Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
Aeroporturi închise în Danemarca și Norvegia, după apariția unor drone neidentificate. Premierul danez: „Cel mai grav atac de până acum”

Publicat:

Drone neindentificate au perturbat luni activitatea aeroporturilor din Copenhaga şi din Oslo vreme de câteva ore, relatează Reuters. Șefa guvernului danez Mette Frederiksen a declarat marți că activitatea dronelor constituie „cel mai grav atac asupra infrastructurii esenţiale daneze de până acum”.

Aeroporturi închise după zborul unor drone neidentificate FOTO EPA-EFE
Aeroporturi închise după zborul unor drone neidentificate FOTO EPA-EFE

„Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim şi pentru ce trebuie să fim pregătiţi, ca societate. Evident, nu respingem nicio posibilitate legată de cine se află în spatele acestui incident”, a transms Frederiksen, potrivit agenţiei de presă Ritzau.

Aeroportul din capitala daneză KBHL.CO, cel mai important din regiunea nordică, a fost închis timp de patru ore după ce două sau trei drone „mari” au fost văzute zburând în imediata sa apropiere.

Aeroportul din capitala Norvegiei a fost închis timp de trei ore în urma a două observaţii similare, potrivit poliţiei locale.

Zeci de mii de pasageri blocaţi, zboruri întârziate, anulate sau deviate

Aeroportul din Copenhaga a fost nevoit să devieze 31 de zboruri către alte aeroporturi, provocând întârzieri sau anulări care au afectat aproximativ 100 de zboruri şi circa 20.000 de pasageri, a declarat, marţi, un purtător de cuvânt.

După redeschidere, aeroportul din Copenhaga a anunţat pe X că întârzierile şi unele anulări de zboruri vor continua şi a îndemnat pasagerii să se informeze la companiile aeriene.

Spaţiul aerian al aeroportului din Oslo a fost închis în jurul miezului nopţii (22:00 GMT), iar toate zborurile au fost redirecţionate către cel mai apropiat aeroport.

Spaţiul aerian a fost redeschis la ora 03:22 (01:22 GMT), a declarat într-un comunicat un purtător de cuvânt al operatorului aeroportuar norvegian Avinor.

Autorităţile daneze şi norvegiene vor coopera pentru a stabili dacă există o legătură între cele două incidente, a declarat presei comisarul adjunct al poliţiei din Copenhaga, Jakob Hansen.

Decolările şi aterizările pe aeroportul din Copenhaga au fost suspendate pentru câteva ore luni noaptea după ce mai multe drone au fost semnalate în apropiere.

Ce se știe până acum

Anchetatorul danez Jens Jespersen a afirmat într-o conferinţă de presă marţi dimineaţă că, pe baza numărului şi a mărimii dronelor, precum şi a momentului producerii incidentului, autorităţile cred că probabil un „actor capabil” s-a aflat în spatele incidentului.

El a adăugat că un asemenea actor ar poseda abilităţile, intenţia şi instrumentele pentru a realiza o asemenea operaţiune.

La rândul lor, serviciile de informaţii daneze (PET) au declarat că Danemarca se confruntă cu o „ameninţare de sabotaj importantă”.

„Ne confruntăm în Danemarca cu o ameninţare de sabotaj importantă. Nu am fost atacaţi, dar se doreşte să se vadă cum reacţionăm”, a declarat directorul operaţional al PET, Flemming Drejer, într-o conferinţă de presă

La Copenhaga, „dronele au dispărut şi aeroportul este din nou deschis”, a declarat un reprezentant al poliţiei daneze, Jakob Hansen.

Poliţia din capitala daneză anunţase luni prezenţa a „trei sau patru drone mari” deasupra aeroportului din Copenhaga.

Marţi, poliţia daneză a declarat că dronele par să fi fost ridicate de un „operator competent” care a încercat să demonstreze anumite abilităţi, adăugând că nu a fost identificat niciun suspect.

„Am ajuns la concluzia că a fost vorba despre ceea ce am numi un operator competent”, a spus Jens Jespersen, reprezentant al conducerii poliţiei daneze.

Drone au fost observate şi la nivelul aeroportului din Oslo.

„Am observat drone în două cazuri distincte”, a indicat Monica Fasting, purtătoare de cuvânt a aeroportului din Oslo. Ea a precizat că aeroportul s-a redeschis marţi la ora locală 03:15 (01:15 GMT).

Mai multe zboruri au fost direcționate pe alte rute şi marţi sunt aşteptate perturbări ale orarului de zbor pe măsura revenirii la normal a traficului aerian, au menţionat cele două aeroporturi.

„În acest stadiu, nu ştim dacă” dronele ar putea fi de origine rusă, a precizat Fasting.

Rusia este acuzată că s-a aflat la originea unei intruziuni de drone în spaţiul aerian polonez în 10 septembrie, un incident care a provocat o mobilizare de avioane de vânătoare ale NATO.

Vineri, trei avioane militare ruse au intrat pentru 12 minute în spaţiul aerian al Estoniei, declanşând proteste ale NATO şi Uniunii Europene contra unei noi „provocări” din partea Moscovei.

În această săptămână, Danemarca şi Norvegia participă la exerciţiile militare Neptune Strike 25-3 ale forţelor NATO, care se desfăşoară în Marea Baltică şi Marea Nordului şi mobilizează portavionul american USS Gerald R. Ford.

Europa

