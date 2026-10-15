Cum a reușit un funcționar să aibă cinci joburi simultan și să câștige peste 400.000 de euro. Detaliul bizar care l-a dat de gol

Un funcționar public este acuzat că a lucrat simultan în cinci posturi cu normă întreagă în instituții guvernamentale, folosindu-se de munca de la distanță și de concediile medicale pentru a-și ascunde celelalte contracte.

Kashim Chowdhury avea cinci joburi în același timp Foto: Profimedia

Kashim Chowdhury, în vârstă de 55 de ani, din Marea Britanie, a obținut venituri de aproape 350.000 de lire sterline, echivalentul a peste 400.000 de euro, de la opt angajatori, în perioada februarie 2020-septembrie 2023. Pentru a-și convinge una dintre șefe că era bolnav, bărbatul și-a aplicat machiaj alb pe față în timpul unei videoconferințe, potrivit informațiilor prezentate în instanță.

Chowdhury, care locuiește în Whitechapel, în estul Londrei, neagă cele nouă acuzații de fraudă formulate împotriva sa. Procesul se desfășoară la Tribunalul Coroanei din Southwark, iar acuzațiile nu au fost încă soluționate printr-o hotărâre judecătorească.

Cum a ajuns să aibă cinci locuri de muncă simultan

Potrivit procurorilor, bărbatul a început să lucreze pentru Consiliul Tower Hamlets în februarie 2020, iar în aprilie 2021 a obținut un al doilea post, la Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale din Marea Britanie (Defra). Cele două locuri de muncă s-ar fi suprapus timp de mai bine de un an, relatează Sky News.

În 2022, Chowdhury a ocupat, timp de patru luni, și un al treilea post, la East London NHS Trust, o organizație din cadrul sistemului public britanic de sănătate.

Ulterior, a părăsit consiliul local, dar a continuat să lucreze pentru Defra și ar fi obținut alte contracte în instituții publice. Printre angajatorii săi s-a numărat Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială, Agenția pentru Securitatea Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), Departamentul pentru Afaceri și Comerț, Agenția pentru Standarde Alimentare și Ministerul de Interne britanic.

În mai 2023, bărbatul a fost plătit simultan pentru cinci locuri de muncă cu normă întreagă. Potrivit informațiilor prezentate în fața juraților, contractele sale presupuneau un program cumulat de 183 de ore pe săptămână, mai mult decât cele 168 de ore ale unei săptămâni întregi.

Procurorul Lucy Organ a susținut că bărbatul a mințit în legătură cu situația sa profesională atunci când a candidat pentru diferitele posturi, fără să le dezvăluie angajatorilor că lucra deja în alte instituții guvernamentale.

Acuzarea susține că acesta a profitat de extinderea muncii de la distanță în timpul pandemiei de COVID-19 și în anii care au urmat pentru a-și ascunde celelalte locuri de muncă.

A invocat boala mamei sale pentru a lucra de acasă

Potrivit procurorilor, Chowdhury le-a spus angajatorilor că avea nevoie să lucreze de acasă pentru a avea grijă de mama sa, despre care afirma că era bolnavă.

Pe măsură ce responsabilitățile s-au acumulat, volumul de muncă a devenit prea mare pentru a-l putea gestiona, iar performanțele sale profesionale au început să scadă.

Procurorii susțin că bărbatul a început să își ia concedii medicale de la unele locuri de muncă, continuând să lucreze pentru ceilalți angajatori.

Instanța a aflat că acesta a primit concedii medicale pentru „anxietate mixtă și tulburare depresivă”, însă nu ar fi transmis documentele medicale tuturor angajatorilor. În acest fel, în timp ce figura în concediu medical la unele instituții, a continuat să lucreze în alte posturi.

Într-un alt episod prezentat în instanță, un manager de la Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale a criticat performanțele profesionale ale lui Chowdhury, descriindu-l drept un angajat pasiv, care avea nevoie de supraveghere excesivă și întârzia să își îndeplinească sarcinile.

Dan McCartney, care l-a coordonat pe bărbat între decembrie 2021 și septembrie 2022, a declarat că acesta manifesta puțină inițiativă și avea nevoie de îndrumări constante.

Deși managerul s-ar fi opus transformării contractului temporar într-unul permanent, instituția ar fi luat această decizie în baza politicilor interne, deoarece angajatul nu fusese supus unei proceduri formale de evaluare a performanței.

Fost angajat al Inspectoratului Școlar Gorj, arestat preventiv pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor

Apărarea a contestat evaluarea managerului și a sugerat că acesta a avut o atitudine ostilă față de Chowdhury. McCartney a negat acuzațiile.

Și-a machiat fața pentru a părea bolnav în fața șefei

Un episod din mai 2023 ar fi scos la iveală una dintre metodele prin care bărbatul a încercat să își ascundă activitatea profesională.

Aleesha Adams, managera sa de la Agenția pentru Securitatea Sanitară din Regatul Unit (UKHSA), a organizat o videoconferință pe Microsoft Teams pentru a discuta despre absențele sale și despre posibilitatea de a-l ajuta să revină la serviciu.

Potrivit declarațiilor prezentate în instanță, Chowdhury a apărut în fața camerei tușind și suflându-și nasul, încercând să arate că era bolnav.

Managera a observat, însă, că fața bărbatului era neobișnuit de albă, în timp ce gâtul avea o culoare diferită. În timpul întâlnirii, machiajul de pe frunte a început să se desprindă, dezvăluind pielea de dedesubt.

Procurorul Lucy Organ a susținut că bărbatul își aplicase machiaj pentru a-și convinge șefa că era bolnav.

„Nu putea exista nicio îndoială că inculpatul își aplicase machiaj pe față pentru această întâlnire pe Teams, încercând să-și facă managerul direct să creadă că era bolnav”, a declarat procurorul, potrivit relatărilor din presa britanică.

Aceasta a descris episodul drept unul „aproape ridicol”, susținând că incidentul ar demonstra până unde ar fi fost dispus să meargă bărbatul pentru a-și induce în eroare superiorii.

Adresa de e-mail care l-a dat de gol

În timpul aceleiași videoconferințe, Chowdhury s-ar fi conectat folosind o adresă de e-mail asociată Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale, deși întâlnirea fusese organizată de managera sa de la UKHSA.

Un angajat al companiei care a creat ChatGPT, arestat pentru spionaj. Ce ar fi încercat să înregistreze

Întrebat despre acest lucru, bărbatul a susținut că putea fi vorba despre o adresă mai veche sau despre o problemă tehnică. Procurorul a respins explicația și a afirmat că acesta încerca să ascundă faptul că lucra simultan pentru mai multe instituții.

Potrivit acuzării, Chowdhury a făcut declarații false și în formularele de angajare, inclusiv atunci când a fost întrebat dacă lucra deja ca funcționar public.

Procurorii susțin că angajatorii nu l-au recrutat dacă ar fi cunoscut amploarea suprapunerii contractelor sale.

Cum au fost descoperite presupusele nereguli

Presupusa fraudă a ieșit la iveală după ce Inițiativa Națională Antifraudă din Marea Britanie (National Fraud Initiative) a identificat nereguli și a alertat Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, între martie 2020 și septembrie 2023, în cele trei conturi bancare ale lui Chowdhury au intrat peste 300.000 de lire sterline, în timp ce plățile efectuate din acestea s-au apropiat de 250.000 de lire.

În aceeași perioadă, veniturile obținute de la opt angajatori s-au ridicat la aproape 350.000 de lire sterline, echivalentul a peste 400.000 de euro.

Kashim Chowdhury neagă cele nouă acuzații de fraudă și contestă faptul că a acționat în mod necinstit sau că a urmărit să obțină câștiguri prin înșelăciune.

Procesul continuă la Tribunalul Coroanei din Southwark.