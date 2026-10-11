Cum ar putea fi transformate magazinele IKEA în adăposturi de urgență. Planul pregătit de Danemarca pentru situații de criză

Magazinele IKEA din Danemarca ar putea deveni adăposturi de urgență sau spitale temporare în cazul unor crize majore. Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților europene de a implica firmele private în pregătirea pentru situații de urgență.

Magazinele IKEA din Danemarca pot fi transformate în adăposturi de urgență Foto: Shutterstock

În cazul unei pene majore de curent, al unei inundații sau al unui atac asupra infrastructurii critice, IKEA și-ar putea transforma magazinele în adăposturi de urgență sau chiar în spitale temporare. Restaurantele ar putea asigura mesele, generatoarele ar menține clădirile funcționale, iar paturile suplimentare ar putea fi asamblate din pachetele plate luate de pe rafturile depozitelor, scrie Reuters.

Ideea reflectă o schimbare mai amplă în modul în care Europa abordează securitatea, guvernele căutând tot mai mult sprijin nu doar în rândul forțelor armate și al serviciilor de urgență, ci și în mediul de afaceri, care poate contribui la menținerea funcționării societății în timpul unei crize.

Un val de presupuse acte de sabotaj, atacuri cibernetice și alte incidente pe care oficialii europeni le-au asociat cu războiul hibrid al Rusiei a sporit urgența acestor demersuri. Serviciul de informații al Danemarcei a avertizat că Rusia este susceptibilă să își intensifice astfel de activități împotriva statelor NATO și a altor țări occidentale în lunile următoare, acuzație pe care Moscova o respinge.

„Vrem să fim un vecin bun. Vrem să fim compania care poate sprijini societatea în cazul unei crize”, a declarat Mortensen.

Uniunea Europeană încurajează statele membre să colaboreze mai strâns cu mediul de afaceri, în cadrul Strategiei Uniunii pentru Pregătire, lansată în martie 2025.

IKEA face parte din Coaliția Companiilor pentru Pregătirea în Situații de Criză din Danemarca, o rețea care inventariază resursele pe care firmele private le pot pune la dispoziție în caz de urgență, de la paturi și provizii alimentare până la camioane și personal specializat.

„IKEA este un exemplu foarte bun, pentru că nimeni nu s-ar gândi în mod firesc să o includă pe o listă a resurselor disponibile în situații de criză. (...) Un magazin IKEA dispune de spațiu, mărfuri, facilități pentru prepararea hranei și generatoare”, a declarat Maja Broloes, directoarea executivă a rețelei.

Conceptul nu este doar unul teoretic. În timpul inundațiilor devastatoare din Valencia, Spania, din octombrie 2024, IKEA a transformat unul dintre magazinele sale într-un adăpost pentru peste 600 de persoane.

Retailerul a precizat că nu dispune de un program global de pregătire pentru situații de criză și că astfel de măsuri sunt gestionate separat, în fiecare țară.

Companiile, o rezervă de sprijin în situații de criză

Alți retaileri danezi se pregătesc, la rândul lor, pentru situații de urgență. Salling Group, cel mai mare operator de supermarketuri din Danemarca, deschide primul dintre cele 51 de magazine concepute să funcționeze până la 48 de ore fără electricitate sau acces la internet.

Tendința depășește granițele Danemarcei. Estonia obligă prin lege 300 de companii să mențină serviciile esențiale în timpul unei crize, în timp ce Finlanda dispune de o rețea de autorități, organizații neguvernamentale și companii responsabile de asigurarea securității aprovizionării. În Polonia, anumite companii sunt obligate prin lege să pună la dispoziția forțelor armate vehiculele, utilajele și proprietățile lor în cazul unei crize.

Rețeaua daneză reunește peste 200 de companii, care au împreună mai mult de 300.000 de angajați. Printre acestea se numără retaileri, grupuri din sectorul construcțiilor și furnizori de servicii de telecomunicații.

„Dacă izbucnește o criză, autoritățile vor avea un singur punct de contact, iar noi vom identifica firmele care pot ajuta”, a declarat Broloes.

Aceasta a precizat că se înființează un mecanism de compensare susținut de stat, iar rambursarea cheltuielilor va fi stabilită de la caz la caz.

Rețeaua, bazată pe participarea voluntară a companiilor, a luat parte la exerciții de pregătire alături de autoritățile guvernamentale, dar nu s-a confruntat până acum cu o situație majoră de urgență în condiții reale.

IKEA a mai adăpostit persoane în timpul unei situații de urgență

Cu toate acestea, a existat deja o ocazie în care s-a putut vedea cum ar putea funcționa un magazin IKEA din Danemarca pe post de adăpost.

În decembrie 2021, o furtună de zăpadă a blocat șase clienți și aproximativ două duzini de angajați peste noapte într-un magazin IKEA din Aalborg, obligându-i să doarmă în paturile de expunere.

Până în dimineața următoare, angajații schimbaseră lenjeriile și redeschiseseră magazinul pentru clienți.