Aproape jumătate dintre germani (49%) consideră că ajutorul acordat Ucrainei ar trebui redus sau oprit, potrivit unui sondaj realizat de YouGov.

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Un sfert dintre respondenţi (25%) se pronunţă pentru oprirea completă a sprijinului, în timp ce 24% doresc reducerea acestuia, scrie Agerpres.

Aproximativ 30% consideră că ajutorul ar trebui menţinut la nivelul actual, iar 9% ar dori să fie majorat, potrivit sondajului. Sprijinul Germaniei pentru Ucraina include ajutor financiar, armament şi asistenţă umanitară.

Sprijinul pentru menținerea sau majorarea ajutorului este cel mai ridicat în rândul alegătorilor Partidului Verzilor: jumătate vor păstrarea nivelului actual, iar 32% susțin creșterea acestuia.

În schimb, 62% dintre alegătorii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) consideră că ajutorul ar trebui oprit, iar 27% vor reducerea lui. Alegătorii blocului conservator CDU/CSU, ai Partidului Social-Democrat (SPD) şi ai formaţiunii Die Linke se situează între aceste două poziții.

Sondajul arată că sprijinul pentru Ucraina este ridicat atât în rândul tinerilor între 18 și 29 de ani, cât și al persoanelor de peste 70 de ani.

Totodată, aproape jumătate dintre respondenți consideră că Friedrich Merz ar trebui să discute cât mai curând cu Vladimir Putin, chiar și fără concesii prealabile din partea Rusiei.

Studiul YouGov a fost realizat online pe un eșantion de 2.329 de adulți din Germania.

Recent, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Berlinul ar putea bloca adoptarea următorului buget multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028–2034, dacă toate statele membre nu acceptă să participe la finanțarea Ucrainei.

„Angajamentul colectiv al tuturor, fără excepție, de a contribui în mod echitabil la acoperirea deficitului financiar al Ucrainei reprezintă o condiție esențială pentru soluționarea acestei probleme și pentru discutarea oricăror altor subiecte, în special a celor care implică implicații financiare”, a scris cancelarul german.

În decembrie anul trecut, liderii europeni au convenit asupra acordării unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei.

Cu toate acestea, amploarea agresiunii rusești și costurile continuării efortului de război au determinat Kievul să anunțe că va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în cursul anului viitor.