Cum s-a schimbat viața bulgarilor după trecerea la euro. „Probabil nu va mai fi niciodată țara atât de ieftină ca acum 15 ani”

Un român i-a invitat pe bulgari să povestească cum li s-a schimbat viața după trecerea la euro. Mulți bulgari i-au răspuns că unele prețuri s-au dublat, iar alții au ajuns la concluzia că „Bulgaria probabil nu va mai fi niciodată atât de ieftină, ca acum 15 ani”.

Sofia, capitala Bulgariei. Mulți localnici spun că prețurile au crescut mult după adoptarea euro. Foto: Martin Lazarov. Pixabay

Bulgaria a trecut la euro la 1 ianuarie 2026, iar după opt luni de la schimbare experiența vecinilor stârnește interesul multor români. Unul dintre ei i-a întrebat pe bulgari cum le-a fost afectată viața de adoptarea monedei europene, dacă prețurile și nivelul de trai s-au schimbat și dacă tranziția a adus oportunități financiare.

„Sunt cetățean român și se vorbește despre trecerea la euro. Când s-a întâmplat același lucru în Bulgaria, viața a devenit puțin mai bună sau a fost ruinată complet? Și există cineva cu experiență financiară care a avut un plan pentru a profita de această schimbare?”, a întrebat acesta, pe platforma Reddit.

Scumpirile, reclamate de mai mulți ani

Românul a primit numeroase răspunsuri de la bulgari. Mulți au susținut că trecerea la euro a fost însoțită de scumpirea unor produse și servicii, însă alții au atras atenția că majorările de prețuri începuseră cu câțiva ani înainte de schimbarea monedei.

„Ține cont că prețurile nu s-au schimbat ca prin magie atunci când am trecut la euro. Creșterile au început cu câțiva ani înainte, poate din 2022, dar în 2024 am început să observ scumpiri mici, însă foarte dese: câte 20 de cenți aici, 20 de cenți dincolo, la fiecare câteva luni. Practic, experimentul cu broasca pusă în apa care se încălzește treptat, aplicat în realitate”, a notat unul dintre bulgari.

Altcineva a susținut însă că unele prețuri chiar s-au modificat imediat după schimbarea monedei.

„De fapt, multe prețuri chiar s-au schimbat «ca prin magie» când am trecut la euro. De exemplu, instalațiile pentru copii din parc funcționau înainte cu o monedă de un leva, iar imediat după trecerea la euro au început să funcționeze cu o monedă de un euro. Este și asta doar o coincidență?”, a scris acesta.

Un alt bulgar a afirmat că fenomenul nu s-a limitat la astfel de cheltuieli mici și a enumerat mai multe servicii și produse ale căror prețuri ar fi crescut.

„Lucruri ca toaletele publice au acum euro scris în loc de leva, la fel și automatele de cafea și altele asemenea. Și nu este vorba doar despre necesități mărunte. Frizeriile, renovările locuințelor și chiar unele produse din magazine ca H&M sau Zara au ajuns să aibă prețurile locale stabilite în euro, deși înainte erau mai ieftine cu 5, 10 sau 20%, în funcție de produs. Diferența era foarte vizibilă mai ales la magazinele de haine mai ieftine, ca Terranova, unde uneori prețul local era chiar cu 50% mai mic. Acum prețul în leva a dispărut și plătim prețul în euro, la fel ca în alte țări”, a relatat acesta.

Adoptarea monedei Euro, ocazie pentru afaceri

Alți bulgari au respins ideea că toate aceste scumpiri pot fi puse pe seama adoptării euro. Unul dintre ei a explicat că schimbarea monedei le-a oferit comercianților ocazia de a actualiza prețuri care oricum ar fi crescut.

„Este un exemplu extrem, majoritatea prețurilor nu s-au dublat. Și înainte de euro, prețurile produselor ieftine nu creșteau cu 5% la fiecare șase luni. Nu merita efortul să fie actualizate atât de des, așa că rămâneau neschimbate o vreme și apoi creșteau brusc, uneori chiar cu 50%. O cutie de chibrituri nu trecea de la 30 de cenți la 33 și apoi la 36 în fiecare an. Putea rămâne ani întregi la 30 de cenți și apoi să ajungă direct la 50. Așa se întâmpla și înainte de euro”, a explicat acesta.

„Schimbarea monedei a fost pur și simplu o oportunitate de actualizare a prețurilor, însă aceste creșteri s-ar fi produs, până la urmă, oricum. Și salariile au crescut. Meseriașul care îți pune gresia mai cere acum cât cerea înainte? Prin urmare, pe termen lung nu există neapărat o pierdere a puterii de cumpărare”, a adăugat bulgarul.

Un alt bulgar a observat avantajele adoptării monedei europene.

„Dacă lăsăm tot zgomotul deoparte, există două mari beneficii. Unul este faptul că băncile noastre importante au fost obligate să își îmbunătățească bilanțurile și sunt acum supravegheate de Banca Centrală Europeană. Noi am avut o criză bancară în 2014, așa că acesta este un avantaj real, nu doar pentru cei care au depozite, ci și pentru investitorii străini”, a explicat acesta.

Celălalt avantaj a fost, în opinia lui, eliminarea costurilor de schimb valutar.

„Nu mai trebuie să schimbi bani în euro pentru următoarea vacanță. Prețurile imobiliare au crescut mult și inflația este ridicată, dar asta se întâmplă peste tot, inclusiv în Balcani. Orice forum despre finanțe personale este plin de oameni care se plâng de cât costă o tunsoare sau o cină la restaurant”, a adăugat bulgarul.

Altcineva susține că magazinele au profitat și au mărit prețurile, cele mici mai mult decât marile lanțuri.

„Oamenii sunt însă în continuare dispuși să plătească, așa că bănuiesc că prețurile acestea vor rămâne. În rest, oamenii fac mare caz pentru că nu pot sta cinci minute fără să se plângă de ceva. Este doar o altă monedă. Face mai ușoară compararea salariilor și a prețurilor între țări. Personal, nu mă deranjează în principiu și pur și simplu aleg să nu plătesc prețurile exagerate pentru serviciile pe care obișnuiam să le folosesc. Dacă mai mulți ar gândi așa, micile magazine ar primi rapid o lecție de realitate”, a scris acesta.

Unii bulgari au reclamat haos în gestionarea trecerii la euro

Altcineva a atras atenția că majorările au fost mai vizibile în sectorul serviciilor și că este dificil de separat efectul adoptării euro de inflația care exista deja.

„Bulgaria a avut o creștere foarte rapidă a veniturilor nominale, fără o creștere corespunzătoare a productivității, ceea ce înseamnă că ceva trebuie să cedeze. În cazul nostru, acest lucru s-a văzut mai ales în prețurile serviciilor”, a explicat un bulgar.

Un bulgar a susținut că problema nu este moneda europeană în sine, ci modul în care autoritățile gestionează tranziția.

„Pe scurt, asta s-a întâmplat: statul bulgar nu a făcut controalele necesare, ceea ce le-a permis comercianților să majoreze prețurile. Prețurile proprietăților nu au fost ținute sub control, ceea ce a alimentat spălarea banilor și a făcut locuințele inaccesibile. Salariile din administrație au crescut substanțial, serviciile s-au scumpit, unele chiar de două ori, iar multe produse s-au scumpit considerabil, deși aceleași mărfuri se vând în Germania sau Spania mult mai ieftin. Chiar și serviciile oferite de stat, ca eliberarea actelor, s-au scumpit, unele dublându-se. În schimb, unele companii au costuri ceva mai mici datorită eliminării schimbului valutar și este mai simplu să călătorești”, a relatat acesta.

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El a transmis și un mesaj românilor.

„Dacă nu credeți cu adevărat că Guvernul României are capacitatea să controleze acest proces, nu o faceți. Euro în sine este un lucru bun, dar dacă procesul ajunge pe mâna unui stat prost administrat, populația va avea de suferit”, crede acesta.

Străini uimiți de schimbările din Bulgaria

Un portughez stabilit de șase ani în Bulgaria a comparat situația din Bulgaria cu introducerea euro în propria țară.

„Pentru mine, trecerea la euro a fost la fel ca atunci când s-a întâmplat în țara mea, la începutul anilor 2000. Majoritatea magazinelor au profitat de schimbarea monedei și și-au mărit prețurile. Da, la început toată lumea s-a plâns, dar după un an sau doi lucrurile au devenit normale. Un lucru este însă sigur: prețurile care au fost mărite nu se vor mai întoarce la nivelul de dinainte”, a afirmat acesta.

Un vizitator din Țările de Jos a observat diferența de la un an la altul.

„Vin în Bulgaria din Țările de Jos de două veri. Anul trecut am fost uimit de cât de ieftin era totul. Anul acesta, prețurile erau practic aceleași ca în Țările de Jos. Unele lucruri erau chiar mai scumpe decât acasă. Am fost șocat. Am văzut o etichetă de 5 leva care fusese tăiată și transformată într-o etichetă de 5 euro. Multe lucruri practic și-au dublat prețul într-un an”, a relatat acesta.

Altcineva a dat un exemplu personal legat de scumpirea serviciilor.

„Tunsoarea mea a trecut de la 10 leva la 15 euro și este departe de a fi un caz izolat. A devenit ceva obișnuit. Totul s-a scumpit”, a susținut acesta.

Un alt bulgar a remarcat și un efect psihologic al schimbării monedei, care i-ar putea determina pe oameni să cheltuiască mai ușor.

„Euro are o legătură și cu faptul că oamenii au devenit mai generoși cu banii. Un bacșiș de 5 euro pare puțin, în timp ce un bacșiș de 10 leva pare mult. Oamenii ajung astfel să cheltuiască pentru lucruri pentru care înainte poate nu ar fi dat aceiași bani”, a observat el.

Prețurile serviciilor au crescut neașteptat

Un bulgar a susținut că, din perspectiva sa, efectele negative au fost mai vizibile decât avantajele, cel puțin deocamdată.

„În multe locuri prețurile s-au dublat, mai ales la mâncare și la serviciile de calitate. Salariul este aproape același ca anul trecut, dar prețurile cu siguranță nu mai sunt. Iar cei care spun că eliminarea comisioanelor de schimb valutar este un avantaj uită că nu toată lumea își permite să plece în vacanță în străinătate, așa că nu cred că este un argument atât de important. Sigur că există și lucruri pozitive, pentru că acum este mai ușor pentru un străin să investească în țară, dar, per ansamblu, cred că pentru moment sunt mai multe dezavantaje decât avantaje. Sper să vedem mai multe beneficii în anii următori”, a scris acesta.

Altcineva a observat că serviciile s-au scumpit mai mult decât alimentele din magazine.

„Serviciile s-au scumpit, fie că vorbim despre mecanici auto, construcții, restaurante și altele asemenea. Prețurile alimentelor din magazine sunt, în mare, cam aceleași. Dacă un produs sau un serviciu se vinde la un anumit preț, înseamnă că există cineva dispus să îl plătească. Dacă oamenii nu îl pot plăti la acel preț, acesta va fi redus. Oamenii refuză să înțeleagă conceptul acesta”, a afirmat el.

Un alt bulgar a vorbit despre modul în care scumpirile și trecerea la euro au afectat bugetul familiei.

„Lucrurile s-au scumpit foarte repede. Nu toate, dar cele mai multe. Înainte, pentru o familie de patru persoane, cumpărăturile săptămânale de la Lidl de 100–120 de euro ne ajungeau pentru mâncare. Acum sunt cel puțin 180 de euro, iar dacă avem nevoie de produse care nu sunt la reducere ajungem chiar la 220 de euro”, a relatat acesta.

Trecerea la euro a simplificat unele afaceri

Un bulgar care lucrează cu parteneri din alte țări europene a spus că tranziția i-a simplificat activitatea.

„Singura problemă pe care am avut-o până acum este că încă încerc să transform toate prețurile în vechea monedă. Cred că va dura ani până voi scăpa de acest obicei. În rest, nu am avut prea multe probleme. Dimpotrivă, în ultima jumătate de an am început să fac mult mai mult comerț cu alte țări din UE, iar plățile și transferurile bancare sunt mult mai ușoare. Nu credeți toate poveștile că prețurile au explodat. Există o anumită inflație, dar, până la urmă, este acceptabilă”, a relatat acesta.

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Altcineva susține că în privința scumpirilor legate de trecerea la euro mulți bulgari exagerează.

„Dacă privim critic, chiar s-au dublat toate prețurile? Nu. Au crescut? Da, în multe cazuri, mai ales la servicii. Este foarte posibil ca același lucru să se întâmple și în țara voastră, mai ales pentru că suntem destul de asemănători. Mulți comercianți au profitat însă de schimbarea monedei și au ridicat prețurile fără o explicație clară. Ca să răspund la întrebare: în anumite privințe este puțin mai bine, pentru că oamenilor și firmelor le este mult mai ușor să își gestioneze banii în interiorul UE, dar Bulgaria probabil nu va mai fi niciodată țara atât de ieftină care era, de exemplu, acum 15 ani”, a explicat acesta.

Guvernatorul Băncii Naționale: „Euro nu a creat inflația în Bulgaria”

În a noua lună de la trecerea la euro, datele oficiale arată că Bulgaria are o inflație ridicată, însă Banca Națională respinge ideea că moneda unică ar fi principala cauză a scumpirilor. Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația anuală a fost estimată la 5,1% în august 2026, iar cele mai mari scumpiri lunare au fost înregistrate la transport, servicii de cazare și restaurante.

Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, afirma în august că efectul direct al schimbării monedei asupra prețurilor a fost limitat.

„Euro nu a creat inflația în Bulgaria și apartenența la zona euro, în sine, nu o va elimina. Valul inflaționist a început cu ani înainte de adoptarea monedei unice. A fost alimentat de creșterea prețurilor mondiale la energie și alimente, de problemele din lanțurile de aprovizionare, de revenirea economică de după pandemie și de consecințele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Ulterior s-au adăugat tensiunile de pe piețele energetice, creșterea rapidă a salariilor, consumul puternic, scumpirea serviciilor și deciziile fiscale”, a explicat Radev.

Potrivit analizelor preliminare ale Băncii Naționale a Bulgariei (BNB) și Băncii Centrale Europene (BCE), efectul punctual al trecerii la euro asupra inflației a fost estimat la aproximativ 0,3–0,4 puncte procentuale, concentrat mai ales în anumite servicii. Radev a precizat că percepțiile privind scumpirile sunt reale, dar că relația dintre acestea și adoptarea euro trebuie demonstrată prin date, nu presupusă automat.”