 Concediată după 15 ani pentru un cupon de 8,83 euro. Ce despăgubiri poate primi angajata unui lanț cunoscut de magazine | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 10 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Concediată după 15 ani pentru un cupon de 8,83 euro. Ce despăgubiri poate primi angajata unui lanț cunoscut de magazine

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O angajată a unui mare lanț de supermarketuri din Spania a obținut câștig de cauză în instanță după ce a fost concediată pentru presupusa folosire în interes personal a unui cupon de reducere de 8,83 euro, primit de un client. Judecătorii au stabilit că firma nu a demonstrat că femeia și-a însușit reducerea, astfel că trebuie fie să o reangajeze, fie să îi plătească 27.775,91 euro.

Casa de marcat self scan - hipermarket FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Femeia lucra ca asistentă de vânzări într-un magazin din provincia Cádiz, începând din 24 noiembrie 2005, în baza unui contract pe perioadă nedeterminată, cu program parțial. În cei aproximativ 15 ani de activitate, nu fusese sancționată și nu avusese probleme disciplinare consemnate, notează  publicația spaniolă Noticias Trabajo.

Incidentul care a dus la concediere s-a petrecut în martie 2021. După o serie de cumpărături, un client a primit un cupon de reducere în valoare de 8,83 euro. Câteva zile mai târziu, la casa de marcat au fost achitate mai multe produse folosind acel cupon și un altul, în valoare de 1,11 euro.

Supermarketul a susținut că angajata a folosit în interes personal cuponul destinat clientului, încălcând regulamentul intern. În mai 2021, compania a decis concedierea disciplinară a femeii.

Regulile interne ale firmei le interzic angajaților să păstreze cupoane de reducere destinate clienților sau să folosească astfel de beneficii în interes propriu. Compania a invocat aceste prevederi în apărarea sa, argumentând că angajata le cunoștea, deoarece semnase documente prin care fusese informată despre ele.

Compania a susținut, de asemenea, că însușirea unui beneficiu aparținând unui client reprezintă o abatere disciplinară foarte gravă, care poate justifica încetarea contractului de muncă.

Instanța nu a contestat existența regulilor, însă a apreciat că nu au fost prezentate suficiente dovezi că femeia a beneficiat efectiv de reducerea respectivă.

Bonul fiscal nu conținea numărul unui card care să permită stabilirea unei legături cu angajata. Nici imaginile de pe camerele de supraveghere nu au fost considerate concludente, deoarece femeia nu putea fi identificată clar. Totodată, compania nu a demonstrat că produsele fuseseră plătite cu un card bancar care îi aparținea.

Tribunalul a concluzionat astfel că suspiciunile companiei nu erau suficiente pentru a justifica sancțiunea extremă a concedierii.

În 2023, instanța a declarat concedierea nejustificată și a oferit companiei două variante: reintegrarea angajatei în aceleași condiții de muncă sau plata unor despăgubiri de 27.775,91 euro.

În cazul reangajării, compania ar fi trebuit să achite și salariile pierdute de femeie de la concediere până la pronunțarea hotărârii, calculate la 41,18 euro pe zi.

Compania a contestat decizia, însă Tribunalul Superior de Justiție al Andaluziei a respins apelul și a menținut hotărârea inițială. În plus, firma trebuie să suporte cheltuielile de judecată aferente apelului, stabilite la 500 de euro, la care se adaugă TVA.

Potrivit publicației spaniole Noticias Trabajo, hotărârea din 25 martie 2026 poate fi atacată la Curtea Supremă a Spaniei printr-o cale de atac destinată unificării practicii judiciare. Prin urmare, decizia nu este definitivă.

 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
digi24.ro
image
O angajată Carrefour a fost concediată după 15 ani din cauza unui cupon de reducere de 8 euro. Ce despăgubiri va primi
stirileprotv.ro
image
În plin an al austerității, Oradea liberalilor Ilie Bolojan și Florin Birta a uitat de criza economică. Alocare de aproape 2,5 milioane de lei, bani publici, pentru organizarea celor trei zile de festival care marchează „Ziua Orașului”. Pentru ce evenimente au fost cheltuiți banii
gandul.ro
image
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
mediafax.ro
image
Laurențiu Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB! Cine poartă banderola cu Oțelul Galați
fanatik.ro
image
5 mașini second-hand bune sub 5.000 de euro pe care le recomandă experții germani
libertatea.ro
image
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
digisport.ro
image
Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 33 de ani. Ce făcea în 1993: „Ce coafuri și câtă emoție într-o singură fotografie”
click.ro
image
Fostul șef al BND arestat pentru trădare are un asociat în România: un fost secretar de stat în MApN, apropiat al lui Liviu Dragnea
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...'
cancan.ro
image
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
newsweek.ro
image
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
prosport.ro
image
Ce ai voie să construiești în propria curte fără autorizație. Regulile schimbate în 2026
playtech.ro
image
Echipa de start a FCSB cu Oțelul, anunțată de FANATIK din dimineața meciului. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Update exclusiv
fanatik.ro
image
ANM avertizează: ploi în toată țara, ninsori la munte și rafale de până la 90 km/h
ziare.com
image
Ea este românca abordată de Lamine Yamal: "Iubitul meu mi-a zis să-i scriu"
digisport.ro
image
Mujea Marcelini a murit! Ultimele zile ale afaceristului, povestite de fosta soție: „Sunt întrebată ce averi am găsit”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă NU se mai schimbă în 2026. Gata, s-a decis, o singură oră tot anul!
romaniatv.net
image
Ce înseamnă simbolurile I, II și floarea de pe sertarul mașinii de spălat
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața doamnei Eugenia, descoperită printre ruinele unei case. Fotografii vechi și o scrisoare către nepoți: „Vă rog, cât mai trăiesc, să vă gândiți și la mine”
actualitate.net
image
Christa Pike a fost externată și s-a întors în spatele gratiilor. Ce se va întâmpla în continuare
click.ro
image
Ozana Barabancea, primele vești după liftingul facial. Cum arată vedeta: „Sunt foarte fericită”
click.ro
image
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Regina Maxima în rochie de mireasă Valentino la nunta ei cu Willem Alexander în 2002 GettyImages 856185 jpg
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție, Daniela Niculescu! Mărturisiri despre mariajul lor: „A plâns”
image
Christa Pike a fost externată și s-a întors în spatele gratiilor. Ce se va întâmpla în continuare

OK! Magazine

image
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa