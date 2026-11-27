Românii își ajustează cheltuielile la veniturile reale tot mai mici, iar efectele se văd în activitatea restaurantelor, hotelurilor și saloanelor de înfrumusețare. Economiștii consultați de Adevărul Financiar avertizează că presiunea prețurilor și corectarea dezechilibrelor economice limitează perspectivele unei reveniri rapide a consumului în 2027.

Românii își ajustează cheltuielile la veniturile reale tot mai mici Foto: arhivă

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 8,5% în primele nouă luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025. În septembrie, declinul față de aceeași lună a anului trecut a fost de 9%. Indicatorul măsoară acest segment de servicii, nu întregul consum al gospodăriilor.

Aceiași bani, mai puține bunuri și servicii

Silviu Gresoi explică reducerea consumului prin pierderea puterii de cumpărare: atunci când prețurile cresc mai repede decât veniturile, gospodăriile sunt nevoite să renunțe la o parte dintre achiziții. „Practic, nu înseamnă neapărat că oamenii cheltuiesc mai puțini bani, ci că își permit să cumpere mai puțin cu aceiași bani”, a declarat acesta pentru Adevărul Financiar.

În evaluarea sa, incertitudinea economică și fiscală contribuie la amânarea cumpărăturilor care nu sunt urgente. Efectele se transmit către companii prin vânzări mai mici și investiții amânate, iar apoi către bugetul de stat, prin încasări mai reduse.

„Nu mă aștept la o revenire rapidă cât timp puterea de cumpărare rămâne sub presiune. România riscă să intre într-un cerc dificil: consum mai mic, vânzări mai reduse și o creștere economică tot mai slabă”, a declarat Silviu Gresoi pentru Adevărul Financiar.

Restaurantele și hotelurile, între cerere mai slabă și costuri mai mari

Hotelurile și restaurantele au înregistrat o reducere de 10,3% a volumului cifrei de afaceri în primele nouă luni ale anului, potrivit datelor INS citate. Adrian Negrescu spune că oamenii renunță mai întâi la cheltuielile care nu sunt indispensabile, în timp ce operatorii suportă presiunea taxelor și a costurilor cu alimentele, chiriile și utilitățile.

„Oamenii ies mai rar și, când ies, cheltuiesc mai puțin: comandă un singur fel de mâncare, renunță la desert sau la a doua băutură”, explică Negrescu. Potrivit analistului, ajustarea bugetelor se vede și în vacanțe, prin sejururi mai scurte și o atenție sporită la cheltuielile pentru masă.

Aceeași tendință apare în serviciile de coafură și înfrumusețare, unde volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 7,5%. Negrescu pune evoluția pe seama vizitelor mai rare la salon și a orientării către variante mai ieftine. Pentru firme, reducerea cererii se suprapune peste costuri care nu scad odată cu numărul clienților.

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De ce creșterea agențiilor nu înseamnă automat revenirea turismului intern

În contrast cu hotelurile și restaurantele, agențiile de turism au înregistrat un avans de 9,4% în primele nouă luni din 2026. Negrescu explică diferența prin opțiunile românilor care continuă să călătorească, dar aleg destinații din străinătate. În interpretarea sa, o parte dintre cheltuielile pentru vacanțe susțin astfel unități de cazare și restaurante din alte țări.

„Banii aceștia ajung la agenții, dar nu în hotelurile și restaurantele din România”, spune analistul. Evoluția pozitivă a agențiilor nu reprezintă, prin ea însăși, o dovadă că cererea pentru turismul intern și-a revenit.

Codirlașu: ajustarea consumului urmează scăderii veniturilor reale

Adrian Codirlașu, președintele CFA România, consideră că explicația principală nu este teama populației de ceea ce urmează, ci reducerea resurselor disponibile în termeni reali. În opinia sa, limitarea cumpărăturilor reprezintă o adaptare necesară a gospodăriilor la pierderea puterii de cumpărare.

„Nu putem menține exact același consum când venitul nostru real e mai mic, pentru că nu ar fi sustenabil pe termen mediu”, a declarat Adrian Codirlașu pentru Adevărul Financiar.

Economistul leagă slăbirea consumului de perspectivele modeste ale economiei. El vorbește despre o creștere de numai 0–0,5%, apropiată de stagnare. Declarația nu precizează însă anul la care se referă acest interval, astfel că el nu poate fi atribuit automat unei prognoze pentru 2027.

Ce apasă asupra perspectivelor pentru 2027

Întrebat despre perspectivele pentru 2027, Codirlașu nu vede pe termen scurt o îmbunătățire a puterii de cumpărare. El invocă dezechilibrele majore ale economiei și susține că ajustarea lor prin inflație ori prin creșteri de taxe poate pune noi presiuni asupra veniturilor reale. Este evaluarea economistului, nu anunțul unor măsuri fiscale deja decise.

La rândul său, Negrescu condiționează revenirea serviciilor de temperarea inflației și de reducerea presiunii fiscale asupra firmelor mici. „Fără o scădere a inflației și fără o relaxare a presiunii fiscale asupra firmelor mici din servicii, revenirea nu va veni curând”, avertizează acesta.