Parlamentarii danezi au aprobat joi un acord de securitate cu președintele american Donald Trump, care vizează Groenlanda, în încercarea de a pune capăt lunilor de tensiuni diplomatice legate de viitorul insulei.

Danemarca ratifică acordul de securitate cu SUA privind Groenlanda Foto: EPA-EFE

Trump și premierii Danemarcei și Groenlandei au semnat acordul în septembrie. Documentul permite Washingtonului să își extindă prezența militară pe insulă, deschizând calea pentru construirea a două noi baze militare și instalarea unui sistem de apărare antirachetă „Golden Dome”, relatează CNBC.

Aprobarea de joi vine după o perioadă îndelungată în care Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra teritoriului autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. Tensiunile au atins un nivel maxim în ianuarie, când președintele american a insistat în mod repetat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea lor națională, refuzând, în anumite ocazii, să excludă posibilitatea folosirii forței militare pentru a prelua controlul asupra insulei.

Conform rezultatelor votului din Parlamentul danez, 109 parlamentari au votat joi în unanimitate în favoarea acordului, relatează Reuters. Parlamentul Groenlandei ratificase documentul la începutul acestei luni. Acordul nu trebuie supus votului în Senatul Statelor Unite.

Guvernul danez poate acum să informeze oficial partea americană că ambele parlamente și-au dat acordul, permițând finalizarea procedurii de ratificare.

Acordul completează un tratat de apărare existent, încheiat în 1951. Totodată, documentul menține suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei și dreptul populației insulei la autodeterminare.

Sistemul „Golden Dome”, propus de Trump, este un proiect de mai multe miliarde de dolari, conceput pentru a proteja teritoriul Statelor Unite împotriva unei game largi de amenințări aeriene și cu rachete. Inițiativa a fost lansată în luna mai a anului trecut și este comparată frecvent cu sistemul israelian de apărare antiaeriană „Iron Dome” (Domul de Fier).

Amenințările lui Trump au provocat îngrijorare în rândul locuitorilor Groenlandei și al altor europeni, contribuind la apariția unei rupturi în relațiile dintre Statele Unite și NATO, alianță din care fac parte atât Danemarca, cât și SUA. Groenlanda a susținut în mod constant că nu este de vânzare, iar Uniunea Europeană s-a unit la începutul acestui an pentru a respinge poziția președintelui american.