Sursa video: DIICOT

Un bărbat de 62 de ani, fost angajat al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru pornografie infantilă și coruperea sexuală a minorilor, ambele infracțiuni în formă continuată. Acesta ar fi solicitat unui adolescent de 14 ani imagini cu conținut sexual explicit

Potrivit procurorilor DIICOT, bărbatul ar fi comis faptele în perioada iulie 2025 - februarie 2026. În repetate rânduri, acesta i-ar fi cerut minorului să producă și să îi trimită online imagini în ipostaze sexuale explicite, determinându-l totodată să recurgă la acte de practică sexuală solitară.

În aceeași perioadă, bărbatul s-ar fi fotografiat în ipostaze sexuale explicite și i-ar fi trimis imaginile adolescentului prin intermediul unei aplicații de mesagerie. Anchetatorii au stabilit, de asemenea, că acesta ar fi deținut pe mai multe dispozitive de stocare imagini foto și video cu minori în ipostaze sexuale explicite.

Percheziții în Gorj și Mehedinți

În cadrul anchetei au fost efectuate două percheziții domiciliare în județele Gorj și Mehedinți, în urma cărora au fost ridicate telefoane mobile și dispozitive de stocare a datelor.

Bărbatul a fost reținut de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Gorj la 7 octombrie 2026, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Acesta ar fi fost prins în urmă cu aproximativ opt luni de Marius Iorga, cunoscut drept „Investigatorul de Berceni”, pe vremea când lucra la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, scrie presa locală.

Acțiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, cu sprijinul structurilor similare din Mehedinți și al jandarmilor din cele două județe.

Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.