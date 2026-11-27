O autoutilitară a lovit mortal un urs, vineri, 27 noiembrie, pe autostrada A1, în apropierea localității Cristian, din județul Sibiu. În urma impactului, alte două autoturisme care circulau în spatele autoutilitarei au intrat în coliziune cu aceasta.

Foto: Facebook/Sibiu Independent

„Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe autostrada A1, la km 257+400 m, pe sensul de mers Sibiu - Sebeş, în zona localităţii Cristian”, transmite IPJ Sibiu, potrivit News.ro.

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, ursul ar fi pătruns pe autostradă și ar fi fost lovit de o autoutilitară. În urma impactului, vehiculul s-a răsturnat pe prima bandă și pe banda de urgență. În cele trei vehicule implicate se aflau opt persoane.

Ulterior, două autoturisme care circulau în spatele autoutilitarei s-au ciocnit cu aceasta. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

Cadavrul animalului a fost ridicat de către reprezentanţii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), urmând a fi predat gestionarului fondului cinegetic din zonă.

Timp de aproximativ 40 de minute, traficul rutier s-a desfăşurat doar pe banda nr. 2.