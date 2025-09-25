search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
Drone necunoscute au survolat mai multe aeroporturi din Danemarca, la câteva zile după un incident similar. Unul dintre ele a fost închis temporar

Drone de origine necunoscută au fost identificate, în noaptea de miercuri spre joi, deasupra a patru aeroporturi din Danemarca, determinând autoritățile să închidă temporar unul dintre ele.

Spațiul aerian a fost închis temporar. FOTO: X/@France24_en
Spațiul aerian a fost închis temporar. FOTO: X/@France24_en

Dronele au fost reperate în apropierea aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene Skrydstrup (sud), înainte de a părăsi zona, a anunţat poliţia, citată de New York Post.

„Au fost observate drone în apropierea aeroportului Aalborg, iar spațiul aerian a fost închis. Poliția este prezentă și investighează în continuare”, a declarat poliția din Nordjyllands într-o postare publicată pe X.

Poliţia din Jutlandul de Nord a precizat că aparatele, observate pentru prima dată miercuri la ora locală 21:44, zburau cu luminile aprinse şi se aflau încă în spaţiul aerian la momentul conferinţei de presă de joi, la ora 00:05.

Incidentul vine după ce luni, 22 septembrie, drone similare au survolat aeroportul din Copenhaga şi cel din Oslo, Norvegia, blocând temporar traficul aerian. Danemarca a calificat incidentul de la Copenhaga drept cel mai grav atac asupra infrastructurii sale critice.

Poliţia daneză nu a putut preciza ce tip de drone sunt sau dacă acestea sunt aceleaşi cu cele implicate în incidentul anterior. „Este prea devreme pentru a spune care este scopul dronelor şi cine se află în spatele acestei acţiuni”, a declarat un oficial.

Eurocontrol a anunţat că sosirile şi plecările de la aeroportul Aalborg vor fi suspendate până joi, ora 04:00 GMT, din cauza activităţii dronelor. Trei zboruri au fost redirecţionate către alte aeroporturi, însă autorităţile dau asigurări că nu există niciun pericol pentru pasageri sau pentru locuitorii din zonă.

Europa

