„Adevărul” le propune cititorilor un nou joc de logică în ediția din 27 noiembrie a rubricii „Jocurile zilei”. De această dată, provocarea este „Conexiuni”, un joc în care participanții trebuie să identifice legăturile dintre 16 cuvinte și să le împartă în patru categorii.

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Jocul pornește de la o tablă cu 16 cuvinte, care trebuie împărțite în patru grupe de câte patru. Jucătorii trebuie să selecteze cuvintele care au ceva în comun și să apese butonul „Verifică”.

Dacă alegerea este corectă, grupa este identificată și se mută într-o bandă deasupra tablei. Obiectivul este descoperirea tuturor celor patru categorii.

Provocarea constă în identificarea legăturii exacte dintre cuvinte. Unele dintre ele pot părea potrivite pentru mai multe categorii, astfel că jucătorii trebuie să fie atenți la sensul și contextul fiecăruia.

Patru niveluri de dificultate

Dacă apare mesajul „Mai ai un cuvânt!”, înseamnă că trei dintre cele patru cuvinte selectate fac parte din aceeași grupă, iar unul trebuie înlocuit.

Jucătorii au la dispoziție patru greșeli. Butonul „Amestecă” permite rearanjarea cuvintelor pentru o perspectivă diferită, iar repetarea unei combinații deja încercate nu consumă o greșeală.

Conexiuni are patru niveluri de dificultate, de la 1 la 4, fiecare grupă descoperită aducând 25 de puncte. Jocul nu are cronometru, astfel că participanții pot analiza cuvintele în propriul ritm.

Jocul poate fi accesat AICI.

Fără instalarea unei aplicații

Rubrica include și „Caută minele”, alături de Rebus și Sudoku. Jocurile pot fi accesate direct, fără instalarea unei aplicații, iar progresul poate fi salvat.

Astfel, cititorii pot reveni la provocarea aleasă în momentele libere de peste zi sau în pauzele de relaxare de acasă.