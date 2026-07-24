Trump acuză UE de „jefuirea” companiilor americane după amenda de 890 de milioane de euro aplicată Google. „SUA nu sunt o «PUȘCULIȚĂ» pentru Europa”

Donald Trump acuză Uniunea Europeană că „profită” de companiile americane și anunță o anchetă împotriva Bruxelles-ului după amenda de 890 de milioane de euro aplicată Google.

Donald Trump a anunțat, vineri, 24 iulie, că Statele Unite vor deschide o investigație împotriva Uniunii Europene, după ce Bruxelles-ul a amendat Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor europene privind piețele digitale. Liderul de la Casa Albă a calificat amenda drept „ilegală” și „profund lipsită de etică”, susținând că UE tratează incorect companiile americane de tehnologie.

Comisia Europeană a aplicat sancțiunea companiei Google, parte a grupului Alphabet, după ce a stabilit că anumite practici ale acesteia afectează concurența în domeniul căutărilor online și al magazinului de aplicații Google Play. Decizia face parte din eforturile Uniunii Europene de a limita avantajele pe care marile platforme digitale le pot avea în raport cu alte companii de pe piață.

După doar o zi, Donald Trump a reacționat printr-un mesaj publicat pe Truth Social și a anunțat că Washingtonul va iniția o investigație în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, un instrument folosit de Statele Unite pentru a analiza practici comerciale considerate neloiale.

„Vom iniția imediat o Anchetă 301 împotriva practicii de JEFUIRE a Companiilor Americane”, a scris el, afirmând că Uniunea Europeană „profită” de pe urma companiilor americane.

„Statele Unite ale Americii nu sunt o «PUȘCULIȚĂ» pentru Europa și nici nu vom permite acest lucru!”, a transmis Trump, avertizând UE că „va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și foarte ne-etic”, acuzând Bruxelles-ul că urmărește firmele americane prin reglementările sale digitale.

„Uniunea Europeană o face din nou și, ca de obicei, țintește direct marile companii americane! După ce a amendat Apple, fără niciun motiv, cu 15 miliarde de dolari, Meta cu 3 miliarde de dolari, Amazon cu 2,5 miliarde de dolari și multe alte companii, tocmai am fost informați că Google, un grup cu adevărat avansat și remarcabil, a primit o nouă amendă de 1 miliard de dolari, fără explicații. Astfel, valoarea totală a amenzilor aplicate Google depășește 18 miliarde de dolari!”, a mai scris Donald Trump.

Conflictul privind modul în care Europa reglementează marile companii de tehnologie este mai vechi, administrația de la Washington criticând în repetate rânduri regulile europene aplicate unor companii precum Google, Apple, Meta sau Amazon, care ar dezavantaja firmele americane.

De partea cealaltă, oficialii europeni resping acuzațiile și spun că legislația digitală a UE nu vizează o anumită țară sau industrie, ci urmărește să împiedice abuzurile de poziție dominantă și să creeze condiții egale pentru toate companiile care activează pe piața europeană.