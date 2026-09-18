Zborurile de pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, D.C., au fost suspendate miercuri seara, timp de aproximativ 20 de minute, după ce piloții a două aeronave au raportat prezența unei drone deasupra pistei și a unei căi de rulare. Incidentul este considerat deosebit de grav, având în vedere că spațiul aerian din capitala SUA este cel mai restricționat din țară.

Potrivit înregistrărilor radio, pilotul unui zbor American Eagle a informat controlorii că a observat „o dronă sau ceva asemănător” în apropierea pistei 19, potrivit ABC News

Un alt pilot, aflat pe o pistă vecină, a raportat că a văzut „o lumină care ar fi putut fi o dronă”.

Într-un comunicat transmis ABC News, Administrația Federală a Aviației (FAA) a confirmat că plecările au fost „suspendate pentru aproximativ 20 de minute” după cele două raportări. Autoritățile locale și federale au fost alertate imediat.

FBI a precizat că nu comentează incidente individuale, dar a subliniat că lucrează constant cu agențiile de aplicare a legii pentru a identifica și investiga activitățile ilegale cu drone care pot amenința siguranța aviației și infrastructura critică.

Deocamdată nu este clar dacă drona a fost localizată.

Un incident alarmant în cel mai controlat spațiu aerian din SUA

Washington, D.C. este protejat de un sistem strict de geofencing, gândit să împiedice dronele comerciale să decoleze sau să funcționeze în zonă fără autorizație specială. Pentru ca o dronă să zboare în spațiul aerian al capitalei, ar fi necesară o aprobare explicită din partea FAA sau o modificare ilegală a sistemelor de siguranță ale dispozitivului.

Totuși, FAA primește lunar peste 100 de raportări privind drone observate în apropierea aeroporturilor americane, în ciuda interdicțiilor severe.