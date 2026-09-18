 Rebelii Houthi au publicat imagini cu un F‑15 saudit despre care afirmă că a fost doborât în Yemen. Pe coada avionului se poate observa steagul regatului | adevarul.ro
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Video Rebelii Houthi au publicat imagini cu un F‑15 saudit despre care afirmă că a fost doborât în Yemen. Pe coada avionului se poate observa steagul regatului

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Rebelii Houthi din Yemen au difuzat o înregistrare video în care susțin că apare epava unui avion de vânătoare F‑15 al Arabiei Saudite, doborât în timpul unei operațiuni militare în guvernoratul Marib.

Imaginile publicate de rebelii Houthi
Imaginile publicate de rebelii Houthi Foto: X @biznakenya

Gruparea a afirmat joi, 17 septembrie, că aeronava „a fost doborâtă cu o rachetă sol‑aer fabricată local”, în timp ce efectua „operațiuni ostile” deasupra zonei, potrivit Reuters, citată ne News.ro.

Imaginile arată o rachetă lovind ceea ce pare a fi un avion de luptă, urmate de secvențe cu luptători Houthi inspectând resturi metalice într-un peisaj deșertic. În video apare și o bucată din ampenajul cozii, cu însemnele Arabiei Saudite și numărul „5539”.

Locul prăbușirii a fost geolocalizat în Marib, potrivit CNN.

Gruparea nu a oferit detalii despre soarta echipajului, iar autoritățile saudite nu au confirmat incidentul. Coaliția Arabă nu a emis până acum o poziție oficială.

Escaladare în regiune

Presupusa doborâre a avionului are loc pe fondul intensificării confruntărilor dintre rebelii Houthi,  sprijiniți de Iran, și forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită. În ultimele săptămâni, Houthi au avansat rapid în mai multe zone, au capturat un oraș-port la Marea Roșie și o insulă aflată pe o rută maritimă strategică folosită pentru exporturile saudite de petrol.

Riadul acuză rebelii că au vizat Mecca cu o dronă, afirmație pe care Houthi o resping, susținând că țintele lor sunt „instalații petroliere și baze militare”. Ministerul saudit de Externe a condamnat atacul, afirmând că sistemele de apărare au interceptat drona „înainte să pătrundă în spațiul aerian restricționat”.

Separat, Apărarea Civilă saudită a anunțat că resturile unei drone interceptate au căzut în provincia Taif, provocând moartea unui rezident yemenit și rănirea a două persoane.

Riposte și raiduri aeriene

Forțele Houthi au transmis că avioane saudite au efectuat 37 de raiduri în provinciile Taiz și Hajjah în ultimele 24 de ore, provocând victime civile.

Escaladarea alimentă temeri că Arabia Saudită ar putea fi atrasă într-un conflict regional de amploare, în contextul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite.

Dacă se confirmă, doborârea F‑15‑ului saudit ar fi doar a doua situație în care un avion de fabricație americană este distrus de foc inamic. Un F‑15 american a fost doborât de Iran la începutul unui conflict anterior, iar alte trei au fost pierdute în incidente cu foc kuweitian.

Modelul F‑15SA, aflat în dotarea Arabiei Saudite, este una dintre cele mai moderne variante ale avionului bimotor introdus în serviciul Forțelor Aeriene ale SUA în 1976. Riad a primit ultimele aeronave în 2020.

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