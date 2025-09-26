search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Danemarca acuză un posibil atac hibrid, după ce traficul aerian a fost blocat pentru a doua noapte de o alertă cu drone

0
0
Publicat:

Aeroporturile daneze continuă să fie vizate de incidente cu drone de origine necunoscută, autoritățile declarând că țara se confruntă cu un posibil „atac hibrid”.

Aeroport Danemarca FOTO: X
Aeroport Danemarca FOTO: X

În noaptea de joi spre vineri, spațiul aerian de deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis temporar, înainte de redeschidere în jurul orei locale 00:35 (22:35 GMT), a anunțat poliția daneză.

Închiderea a afectat mai multe zboruri, inclusiv unul al companiei KLM care a fost nevoit să se întoarcă din drum și un zbor al Scandinavian Airlines care a fost anulat, potrivit AFP.

Incidentul vine după ce, în aceeași săptămână, drone au fost observate deasupra aeroporturilor din Copenhaga, Esbjerg, Sønderborg și a bazei militare Skrydstrup.

Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a calificat evenimentele drept „atacuri hibride” și a avertizat că survolurile de drone „s-ar putea înmulți”.

Deși autoritățile nu au identificat deocamdată proveniența dronelor, Frederiksen a menționat că „există în principal o țară care reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei, și anume Rusia”.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat disponibilitatea de a „contribui la securitatea spațiului aerian danez”, după o discuție cu lidera daneză.

Ministrul apărării, Troels Lund Poulsen, a calificat survolurile drept „opera unui actor profesionist” și o „amenințare sistematică”. În Norvegia vecină, un bărbat de origine străină a fost arestat pentru operarea unei drone lângă aeroportul din Oslo.

Incidentul are loc într-un context regional tensionat, după incursiuni ale dronelor rusești în Polonia și România și zboruri ale avioanelor militare rusești în spațiul aerian estonian. Rusia a respins orice implicare, denunțând aceste evenimente ca „provocări orchestrate”.

Danemarca, membră NATO și unul dintre principalii susținători ai Ucrainei, și-a anunțat intenția de a achiziționa noi tehnologii pentru detecția și neutralizarea dronelor.

De asemenea, săptămâna viitoare, Copenhaga va găzdui un summit al liderilor Uniunii Europene, iar securitatea națională va fi consolidată prin consultări cu NATO și achiziții de arme de precizie cu rază lungă, menite să facă față eventualelor amenințări.

Șeful Statului Major danez, Michael Hyldgaard, a precizat că armata a decis să nu doboare dronele în timpul incidentelor, din considerente legate de siguranța civililor.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute de generali și amirali din întreaga lume
digi24.ro
image
O femeie suferă de o boală incurabilă provocată de o grefă luată de la cadavre, după o operație făcută în UK
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
mediafax.ro
image
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
18 angajați CJAS Bacău au furat peste 1 milion de lei şi i-au băgat în imobiliare. Cum au fost prinşi
observatornews.ro
image
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Joburi fără facultate plătite cu până la 15.000 de lei pe lună. Cele mai bine remunerate meserii din România în 2025
playtech.ro
image
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Final de telenovelă! În Ucraina, s-a luat decizia legată de Blănuță. Igor Surkis: ”Nici nu pot!”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
Cifre alarmante! Ce se întâmplă cu jumătate de milion de tineri români
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Cuba (profimedia 0781113482) jpg
Cuba mărturisirilor tulburătoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!