Trump susține că Europa a oferit Groenlanda Statelor Unite: „Cel mai mare cadou primit vreodată”

La începutul acestui an, președintele SUA a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a prelua controlul asupra insulei bogate în minerale.

Donald Trump are planuri cu Groenlanda Foto: X

Președintele american Donald Trump a numit Groenlanda cel mai mare cadou pe care Statele Unite l-au primit vreodată, într-un interviu acordat marți Fox News.

„Țineți minte, Europa tocmai le-a oferit Statelor Unite cel mai mare cadou pe care l-am primit vreodată. Știți care a fost? Groenlanda. Tocmai am primit Groenlanda, știți asta, nu?”, a spus el în timpul unei emisiuni despre alegerile de la jumătatea mandatului, transmisă pe X de Departamentul de Stat al SUA, scrie Politico.

Ulterior, au venit clarificări de la analiști, subliniindu-se că Trump se referea la „un acord militar”.

Până în septembrie, Donald Trump insistase în repetate rânduri ca SUA să preia controlul asupra insulei, bogate în minerale, care este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, invocând motive de securitate națională.

Fixarea sa asupra acestei idei și refuzurile sale repetate de a exclude utilizarea forței militare pentru a cuceri teritoriul, precum și utilizarea tarifelor vamale împotriva țărilor aliate pe care le considera ca stând în calea sa, au împins alianța NATO aproape de punctul de rupere.

La summitul anual al NATO din iulie, Trump a declarat că insula „ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca”, provocând avertismente din partea liderilor europeni care susțin că teritoriul nu este de vânzare și că viitorul său ar trebui lăsat în seama poporului său.

În septembrie, Trump a semnat un acord de apărare cu prim-miniștrii Groenlandei și Danemarcei, punând capăt impasului. Acordul extinde accesul și prezența militară a SUA și acordă efectiv țărilor NATO exclusivitate în domeniul mineritului, recunoscând în același timp suveranitatea Danemarcei și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

În luna octombrie, într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a afirmat că SUA „se pregătesc să înceapă ample operațiuni de explorare a zăcămintelor de petrol, gaze naturale și minerale în noua și frumoasa noastră Groenlandă”, fără a oferi detalii suplimentare.

Unii experți din industrie consideră că resursele minerale ale Groenlandei au fost explorate doar într-o mică măsură până în prezent, iar costurile de extracție nu au justificat, până acum, investițiile companiilor private.