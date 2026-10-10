Concediată după 15 ani pentru un cupon de 8,83 euro. Ce despăgubiri poate primi angajata unui lanț cunoscut de magazine

O angajată a unui mare lanț de supermarketuri din Spania a obținut câștig de cauză în instanță după ce a fost concediată pentru presupusa folosire în interes personal a unui cupon de reducere de 8,83 euro, primit de un client. Judecătorii au stabilit că firma nu a demonstrat că femeia și-a însușit reducerea, astfel că trebuie fie să o reangajeze, fie să îi plătească 27.775,91 euro.

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Femeia lucra ca asistentă de vânzări într-un magazin din provincia Cádiz, începând din 24 noiembrie 2005, în baza unui contract pe perioadă nedeterminată, cu program parțial. În cei aproximativ 15 ani de activitate, nu fusese sancționată și nu avusese probleme disciplinare consemnate, notează publicația spaniolă Noticias Trabajo.

Incidentul care a dus la concediere s-a petrecut în martie 2021. După o serie de cumpărături, un client a primit un cupon de reducere în valoare de 8,83 euro. Câteva zile mai târziu, la casa de marcat au fost achitate mai multe produse folosind acel cupon și un altul, în valoare de 1,11 euro.

Supermarketul a susținut că angajata a folosit în interes personal cuponul destinat clientului, încălcând regulamentul intern. În mai 2021, compania a decis concedierea disciplinară a femeii.

Regulile interne ale firmei le interzic angajaților să păstreze cupoane de reducere destinate clienților sau să folosească astfel de beneficii în interes propriu. Compania a invocat aceste prevederi în apărarea sa, argumentând că angajata le cunoștea, deoarece semnase documente prin care fusese informată despre ele.

Compania a susținut, de asemenea, că însușirea unui beneficiu aparținând unui client reprezintă o abatere disciplinară foarte gravă, care poate justifica încetarea contractului de muncă.

Instanța nu a contestat existența regulilor, însă a apreciat că nu au fost prezentate suficiente dovezi că femeia a beneficiat efectiv de reducerea respectivă.

Bonul fiscal nu conținea numărul unui card care să permită stabilirea unei legături cu angajata. Nici imaginile de pe camerele de supraveghere nu au fost considerate concludente, deoarece femeia nu putea fi identificată clar. Totodată, compania nu a demonstrat că produsele fuseseră plătite cu un card bancar care îi aparținea.

Tribunalul a concluzionat astfel că suspiciunile companiei nu erau suficiente pentru a justifica sancțiunea extremă a concedierii.

În 2023, instanța a declarat concedierea nejustificată și a oferit companiei două variante: reintegrarea angajatei în aceleași condiții de muncă sau plata unor despăgubiri de 27.775,91 euro.

În cazul reangajării, compania ar fi trebuit să achite și salariile pierdute de femeie de la concediere până la pronunțarea hotărârii, calculate la 41,18 euro pe zi.

Compania a contestat decizia, însă Tribunalul Superior de Justiție al Andaluziei a respins apelul și a menținut hotărârea inițială. În plus, firma trebuie să suporte cheltuielile de judecată aferente apelului, stabilite la 500 de euro, la care se adaugă TVA.

Potrivit publicației spaniole Noticias Trabajo, hotărârea din 25 martie 2026 poate fi atacată la Curtea Supremă a Spaniei printr-o cale de atac destinată unificării practicii judiciare. Prin urmare, decizia nu este definitivă.