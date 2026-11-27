Guvernul bulgar a declarat de importanță națională o fabrică de praf de pușcă ce ar urma să fie construită lângă Dimitrovgrad. Investiția cu participare turcă avansează în timp ce proiectul Rheinmetall stagnează, iar identitatea investitorului și rolul statului nu au fost clarificate oficial.

Drapel Bulgaria Foto: BTA

Guvernul bulgar a desemnat proiectul unei fabrici de praf de pușcă din Bodrovo, în apropiere de Dimitrovgrad, drept proiect de importanță națională. Investiția depășește 250 de milioane de euro și ar urma să creeze 110 locuri de muncă permanente în regiunea Haskovo, însă anunțul oficial nu precizează cine este investitorul, relatează publicația bulgară Capital.

Decizia a fost luată de Consiliul de Miniștri la 18 noiembrie, potrivit BTA. Proiectul se află și în procedură de certificare ca investiție prioritară de către Agenția Bulgară pentru Investiții, în baza legislației privind promovarea investițiilor.

Fabrica ar urma să producă pulberi pentru industria de apărare a Bulgariei și a altor state membre ale UE și NATO. Punerea în funcțiune este prevăzută pentru sfârșitul anului 2028 sau începutul lui 2029. Executivul invocă importanța strategică a investiției pentru securitatea națională și reducerea dependenței de importuri.

Investitorul, identificat de presă, dar nu și de Guvern

Citând surse proprii, Capital scrie că investiția va fi realizată de ARVT, o companie bulgaro-turcă înregistrată în august 2026, cu un capital social de un milion de euro. Potrivit publicației, compania turcă SB Savunma Dis Ticaret deține 60% din acțiuni, iar firmele bulgare VTIC International și Thracian Orbis au participații de 30%, respectiv 10%.

În aceeași relatare, VTIC International este prezentată ca având legături cu comerciantul de armament Petar Vasilev, iar Thracian Orbis este asociată cu avocatul Tihomir Trendafilov și cu fiul acestuia.

Rămân neclare valoarea și forma contribuției statului, inclusiv dacă aceasta se va limita la teren. Guvernul nu a precizat ce participație ar urma să dețină, cine va supraveghea conducerea companiei și cum va fi protejat interesul național. Relatarea ridică și întrebări despre experiența partenerului turc în producția pentru industria de apărare.

Primarul spune că a aflat despre fabrică din presă

Primarul din Dimitrovgrad, Ivo Dimov, a declarat jurnaliștilor locali că municipalitatea nu fusese informată despre proiect și aflase despre el din presă. Potrivit acestuia, terenul vizat aparține statului și se află în administrarea Ministerului Apărării.

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Dimov a cerut implicarea autorităților locale și a anunțat că municipalitatea va solicita garanții privind siguranța și respectarea normelor de mediu, precum și sprijin financiar pentru dezvoltarea locală.

Proiectul Rheinmetall, în continuare în reevaluare

Noua investiție avansează în timp ce proiectul comun de producție a prafului de pușcă alături de grupul german Rheinmetall stagnează sub guvernarea premierului Rumen Radev, potrivit Novinite. Executivul a propus mutarea amplasamentului din regiunea Karlovo într-o zonă din apropiere de Burgas.

În iulie, vicepremierul și ministrul Economiei, Aleksandar Pulev, declara că nu exista un acord de constituire a unei societăți mixte între compania de stat VMZ-Sopot și Rheinmetall. El invoca probleme ale amplasamentului și o justificare financiară insuficientă, în condițiile în care contribuția estimată a statului crescuse de la circa 400 de milioane de euro la aproape 700 de milioane de euro, fără o sursă clară de finanțare. Reevaluarea proiectului este încă în desfășurare, potrivit relatării.

Tot în industria de armament, Guvernul a desemnat recent drept obiectiv strategic compania Karash Invest, deținută de fiul producătorului de armament Emilian Gebrev. Firma intenționase anterior să construiască o fabrică de praf de pușcă lângă Smiadovo, proiect care nu s-a concretizat.

Fostul ministru al Economiei Bogdan Bogdanov a susținut că Delian Peevski intervenise pentru blocarea procedurii de desemnare a companiei drept obiectiv strategic, cerându-i acest lucru telefonic în timpul unei ședințe de Guvern, potrivit Novinite.

ARVT a fost înregistrată la o lună după anunțarea unui acord cu Turcia pentru suspendarea pe 15 luni a contractului cu Botaș. Întrebat atunci ce ar fi promis Bulgaria în schimb, Radev a răspuns că nu fusese promis nimic altceva.

O altă investiție turcă: 90 de milioane de dolari la Plovdiv

Separat, Pulev a anunțat o investiție de 90 de milioane de dolari într-o unitate de înaltă tehnologie pentru producția de motoare de avioane la Plovdiv, relatează Novinite, citând BTA. Investitorul este compania turcă TUSAŞ Engine Industries (TEI), cu participarea companiei americane GE Aerospace.

Potrivit ministrului, proiectul va crea 170 de locuri de muncă pentru personal înalt calificat, iar producția ar urma să înceapă în 15–18 luni. Bulgaria ar fi fost aleasă în detrimentul altor două amplasamente, pentru ceea ce ar urma să fie prima bază de producție a companiei în afara pieței sale interne.