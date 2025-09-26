Danemarca acuză un posibil atac hibrid, după ce traficul aerian a fost blocat pentru a doua noapte de o alertă cu drone

Aeroporturile daneze continuă să fie vizate de incidente cu drone de origine necunoscută, autoritățile declarând că țara se confruntă cu un posibil „atac hibrid”.

În noaptea de joi spre vineri, spațiul aerian de deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis temporar, înainte de redeschidere în jurul orei locale 00:35 (22:35 GMT), a anunțat poliția daneză.

Închiderea a afectat mai multe zboruri, inclusiv unul al companiei KLM care a fost nevoit să se întoarcă din drum și un zbor al Scandinavian Airlines care a fost anulat, potrivit AFP.

Incidentul vine după ce, în aceeași săptămână, drone au fost observate deasupra aeroporturilor din Copenhaga, Esbjerg, Sønderborg și a bazei militare Skrydstrup.

Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a calificat evenimentele drept „atacuri hibride” și a avertizat că survolurile de drone „s-ar putea înmulți”.

Deși autoritățile nu au identificat deocamdată proveniența dronelor, Frederiksen a menționat că „există în principal o țară care reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei, și anume Rusia”.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat disponibilitatea de a „contribui la securitatea spațiului aerian danez”, după o discuție cu lidera daneză.

Ministrul apărării, Troels Lund Poulsen, a calificat survolurile drept „opera unui actor profesionist” și o „amenințare sistematică”. În Norvegia vecină, un bărbat de origine străină a fost arestat pentru operarea unei drone lângă aeroportul din Oslo.

Incidentul are loc într-un context regional tensionat, după incursiuni ale dronelor rusești în Polonia și România și zboruri ale avioanelor militare rusești în spațiul aerian estonian. Rusia a respins orice implicare, denunțând aceste evenimente ca „provocări orchestrate”.

Danemarca, membră NATO și unul dintre principalii susținători ai Ucrainei, și-a anunțat intenția de a achiziționa noi tehnologii pentru detecția și neutralizarea dronelor.

De asemenea, săptămâna viitoare, Copenhaga va găzdui un summit al liderilor Uniunii Europene, iar securitatea națională va fi consolidată prin consultări cu NATO și achiziții de arme de precizie cu rază lungă, menite să facă față eventualelor amenințări.

Șeful Statului Major danez, Michael Hyldgaard, a precizat că armata a decis să nu doboare dronele în timpul incidentelor, din considerente legate de siguranța civililor.