search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum s-a simțit în Bulgaria șocul adoptării Euro. Jurnalist bulgar: Cumpăr cam aceleași produse cu aceleași sume

0
0
Publicat:

Bulgaria a intrat la 1 ianuarie în zona Euro, iar primele săptămâni de tranziție demontează multe dintre miturile care circulă și în România. Jurnalistul bulgar Vladimir Mitev explică, pentru „Adevărul” , cum s-a schimbat viața de zi cu zi a vecinilor de la sud de Dunăre odată cu adoptarea monedei unice europene.

Nikolay Doychinov/AFP via Getty Images
Nikolay Doychinov/AFP via Getty Images

Trecerea la moneda unică europeană este privită adesea cu teamă de către români, principalul argument fiind „rotunjirea prețurilor” și inflația ascunsă. Totuși, realitatea de la Sofia, la început de 2026, arată o imagine diferită: o tranziție tehnică lină, o supraveghere strictă a comercianților și o populație care a investit masiv înainte de ziua Z.

„Marea curățenie” a banilor cash a avut loc în 2025

Un fenomen interesant observat de Mitev nu este legat de momentul schimbării propriu-zise, ci de anul premergător. Bulgaria, o economie unde numerarul a fost rege multă vreme, a trecut printr-un proces accelerat de „albire” și investire a economiilor.

„Mi se pare că marea pregătire pentru aderare a avut loc înainte de aderarea însăși. Adică în 2025, mulți dintre banii care erau deținuți în numerar de bulgari au fost fie puși în bănci, fie investiți în imobiliare, fie în mașini, fie în aur sau în bursa de valori de la Sofia”, explică Vladimir Mitev.

Această mișcare a fost dictată de necesitate. Oamenii care acumulaseră sume mari de cash au realizat că oportunitățile de a-i ține „la ciorap” se termină odată cu schimbarea monedei.

„Practic, cu timpul, în populație se acumulaseră cantități relativ mari de cash. Nu erau multe posibilități de a investi sau de a folosi acești bani. (...) Când a fost necesar să se facă tranziția la o nouă monedă, banii trebuiau scoși și transformați în altceva. Și asta s-a întâmplat mai degrabă în 2025”, adaugă jurnalistul.

Mitul exploziei prețurilor: „Cumpăr cam aceleași produse cu aceleași sume”

Cea mai mare temere a românilor – comercianții vor profita de confuzie pentru a rotunji prețurile în sus – este tratată cu seriozitate de autoritățile bulgare. Deși există plângeri, situația nu este nici pe departe dramatică.

Mitev subliniază că, deși prețurile au crescut ușor, acest lucru este pus de economiști pe seama creșterii veniturilor și a banilor în circulație, nu neapărat a trecerii la Euro. În plus, statul a intervenit ferm prin agenția fiscală (NAB).

„Când veniturile cresc și când banii se acumulează mai mult în sistem, prețurile tind să crească. Au fost plângeri din partea unor oameni că unele prețuri au crescut, dar economiștii au explicat că acest lucru se datorează mai degrabă faptului simplu că banii în circulație sunt mai mulți sau că veniturile sunt mai mari, nu neapărat unui efect al aderării. (...) Se fac verificări în mai multe magazine, comercianții sunt supuși unei supravegheri și fiecare om se poate plânge. Din ce știu, sunt peste o mie de rapoarte sau semnalări de la cetățeni. (...) Deci sistemul cumva funcționează, dar ceea ce se raportează este că nu e vorba de încălcări flagrante. Probabil există unele probleme, dar nu sunt de importanță strategică.”, a explicat jurnalistul bulgar.

La nivel personal, experiența cumpărătorului obișnuit contrazice scenariile apocaliptice.

„Văd că sumele pe care le plătesc la magazin sunt cam egale cu cele de dinainte și cumpăr cam aceleași produse, deci nu simt o scumpire semnificativă. Nu simt, în viața mea de zi cu zi, o diferență semnificativă în prețuri.”, susține Mitev.

Povestea taximetristului

Totuși, tranziția nu este lipsită de mici abuzuri sau inconveniente, specifice poate spațiului balcanic. Mitev povestește un incident cu un taximetrist care a refuzat să aplice legea ad litteram din comoditate.

„Am călătorit cu un taxi și nu am plătit în leva. Legea spune că, dacă plătești în leva, trebuie să primești rest în Euro. (...) Eu aveam Euro, dar șoferul nu a vrut să-mi dea rest în Euro, ci doar în leva.”, povestește Mitev.

Explicația este una practică: comercianții mici evită să acumuleze leva pe care ar trebui ulterior să le care la bancă pentru schimb. „Este ceva ce legea permite, dar de care se și abuzează, profitând de laxitatea ei”, admite jurnalistul.

Surpriza pensionarilor

Un aspect neașteptat a fost reacția persoanelor vârstnice. Deși existau temeri că bătrânii nu se vor adapta la noile bancnote, realitatea a fost mai blândă, ajutată și de matematica schimbului valutar. Cursul fix la care s-a făcut conversia a fost de 1,95 leva pentru un Euro, nu 2.

„Sumele pot chiar să pară mai mari, pentru că leva nu este exact doi leva pentru un Euro, ci 1,95. (...) Știu povești în care oamenii bătrâni se așteptau ca pensia să fie pur și simplu împărțită în doi, dar nu primesc exact rezultatul acelei împărțiri. Primesc mai mult decât o simplă divizie la doi, așa că poate, și aici, paharul este mai degrabă pe jumătate plin.”, a explicat Vladimir Mitev.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
digi24.ro
image
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
stirileprotv.ro
image
Adina Anghelescu: Cât mai ține scandalul legat de magistratură? Caii nărăvași nu se dresează ușor…
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
La mai bine de 10 ani de la divorțul de Ralf Schumacher, Cora Schumacher și-a refăcut viața și e în culmea fericirii: ”El îmi oferă pace și speranță”
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
observatornews.ro
image
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Cea mai importantă ramură dintr-un pom: la ce să fii atent când tai copacii din grădină
playtech.ro
image
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Vouchere de vacanță 2026. Noi modificări pentru angajați. Cum vor putea fi folosite
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Kate, William, Wales, Profimedia (2) jpg
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de Iosif Berman (© Muzeul Municipiului Bucureşti)
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de fotograful Iosif Berman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor