Un avion de vânătoare F‑16 Fighting Falcon s-a prăbușit joi în nordul statului Michigan, în timpul unui exercițiu de antrenament. Pilotul, membru al Gărzii Naționale din Texas, a reușit să se catapulteze înainte ca aeronava să se izbească de sol și să ia foc în Grand Traverse County.

Incidentul a fost surprins în traficul radio dintre aeronave. Colegul pilotului, cu indicativul „Buck 11”, a transmis controlorilor că ar exista „un posibil mayday” și că avionul ar fi lovit „o pasăre”, ceea ce ar fi afectat motorul, potrivit New York Post

Înregistrarea surprinde momentul în care acesta avertizează că pilotul „o să fie nevoit să iasă” din avion.

Controlorii au încercat să ghideze aeronavele spre un aeroport apropiat, însă Buck 11 a anunțat că pilotul se va catapulta „în zona orașului peste care zbor acum”.

Unitatea 149th Fighter Wing din Texas a confirmat că aeronava s-a prăbușit și că pilotul este conștient și primește îngrijiri la un spital din apropiere.

Nicole Blonshine, supervisorul Blair Township, a declarat că nu există victime la sol și că nu au fost raportate pagube la locuințe.

Ea a povestit că a auzit „o explozie uriașă” și a văzut un nor dens de fum ridicându-se deasupra copacilor.

Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță și au ordonat evacuarea locuitorilor pe o rază de un mile în jurul zonei de impact. La sediul administrației locale din Blair Township a fost instalat un punct de comandă pentru coordonarea intervenției.

Foto: Captură YouTube Wion

Reprezentanții unității aeriene au transmis că investighează cauzele prăbușirii.

Amintim că, în august 2015, un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit e aerodromul din Radom, în timpul unui antrenament pentru un show aviatic. Pilotul nu a reușit să se catapulteze.

În 2024, un avion de vânătoare american F-16 a fost victima unei „urgențe în zbor”, în largul coastelor de vest ale Coreei de Sud. Aparatul de zbor s-a prăbușit în Marea de Vest.