include:



Sudoku pe niveluri ușor, mediu și dificil

Integrame tematice

Quiz-uri pentru testarea culturii generale

Rebusuri concepute special pentru ediția online

Toate jocurile sunt optimizate pentru telefon, tabletă și laptop, astfel încât utilizatorii să se poată juca oriunde, rapid și fără costuri.

Rebusul zilei de vineri, 18 septembrie: definiții jucăușe și provocări de vocabular

Printre jocurile publicate astăzi se află și un rebus clasic, cu o grilă de 10x10 și o serie de definiții ingenioase, care îmbină umorul cu logica lingvistică.

Printre definițiile orizontale se numără:



„Strânsă de gât de dragul modei” – o formulare care trimite la un accesoriu vestimentar;

„Vas cu aburi” – o referință culinară;

„Umbra câmpului celest” – o definiție poetică;

„Cei ce dau în boală” – o expresie cu sens figurat;

„Ieșire din circuit!” – o formulare tehnică, reinterpretată.

Grila este interactivă, iar utilizatorii pot completa cuvintele direct în browser, având la dispoziție butoane pentru verificarea răspunsurilor și ajustarea vizualizării.

Prin această inițiativă, Adevărul reușește să aducă farmecul jocurilor din ziarul tipărit în mediul online, păstrând stilul clasic al rubricii, dar oferind în același timp accesibilitate și dinamism.